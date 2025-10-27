Darum sind bei der Migros die Schoggi-Regale leer

Bei der Migros ist Auswahl im Schoggi-Regal derzeit etwas eingeschränkt. (Symbolbild) KEYSTONE

Lindt-Schoggi ist in Migros-Filialen derzeit Mangelware. Weil sich die Genossenschaft und der Schokoladenkonzern uneins über den Preis sind, kommt es zu Engpässen. Wann die behoben werden, steht in den Sternen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Migros verhandelt mit dem Schokoladenhersteller Lindt&Sprüngli die Preise neu.

Die Migros legt Wert darauf, dass ihre Kundschaft faire Preise zahlt.

In der Zwischenzeit kommt zu Engpässen und sogar Lieferunterbrüchen. Mehr anzeigen

Wer sich bei der Migros derzeit mit einer Lindt-Schoggi verwöhnen will, erlebt in einigen Filialen eine bittere Enttäuschung. Die Regale sind teilweise leer.

Zwischen der Detailhändlerin und dem Schokoladenhersteller kriselt es. Der Grund sind die Preise.

Schon seit einigen Wochen verhandelt die Migros mit Lindt & Sprüngli. «In einzelnen Filialen kann es zu Produkt-Engpässen von Lindt-Schokolade kommen», bestätigte Migros-Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir den Zeitungen von CH Media.

Die aktuellen Verhandlungen mit Lindt&Sprüngli könnten schweizweit entsprechend Auswirkungen auf das verfügbare Sortiment haben. Wann die Gespräche abgeschlossen sein werden, könne die Migros noch nicht sagen.

Ein Lindt-Sprecher bestätigte einen «konstruktiven Dialog mit dem Migros-Genossenschaftsbund». Man sei «zuversichtlich, gemeinsam eine gute Lösung zu finden.» Bis es so weit ist, will die Migros den Lieferunterbruch bei Lindt-Schoggi mit der eigenen Marke Chocolat Frey kompensieren.

Die Migros setze sich für günstigere und faire Lebensmittelpreise in der Schweiz und in Europa ein. Vor dem Hintergrund, dass der Kakaopreis auf dem Weltmarkt im letzten Jahr um rund 20 Prozent gesunken ist, liegt die Vermutung nahe, dass die Migros Preiskorrekturen einfordert.

Sprecherin Huguenin-dit-Lenoir betont, die Migros wolle sicherstellen, «dass unsere Kundinnen und Kunden für ein Markenprodukt nicht zu viel bezahlen.» Deswegen sei man generell bestrebt, Waren zu fairen Konditionen einzukaufen. Bei «nicht nachvollziehbaren Preisforderungen», verhandele man zunächst.