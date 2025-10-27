Darum sind bei der Migros die Schoggi-Regale leer

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schlecht für Naschkatzen Darum sind bei der Migros die Schoggi-Regale leer

Andreas Fischer

27.10.2025

Bei der Migros ist Auswahl im Schoggi-Regal derzeit etwas eingeschränkt. (Symbolbild)
Bei der Migros ist Auswahl im Schoggi-Regal derzeit etwas eingeschränkt. (Symbolbild)
KEYSTONE

Lindt-Schoggi ist in Migros-Filialen derzeit Mangelware. Weil sich die Genossenschaft und der Schokoladenkonzern uneins über den Preis sind, kommt es zu Engpässen. Wann die behoben werden, steht in den Sternen.

Andreas Fischer

27.10.2025, 19:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Migros verhandelt mit dem Schokoladenhersteller Lindt&Sprüngli die Preise neu.
  • Die Migros legt Wert darauf, dass ihre Kundschaft faire Preise zahlt.
  • In der Zwischenzeit kommt zu Engpässen und sogar Lieferunterbrüchen.
Mehr anzeigen

Wer sich bei der Migros derzeit mit einer Lindt-Schoggi verwöhnen will, erlebt in einigen Filialen eine bittere Enttäuschung. Die Regale sind teilweise leer.

Zwischen der Detailhändlerin und dem Schokoladenhersteller kriselt es. Der Grund sind die Preise.

Weniger Eigenmarken. Migros streicht 1000 Artikel aus dem Sortiment

Weniger EigenmarkenMigros streicht 1000 Artikel aus dem Sortiment

Schon seit einigen Wochen verhandelt die Migros mit Lindt & Sprüngli. «In einzelnen Filialen kann es zu Produkt-Engpässen von Lindt-Schokolade kommen», bestätigte Migros-Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir den Zeitungen von CH Media.

Die aktuellen Verhandlungen mit Lindt&Sprüngli könnten schweizweit entsprechend Auswirkungen auf das verfügbare Sortiment haben. Wann die Gespräche abgeschlossen sein werden, könne die Migros noch nicht sagen.

Kultschoggi wird ausgetauscht. Swiss verbannt Lindor-Kugeln von Bord

Kultschoggi wird ausgetauschtSwiss verbannt Lindor-Kugeln von Bord

Ein Lindt-Sprecher bestätigte einen «konstruktiven Dialog mit dem Migros-Genossenschaftsbund». Man sei «zuversichtlich, gemeinsam eine gute Lösung zu finden.» Bis es so weit ist, will die Migros den Lieferunterbruch bei Lindt-Schoggi mit der eigenen Marke Chocolat Frey kompensieren.

Die Migros setze sich für günstigere und faire Lebensmittelpreise in der Schweiz und in Europa ein. Vor dem Hintergrund, dass der Kakaopreis auf dem Weltmarkt im letzten Jahr um rund 20 Prozent gesunken ist, liegt die Vermutung nahe, dass die Migros Preiskorrekturen einfordert.

Sprecherin Huguenin-dit-Lenoir betont, die Migros wolle sicherstellen,  «dass unsere Kundinnen und Kunden für ein Markenprodukt nicht zu viel bezahlen.» Deswegen sei man generell bestrebt, Waren zu fairen Konditionen einzukaufen. Bei «nicht nachvollziehbaren Preisforderungen», verhandele man zunächst. 

Einkaufen im Luxusladen: Schweizer Starkoch wird ignoriert, der blue News Journalist freundlich bedient

Einkaufen im Luxusladen: Schweizer Starkoch wird ignoriert, der blue News Journalist freundlich bedient

Beim Besuch Hermès in Zürich fühlt sich Starkoch André Jaeger schlecht behandelt. Werden manche Kund*innen in Luxusläden weniger gut bedient? blue News macht den Selbsttest – und erlebt eine Überraschung.

31.10.2024

Mehr zum Thema

Logistik-Chaos nach IT-Panne. Bei der Migros werden Milch und Joghurt knapp

Logistik-Chaos nach IT-PanneBei der Migros werden Milch und Joghurt knapp

Rekordverlust. Deutschland-Expansion kommt Migros Zürich teuer zu stehen

RekordverlustDeutschland-Expansion kommt Migros Zürich teuer zu stehen

Plagiatsvorwurf zu neuem Malzgetränk. Hat Coop schamlos ein Konkurrenzprodukt kopiert?

Plagiatsvorwurf zu neuem MalzgetränkHat Coop schamlos ein Konkurrenzprodukt kopiert?

Meistgelesen

Darum sind bei der Migros die Schoggi-Regale leer
Ukraine trifft Belgorod-Staudamm – russische Soldaten abgeschnitten +++ Tusk warnt vor «ewigem Krieg»
FIS-Präsident Eliasch tobt wegen Olympia-Rennen: «Es ist eine Schande»
«Granit Xhaka ist der beste Captain, den ich je hatte»
Trump erhöht Druck auf Maduro – Kriegswahrscheinlichkeit bei über 75 Prozent?