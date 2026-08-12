Ein kurzer Blick in die Sonnenfinsternis kann reichen, um die Netzhaut dauerhaft zu schädigen. Ein Experte erklärt, wie schnell es zu Schäden kommen kann, welche Folgen drohen und warum improvisierter Augenschutz keine sichere Alternative ist.

Augenarzt erklärt Darum sollst du wirklich nicht ohne Brille in die Sonnenfinsternis schauen

Darum geht’s Ein kurzer Blick in die Sonnenfinsternis kann die Netzhaut dauerhaft schädigen.

Besonders die Makula kann betroffen sein, wodurch Lesen und Gesichtererkennen erschwert werden.

Schweisserbrillen und andere improvisierte Schutzmittel sind keine sichere Alternative zur geprüften Sonnenfinsternisbrille. Zusammenfassung erstellt mit

Heute Abend schiebt sich der Mond vor die Sonne. Doch die offiziellen Schutzbrillen für die Sonnenfinsternis sind praktisch in der ganzen Schweiz ausverkauft. Wer keine Brille ergattern konnte, fragt sich vielleicht, wie schlimm es denn tatsächlich ist, nur mal kurz zu gügseln. Der Oberarzt der Augenklinik des Unispitals Zürich ordnet ein.

Man hört immer, man darf nicht ohne Schutzbrille in die Sonnenfinsternis schauen. Warum eigentlich nicht?

Maximilian Wiest: Direktes Sonnenlicht hat eine sehr hohe Energiedichte und kann zu schwersten Verbrennungen auf der Netzhaut im Auge führen. Die Sonne ist auch bei einer «Sonnenfinsternis» meistens nicht komplett verdeckt. Das Sonnenlicht trifft gebündelt auf die Netzhaut und führt innert kürzester Zeit, praktisch sofort, zu Verbrennungen.

zvg Dr. med. Maximilian Wiest Maximilian Wiest ist Oberarzt an der Augenklinik des Universitätsspitals Zürich.

Was sind die schlimmsten Folgen?

Eine komplette Erblindung ist selten. In der Regel werden die Stellen der Netzhaut, mit denen auf die Sonne fixiert wird, beschädigt. Da dies in der Regel im Bereich der sogenannten Makula, mit der wir lesen oder Gesichter erkennen, ist, kann es selbst bei kleinsten Verletzungen zu im Alltagsleben stark einschränkenden Funktionsminderungen kommen.

In einigen Fällen ist das zentrale Gesichtsfeld so beschädigt, dass man nicht mehr lesen und keine Gesichter erkennen kann. Kommt es zu Defekten an beiden Augen, die sich decken, darf man nicht mehr Auto fahren.

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Und wenn man nur kurz schaut?

Selbst bei kürzesten Expositionszeiten können schwere Schäden auftreten. Es wird empfohlen, nie direkt in die Sonne zu schauen. Ohne entsprechend korrekt bezeichnete und geprüfte Schutzbrille sollte man nicht in die Sonnenfinsternis blicken.

Wie merkt man, dass die Augen geschädigt wurden?

Meistens zeigen sich Verletzungen durch Sonnenlicht in Form von «Nachbildern» oder «Schatten», die nicht mehr weggehen. In der Regel fällt dies bereits sofort oder nach kurzer Zeit auf.

Kann man die Schäden behandeln?

Es gibt keine wissenschaftlich fundierte Behandlung für sonnenlichtbedingte Schäden an der Netzhaut. In der Regel bleibt der Schaden bestehen. Bei sehr kleinen Ausfällen im Sehvermögen gewöhnen sich die Patienten mit der Zeit daran.

Das Einzige, was man vorsorglich machen kann, ist Situationen, in denen Sonnenlicht direkt auf die Netzhaut treffen kann, zu vermeiden.

Die Sonnenfinsternis-Brillen sind ausverkauft. Gibt es irgendwelche Alternativen? Im Internet hört man zum Beispiel von Schweisserbrillen.

Wir raten strikt davon ab, ohne die korrekten, spezifisch bezeichneten und geprüften (ISO-Norm, CE-geprüft) Schutzmittel in die Sonnenfinsternis zu schauen. Es kann zu schwersten irreversiblen Schädigungen der Augen kommen, die in der Regel weder behandelbar sind noch sich spontan bessern.

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