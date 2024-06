Darum stehen Hunderte in Zürcher Altstadt Schlange

Sie wollen alle rein: In der Zürcher Altstadt stehen Studierende in langen Schlangen für einen Platz in der Zentralbibliothek an. Screenshot/Instagram/@szene_isch_zueri

Das Verlangen nach mehr Wissen ist enorm: In Zürich wollen Hunderte Studierende einen Lernplatz in der Zentralbibliothek. Das führt zu eindrücklichen Warteschlangen in der Altstadt.

tafi Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Clip von einer langen Menschenschlange in Zürich geht in den sozialen Medien viral.

Die Bilder erinnern an Wohnungsbesichtigungen mit Hunderten Interessenten.

Doch es handelt sich dabei um wissbegierige Studentinnen und Studenten, für die zu wenige Lernplätze in der Zürcher Zentralbibliothek zur Verfügung stehen. Mehr anzeigen

Hauptsache, irgendwie reinkommen: Wenn sich in Zürich Menschen mehr oder weniger geordnet in langen Schlangen anstellen, um in ein Gebäude zu kommen, wollen sie mutmasslich eine Wohnung besichtigen. Schliesslich ist bezahlbarer Wohnraum knapp und die Nachfrage gross.

Auch am Zähringerplatz in der Zürcher Altstadt wollten Hunderte Menschen unbedingt in ein Gebäude, wie ein Video zeigt, das auf dem Instagram-Kanal von szene_isch_zueri gepostet wurde. Eine Wohnung suchten die Wartenden allerdings nicht. Sie hofften vielmehr, in der Zentralbibliothek (ZB) unterzukommen.

Dort, in einem der grössten Schweizer Horte des Wissens, sind die Arbeits- und Lernplätze extrem begehrt. Zwar stehen 660 Plätze zur Verfügung, die aber decken die Nachfrage derzeit kaum.

Wer zu spät kommt, muss lange warten

Der Grund: Derzeit stehen an den Hochschulen Prüfungen an. «Während dieser Zeit haben wir denn auch unsere Öffnungszeiten verlängert. So sind aktuell der Lesesaal und Freihandmagazine von Montag bis Freitag bis 22 Uhr und Samstag und Sonntag (nur Lesesaal) bis 19 Uhr geöffnet», teilt ZB-Sprecher Michael Breitenmoser dem «Blick» mit.

Aber auch sonst seien die Lernplätze «bei den Studierenden sehr beliebt und daher das ganze Jahr gut belegt», so Breitmoser. Früher Vogel fängt daher den Wissenswurm: Wer erst um 9 Uhr an der Bibliothek auftaucht, muss mit langen Wartezeiten für einen Lernplatz rechnen. Die Auslastungsanzeige jedenfalls steht meistens im tiefroten Bereich.