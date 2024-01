Darum werden in der Schweiz immer wieder die Eier knapp

An Weihnachten und Ostern werden in der Schweiz die Eier knapp. Zu anderen Zeiten übersteigt das Angebot die Nachfrage. KEYSTONE

Zweimal im Jahr nimmt die Nachfrage nach Eiern stark zu: Vor Weihnachten und vor Ostern. Das stellt die Produzenten vor Probleme – denn genau so oft legen ihre Hennen mehr, als der Markt braucht.

Nach Weihnachten ist vor Ostern. Die Eiersuche könnte in der Schweiz heuer aber schon vor den Feiertagen beginnen. Die Eier werden nämlich knapp. Wieder einmal.

In den Corona-Jahren 2020 und 2021 schnellte die Nachfrage nach Eiern in die Höhe. Die Produzenten zogen nach, besorgten sich zusätzliche Legehennen, ersetzten alte Herden schneller durch neue, manche bauten ihre Ställe aus. Denn ein Huhn legt ein Ei pro Tag. Daran ist nicht zu rütteln.

Die Folge: 2022 waren zu viele Eier auf dem Markt. «Das war eine schwierige Situation», erinnert sich Daniel Würgler, Landwirt mit Eier-Produktion im freiburgischen Frasses. Um 9 Eier sei der Pro-Kopf-Konsum in der Schweiz 2021 gesunken. Den Produzenten drohten Verluste.

Eier-Schwemme im Sommer, Knappheit vor Weihnachten

«Wir haben gemacht, was wir konnten, um die Eier zu verkaufen, bevor wir sie nicht mehr absetzen dürfen. Das ist 28 Tage nach dem Legen der Fall.» Sie hätten versucht, mehr an Lebensmittel-Hersteller abzugeben, sie hätten Eier umgelabelt, von Freiland zu Bodenhaltung, wenn davon mehr gefragt waren. «Es blieb uns nichts anderes übrig, als Eier mit Verlust zu verkaufen.»

Was die Eier-Bauern auch taten: Sie ersetzten alt gewordene Hennen weniger schnell und bestellten weniger neue. Und die fehlten dann schon Ende 2022 wieder, wie Medienberichte aus jener Zeit zeigen. Anfang 2024 ist es nun erneut soweit: Die sich abzeichnende Oster-Nachfrage wird das Angebot an Schweizer Eiern wohl übersteigen.

Eier zu produzieren ist ein langfristiges Geschäft. Es beginnt mit der Geburt einer zukünftigen Legehenne. Von ihrem Schlüpfen bis zu ihrem ersten Ei dauert es sechs Monate. Doch auch die Eltern der Legehennen müssen zuerst existieren.

Der Schweine-Zyklus im Eier-Markt

Würgler zieht auch Legehennen auf. «Wie viele wir aufziehen können, ist unter anderem von der Stallgrösse abhängig. Wir können nicht plötzlich viel mehr Legehennen anbieten. Diese Nachrage schätzen wir jeweils eineinhalb Jahre im Voraus ab.»

Die Mechanik des Eiermarkts erinnert an das Phänomen, das die Wirtschaftswissenschaften «Schweine-Zyklus» nennen. Ist Schweinefleisch knapp, steigen die Preise. Die Züchter produzieren in der Folge mehr, um mehr zu verdienen. Die Konsequenz: Der Markt wird überschwemmt, die Preise sinken, die Produzenten reduzieren ihr Angebot und der Schweine-Zyklus beginnt von vorn. Das Gleiche passiert in abgeschwächter Form im Eier-Markt.

Für die Züchter und Eier-Produzenten ist es freilich vorteilhafter, wenn ihre Produkte knapp sind, als wenn zu viel auf dem Markt ist. Würgler gibt ein Beispiel: «Wenn eine Hüher-Herde zu alt ist, um weiter Eier für den Verkauf zu legen, steht der Stall normalerweise zwei Wochen leer. Als wir ein Überangebot hatten, liessen wir die Ställe vier Wochen leerstehen. Die Kosten laufen aber weiter. Der Betrieb verliert also Geld.»

Landwirt Würgler ist auch Präsident von Gallosuisse, dem Verband der Schweizer Eier-Produzenten. Die optimale Menge für die Schweizer Konsument*innen abzuschätzen, gehört zu seinen Aufgaben. Er rechnet vor: «Wenn wir die Oster-Nachfrage nur zu 75 Prozent mit Schweizer Eiern decken, wird es knapp. Wenn wir 80 Prozent auf den Markt bringen, haben wir im Sommer eine Eier-Schwemme.» Aktuell seien sie bei geschätzten 76 Prozent, weshalb nun wieder Mangel droht.

Europa kann liefern, solange die Vogelgrippe nicht zuschlägt

Wenn die Schweizer Betriebe nicht genug Eier liefern können, muss mehr importiert werden. Dafür gibt es ein Kontingent. Ist dieses ausgeschöpft, schlägt der Bund Zoll auf die Eier. «Das verteuert die Importware um rund 20 Rappen pro Stück», rechnet Würgler vor. Bei 25 Rappen für Import-Eier der billigsten Kategorie ist das ein happiger Aufschlag. Bei den teureren Freiland- oder Bio-Produkten macht der Zoll weniger aus.

Hinzu kommt, dass der Bundesrat auf Antrag der Schweizer Eier-Produzenten, die auch Eier-Händler sind, das Kontingent erhöhen kann. Wenn die Eier in der Schweiz knapp werden, kann also mehr importiert werden, ohne dass der Zoll die Ware verteuert.

Bislang hat der europäische Markt genug hergegeben, um die Über-Nachfrage in der Schweiz zu decken. Allerdings habe es in den letzten Jahren immer wieder Fälle von Vogelgrippe gegeben, mahnt Würgler. Greife diese um sich, könnten selbst Import-Eier zur Mangelware werden.

Tierwohl verknappt die Eier-Menge

Zum Schluss gibt Würgler einen weiteren Grund an, weshalb sich Schweizer Betriebe keine Über-Produktion leisten können: das Tierwohl. «Früher haben wir Legehennen eineinhalb Jahre behalten, bis sie ausgestallt wurden. Heute sind es zwei bis zweieinhalb Jahre.»

Das erhöht die Betriebskosten, denn über ihre ganze Lebenszeit legen sie weniger Eier, die in den Läden verkauft werden können. Hinzu kommt laut Würgler, dass die Mortalität steige, dass also häufiger eine Henne sterbe als das in Herden mit tieferem Durchschnittsalter der Fall sei.

Dass die Schweizer Hühner länger leben, führt also dazu, dass ihre Eier eher knapp werden. Was geschehen müsste, damit es über das ganze Jahr genug Schweizer Eier für alle gäbe, weiss Würgler genau: «Die Schweizer Konsumenten sollten Exzesse vermeiden und über das ganze Jahr gleichmässig Eier essen. So könnten wir Produzenten besser planen und immer so viel produzieren, wie es braucht.»