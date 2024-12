Diese Änderungen ab 2025 im Strassenverkehr musst du kennen

Colorless-Ratificati Immer nur noch müssen.

T57 Für was dieser Aufwand an Gesetzesänderungen. Werden die meisten eh nie kontrolliert oder gebüsst.

Siehe beim Lichtobligatorium. Da schaut die Polizei mehrheitlich weg.

Dumeufle9 Die Massnahmen sind Teil eines Plans, um die Lärmbelastung in der Schweiz nachhaltig zu reduzieren und mehr Rücksichtnahme zu fördern.??

Ich habe eher das Gefühl,dass bei einigen Aenderungen, sogenannte Experten am Werk waren,die irgendwie ihre Daseinsberechtigung und ihre Anstellung, rechtfertigen wollten.

Beim Lärm bin ich absolut einverstanden,aber alle anderen Vorschläge sind in meinen Augen,an den Haaren herbeigezogen,und dienen eher mehr den leeren Kassen, als der Verkehrssicherheit und Lärmbegrenzung.

Aber es ist ja nichts Neues,alle Jahre wieder..............

hanspeter eignetlich war unnötiger lärm schon bisher verboten. doch wenn's niemand kontrolliert und die krakeelbrüder ungestraft davonkommen, nützt auch eine definiertere bestimmung nichts.

wenn hier jemand absichtlich im ersten gang extra mehrmals beschleunigt und dann den auspuff knallen lässt, hat das keine konsequenzen. und vor gericht wird dann noch darüber gestritten, wie die beweislage sei. hab auf dem polizeiposten jemanden deswegen verzeigen wollen. es wurde abgeraten, man müsse dies messen können, meine wahrnehmung alleine genüge nicht. eine gezielte kontrolle des autos könne man nicht machen, dafür habe man keine zeit. kommentar überflüssig. also dürfen diese leute weitermachen, wie bisher.

Flieyampeupp86ue hanspeter Zum Glück reicht deine "Wahrnehmung" nicht..... Sonst hätten wir 9millionen Wahrnehmungen im Land ..... Es gibt nur eine korrekte Wahrnehmung, und die heißt Messergebnis.... Beispiel: ein Geräusch kann den selben dB wert haben. Aber je nach Frequenz/Tonlage, ebenso Entfernung , Tempo, bewegt sich das Geräusch zu einem/weg, etc wird man subjektiv als unterschiedlich laut empfinden.

Und das tragische, wenn man berichte sieht, wie zB in der nördlichen Bundesrepublik auch noch technisch die Messungen falsch gemacht werden.....

Flieyampeupp86ue hanspeter Was ich mich nur Frage: Klappenanlagen. Serienmäßig, legal, typengeprüft, Euro6dTemp homologiert. Heißt: das Euro6 homologierte Steuergerät steuert die Klappe. Ist dies jetzt auch schon verboten(ohne Knall)? Was mich nur etwas an dem ganzen wundert: Dan müssten per sofort allllllle "Oldtimer/Youngtimer" ohne OPF, dieselpartikel Filter, und vorallem Ohne Kat SOFORTIGES Fahrverbot bekommen .

Schiechuschio92 Mich stören eigentlich nur die Rasenmäher und Laubbläser und zwar gewaltig, hier gibts nichts zu kassieren und somi wohl nie ein Thema.