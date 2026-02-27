Das ändert sich im März in der Schweiz

Blitzer, Flüge, Schreiner: Im März gibt es in der Schweiz zahlreiche Änderungen. Keystone / Imago / Bildmontage blue News

Mit dem 1. März treten in der Schweiz zahlreiche neue Regeln in Kraft. Von strengeren Lärmschutzvorgaben über Änderungen bei der Berufsmaturität bis hin zu neuen Vorschriften für Mobilfunk bei Stromausfällen – das solltest du jetzt wissen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Elektronikgeräte wie Laptops und Handys könnten ab März teurer werden.

Die Swiss führt strengere Grössenvorgaben für Musikinstrumente im Handgepäck ein und fliegt neu direkt nach Posen.

Zudem gibt es zahlreiche neue Verordnungen und Anpassungen. Mehr anzeigen

Ab 1. März 2026 gelten in der Schweiz zahlreiche neue Regeln. Neben Anpassungen bei Lärmschutz, Mobilfunk und Strahlenschutz treten auch eine neue Verordnung zur Berufsmaturität, Lohnerhöhungen im Schreiner-Gewerbe und weitere Änderungen in Kraft.

blue News liefert dir die komplette Übersicht.

Elektronik wird wohl teurer

Laptops, PCs und teilweise auch Smartphones dürften teurer werden. So steigen die Einkaufspreise für Computer deutlich. Hintergrund ist die Knappheit bei DRAM-Speicherchips, die unter anderem durch die starke Nachfrage von KI-Unternehmen verschärft wird.

Die begrenzten Produktionskapazitäten müssen auf strategisch wichtige Kunden verteilt werden, ohne bestehende Partnerschaften zu gefährden. Der Markt wird damit zunehmend politisiert. Wer Rechenzentren für KI betreibt, erhält Vorrang, klassische Unternehmenskunden geraten ins Hintertreffen.

Klar ist: Wer einen neuen PC braucht, sollte jetzt Gas geben.

Neue Regeln bei Swiss und neue Strecke

Ab 1. März gelten bei der Swiss neue Handgepäckregeln für Musikinstrumente. Die Summe aus Länge, Breite und Höhe darf maximal 125 Zentimeter betragen. Zudem startet die Airline ab 29. März eine neue Direktverbindung von Zürich ins polnische Posen, dreimal wöchentlich.

Blitzer werden veröffentlicht

Die Standorte von Radargeräten werden im Bündnerland neu bekannt gegeben. KEYSTONE

Im Kanton Graubünden publiziert die Kantonspolizei während fünf Monaten die Standorte ihrer Blitzerkästen. Das Pilotprojekt soll zeigen, ob sich das Fahrverhalten mit transparenter Information verändert.

Neue Verordnung zur Berufsmaturität

Eine neue Verordnung regelt ab März Aufbau, Promotion und Prüfungen der eidgenössischen Berufsmaturität. Ziel ist es, Lernende gezielt auf ein Fachhochschulstudium vorzubereiten und sie auf anspruchsvolle Aufgaben in Wirtschaft und Gesellschaft auszurichten.

Lärmschutz neu gewichtet

Ebenfalls per 1. März tritt die revidierte Lärmschutzverordnung in Kraft. Sie soll Bau- und Verdichtungsprojekte in lärmbelasteten Gebieten erleichtern, indem die Innenentwicklung stärker gewichtet wird. Gleichzeitig sollen Schalldämm-Massnahmen die Wohnqualität sichern. Die Anpassung basiert auf einer bereits beschlossenen Änderung des Umweltschutzgesetzes.

Mobilfunk bei Stromausfall

Netze sollen auch bei Stromausfall weiter betrieben werden. Daniel Karmann/dpa

Der Bund schreibt neue Vorgaben für Mobilfunkanbieter vor. Bei Stromausfällen dürfen Netze nur so weit eingeschränkt werden, wie unbedingt nötig. Notrufdienste, der öffentliche Telefondienst, Angebote für Hörbehinderte sowie Radioprogramme dürfen nicht beeinträchtigt werden. Zudem muss der Internetzugang gewährleistet bleiben, und pro Gemeinde sollen 99 Prozent der Kundschaft Zugang zu mobilen Diensten behalten.

Strahlenschutz modernisiert

Am 1. März tritt auch die totalrevidierte Dosimetrieverordnung in Kraft. Damit wird der Rechtsrahmen an internationale Empfehlungen angepasst, um den Schutz vor ionisierender Strahlung nach aktuellen wissenschaftlichen Standards sicherzustellen.

Neue Kommission für belastetes Kulturerbe

Alt Bundesrätin Simonetta Sommaruga leitet die Kommission. KEYSTONE

Mit alt Bundesrätin Simonetta Sommaruga an der Spitze nimmt eine neue Kommission für historisch belastetes Kulturerbe ihre Arbeit auf. Sie berät den Bundesrat bei Fragen zu Kunstwerken aus der NS-Zeit oder zu Kulturgütern aus kolonialem Kontext und kann nicht bindende Empfehlungen abgeben.

Lohnerhöhung im Schreinergewerbe

Im Schreinergewerbe tritt eine von den Sozialpartnern ausgehandelte Lohnerhöhung in Kraft. Arbeitnehmende erhalten eine generelle Erhöhung um 20 Franken sowie zusätzliche, individuell zu verteilende Beträge von rund 30 Franken. Der Bund hat die Anpassung für allgemeinverbindlich erklärt.

Abkommen mit der Elfenbeinküste

Am 5. März unterzeichnet die Schweiz eine Vereinbarung mit der Elfenbeinküste zur Ein- und Ausfuhr sowie Rückführung von Kulturgütern. Ziel ist es, den illegalen Handel mit Objekten wie Skulpturen, Keramik, Waffen oder Schmuck zu verhindern.

Was sonst noch wichtig ist

Die Sanierung des Kerenzerbergtunnels auf der A3 beginnt mit nächtlichen Sperrungen und längeren Vollsperren im Frühling. Zudem verlängert Deutschland seine Grenzkontrollen mindestens bis September – auch an der Grenze zur Schweiz.