Kurzarbeit, QR-Rechnungen, Schutzstatus S Das ändert sich im November in der Schweiz

Noemi Hüsser

31.10.2025

Ab dem 21. November 2025 müssen alle QR-Rechnungen strukturierte Adressen (Adresstyp «S») verwenden.
KEYSTONE
KEYSTONE

Änderungen beim Schutzstatus S für Ukraine-Flüchtlinge, eine neue Bezugsdauer bei Kurzarbeitsentschädigung und neue QR-Rechnungen. Ab Anfang November treten diese und weitere Änderung in der Schweiz in Kraft. Ein Überblick.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

31.10.2025, 20:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ab dem 1. November 2025 wird der Schutzstatus S je nach Herkunftsregion der Geflüchteten gewährt, und Reisen in die Ukraine sind nur noch 15 Tage pro Halbjahr erlaubt.
  • Die maximale Bezugsdauer für Kurzarbeit wird auf 24 Monate verlängert, um vor allem Industriebranchen mit anhaltender Schwäche zu entlasten.
  • Weitere Neuerungen ab November: Visa-Gebühren sinken, am Flughafen Zürich startet das neue Schengen-Einreisesystem, und strukturierte Adressen für QR-Rechnungen werden Pflicht.
Schutzstatus S nach Herkunftsland

Ob Geflüchtete aus der Ukraine in der Schweiz den Schutzstatus S erhalten, hängt ab 1. November davon ab, woher sie kommen. Das hat der Bundesrat Anfang Oktober entschieden. Mit der unterschiedlichen Behandlung je nach Herkunftsregion will der Bundesrat eine Forderung aus dem Parlament erfüllen. Je nach Herkunftsgebiet gilt eine Rückkehr dorthin als zumutbar oder als nicht zumutbar. Angewendet wird die neue Regel bei allen Gesuchen, die ab diesem Stichtag geprüft werden, auch wenn sie vorher eingereicht worden sind.

Neues gilt ab 1. November auch für Heimat-Reisen: Wer den Status S hat, darf nur noch 15 Tage pro Halbjahr statt wie heute 15 Tage pro Quartal in die Ukraine reisen. Die Unterscheidung nach Herkunftsregion gilt nicht für jene Menschen, die mit Schutzstatus in der Schweiz leben. Auch bei Familienmitgliedern von Ukraine-Flüchtlingen mit Status S, die noch in der Ukraine sind, wird die neue Bestimmung nicht angewendet. Den Schutzstatus S an sich will der Bundesrat indes bis 4. März 2027 weiterführen.

Höhere Bezugsdauer für Kurzarbeitsentschädigungen

Der Bundesrat verlängert die maximale Bezugsdauer der Kurzarbeitsentschädigung von heute 18 auf 24 Monate. Er setzt damit einen Entscheid des Parlaments aus der Herbstsession um. Die geänderte Verordnung tritt am 1. November in Kraft. Sie gilt bis Ende 2028. Ziel der Neuregelung ist es, insbesondere Unternehmen der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-Industrie) und der Uhrenindustrie sowie deren Zulieferer zu unterstützen, die seit zwei Jahren unter konjunkturellen Schwächen leiden und bereits Kurzarbeit eingeführt haben.

Hinzu kommen die von den USA auf unbestimmte Zeit verhängten Zölle von 39 Prozent. Bereits im vergangenen Jahr war die maximale Bezugsdauer von 12 auf 18 Monate verlängert worden. Kurzarbeit darf jedoch nicht über mehrere Jahre hinweg ohne Unterbrechung in Anspruch genommen werden. Nach 24 Monaten gilt eine sogenannte Karenz- oder Wartefrist von sechs Monaten.

Könnte schon nächste Woche in Kraft treten. Parlament will Kurzarbeitsentschädigung von 18 auf 24 Monate verlängern

Könnte schon nächste Woche in Kraft tretenParlament will Kurzarbeitsentschädigung von 18 auf 24 Monate verlängern

Tiefere Visa-Gebühren

An physischen Verkaufspunkten in der Schweiz darf künftig eine durchschnittliche Interchange Fee von maximal 0,15 Prozent erhoben werden. Interchange-Gebühren fallen beim Bezahlen mit Karte an. Darauf hat sich die Weko im Sommer mit dem Kreditkartengiganten Visa geeinigt.

Ebenfalls werden grenzüberschreitende Gebühren tiefer. Bezahlt ein Kunde bei einem Schweizer Händler mit einer Visa-Karte aus dem EWR-Raum, sinkt die Interchange Fee bei Debitkarten auf 0,2 Prozent von aktuell 1 Prozent. Bei Kreditkarten beträgt die Belastung neu 0,44 Prozent statt 1,15 Prozent. Damit werde der Schweizer Handel jährlich um mehr als 10 Millionen Franken entlastet, rechnet die Weko vor.

Finanzdienstleister. Weko einigt sich mit Visa auf tiefere Interchange-Gebühren

FinanzdienstleisterWeko einigt sich mit Visa auf tiefere Interchange-Gebühren

Neues Schengen-Einreisesystem am Flughafen Zürich

Der Flughafen Zürich führt ab dem 17. November ein neues Ein- und Ausreisesystem ein. Er schliesst sich damit dem System der EU an. Ziel ist es, Aufenthalte – Ein- und Ausreisen – im Schengen-Raum transparenter zu dokumentieren und den Sicherheitsstandard zu erhöhen.

Das Entry-Exit-System EES (Eingang-Ausgang-System) wird die bisherige manuelle Stempelung von Reisedokumenten ersetzen. Neu werden bei der Einreise von Drittstaatsangehörigen elektronische Einträge erstellt und die biometrischen Merkmale (Gesichtsbild und Fingerabdrücke) erfasst.

Der Flughäfen Basel-Mulhouse und Genf haben das neue System bereits Mitte Oktober eingeführt.

QR-Rechnungen

Ab dem 21. November 2025 müssen alle QR-Rechnungen strukturierte Adressen (Adresstyp «S») verwenden, also die Aufteilung der Adresse im Swiss QR Code in einzelne Elemente. Sonst sind Zahlungen nicht mehr möglich. Unstrukturierte Adressen werden damit abgeschafft.

Zudem wird an diesem Datum der Zeichensatz erweitert, um Sonderzeichen und Umlaute besser zu unterstützen. Diese Anpassung betrifft alle, die Rechnungen mit QR-Code erstellen oder verarbeiten.

