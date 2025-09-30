Das bedeutet Trumps Pharma-Hammer für die Schweiz

2024 eröffnete Roche ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Basel. Trumps- Zoll- und Preispolitik könnte Schweizer Pharma-Konzerne bewegen, Forschungs-Aktivitäten in die USA verlagern. Keystone (Archivbild)

100 Prozent Importzoll sind ein massiver Eingriff. Schwerwiegender für die Schweizer Pharmaindustrie ist laut Ökonomen aber die Preispolitik der Trump-Administration. Diese kostet auch den Standort Schweiz Geld.

Präsident Trump ist zurück bei seinem Lieblingsthema, den Zöllen. 100 Prozent soll bezahlen, wer ab dem 1. Oktober patentierte Pharmaprodukte in die USA einführt. Das heisst, für eine Schachtel Tabletten im Wert von 10 Franken ist ein Importzoll von 10 Franken zu bezahlen.

Das sind keine guten Nachrichten für die Schweiz. Diese verdanke seit 2020 40 Prozent ihres gesamten Wachstums der Chemie- und Pharmabranche, ordnet Fredy Hasenmaile ein, Chefökonom von Raiffeisen. Und mehr als ein Viertel alles Exporte von Schweizer Pharmaprodukten gehen in die USA, führt er aus.

Trotzdem bricht weder in der Schweiz noch international Panik aus. So reagieren die Börsen – oft gut für heftige Reaktionen – nur mit leichten Verlusten bei Handelsbeginn, die Titel von Roche und Novartis erholen sich noch am Vormittag.

Keine Panik in der Branche

Dass sich bei den Schweizer Pharmariesen keine Hektik breitmacht, hat verschiedene Gründe. Michael Bolliger, Chief Investment Officer Switzerland and Global Emerging Markets der UBS nennt als Erstes die grossen und randvollen Lager, die sie in den USA halten. «Die Vorräte reichen bis Mitte 2026, teilweise sogar bis 2027. Bis dann müssen sie voraussichtlich gar nichts oder nur wenig einführen und deshalb auch keinen Zoll zahlen.»

Sie hätten zudem diverse Möglichkeiten, wenig Importzoll zu verursachen. «Bei einem Medikament betragen die effektiven Herstellungskosten nur einen kleinen Teil des Preises. Der Rest ist Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Marketing und andere Dienstleistungen. Auf solchen Dienstleistungen sind aktuell keine Zölle vorgesehen. Eine andere Möglichkeit sei, bestehende Niederlassungen in der EU zu nutzen, um von dort in die USA zu exportieren. «Bislang hiess es, die 15 Prozent Zoll, welche auf Produkte aus der EU zu bezahlen sind, gelten auch für alle Güter, also auch für Pharmaprodukte.»

Sie wüssten, sagt Bolliger, dass sich die Verantwortlichen in den Unternehmen schon länger mit dem Thema Zölle beschäftigten und Möglichkeiten hätten, um zu reagieren.

Roche und Novartis bereits in den USA präsent

Ein weiterer Punkt ist die Tatsache, dass Roche und Novartis bereits in den USA investieren und weitere Aufbauarbeit angekündigt haben. Erstere will 50 Milliarden Dollar für den Ausbau in Amerika ausgeben, letztere 23 Milliarden Dollar. Damit dürfen sie darauf hoffen, vom horrenden Tarif befreit zu werden oder zumindest einen reduzierten Satz zu erhalten.

«Die Pharma-Branche dezentralisiert und regionalisiert ihre Produktion schon lang», betont Hasenmaile. Die Corona-Pandemie habe hier ein Umdenken bewirkt. Jetzt eine neue Fabrik in den USA aufzubauen, ist trotzdem ein kostspieliges Experiment. Er erklärt: «Der Aufbau dauert rund fünf Jahre. Fachkräfte sind in der gesuchten Qualität in den USA schwierig zu bekommen.» Zugleich seien deren Löhne hoch, wie auch jene für die übrigen Produktionsmittel. «Hinzu kommt nun noch die Planungsunsicherheit aufgrund der erratischen Politik der Administration Trump.»

Zu beachten sei ausserdem, so UBS-Ökonom Bolliger, dass nicht alle Schweizer Pharmafirmen die Möglichkeit hätten, in die USA zu expandieren. «Darum sind die Zölle für die Schweizer Pharma-Branche als Ganzes schon jetzt ein Problem.»

Das grössere Problem als die Zölle: Preisdiktat

Die Unternehmen, die unter Patentschutz stehende Medikamente in die USA liefern, haben aktuelle noch ein grösseres Problem als drohende Zölle: Es ist die Preispolitik, die Trump parallel vorantreibt. Er fordert, dass unter Patentschutz stehende Medikamente in den USA nicht mehr kosten, als in dem Land mit den tiefsten Preisen – zumindest jene, die von den Krankenversicherungen bezahlt werden müssen.

Diese Preisregulierung belastet laut Hasenmaile die Margen der Unternehmen und würde die Forschung und Entwicklung der Branche unter Druck setzen. Damit sei der Forschungs- und Werkplatz in der Schweiz in Gefahr.

Bolliger erwartet zudem, dass die Zölle, so sie Bestand haben, langfristig Unternehmen dazu bewegen wird, in den USA zu investieren – zu Lasten der anderen Länder, darunter die Schweiz. Auch dass Schweizer Firmen Aktivitäten aus der Schweiz in die USA verlagern, hält er für möglich.

Auch der Verband der Unternehmen der chemischen Industrie, der Pharmaindustrie und der Biotechnologie, Scienceindustries, ist besorgt. Zölle und Handelshemmnisse schwächten nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit, sondern untergrüben auch Investitionen in Forschung und Entwicklung, die in der Pharmaindustrie besonders kostenintensiv seien, sagt der Verband der Agentur AWP. Innovationen und neue Therapien würden dadurch direkt beeinträchtigt.

Negative Folgen in den USA

Negative Folgen könnten die Zölle und die Preispolitik der Administration Trump auch für Menschen in den USA haben. «Zölle sind immer ein Preistreiber», ist Bolliger überzeugt. Soll heissen, die Zölle, mit denen Präsident Trump Medikamente in den USA günstiger machen will, erhöhen in Wahrheit die Preise.

Auch Hasenmaile hält es für sehr wahrscheinlich, dass die Konsument*innen in den USA einen Teil des Zolltarifs übernehmen werden müssen. «Bei patentgeschützten Medikamenten handelt es sich um Produkte mit hoher Preissetzungsmacht, weil es nur wenige Alternativen gibt», führt der Raiffeisen-Chefökonom aus. «Daher muss die US-Administration aufpassen, dass der Schuss nicht nach hinten losgeht.» Bolliger nennt ein klassisches Beispiel aus der Volkswirtschaftslehre: «Wenn Sie Insulin brauchen, kaufen Sie es, auch wenn es mehr kostet, weil sie sonst sterben.» Damit haben die Menschen weniger Geld für andere Güter zur Verfügung.

Umkehr vor den Zwischenwahlen?

Letzten Endes könnte diese Preissteigerung in den USA die Administration Trump dazu bewegen, ihre Zoll- und Preispolitik zu hinterfragen. Bolliger erwartet eine Korrektur auf die Midterm-Wahlen im nächsten Jahr hin, sollten Güterpreise steigen, was er aufgrund von Prognosen erwartet. Hasenmaile sieht ein ähnliches Szenario kommen: «Trump ist bereit, gewisse Härten in Kauf zu nehmen. Wenn allerdings die amerikanische Bevölkerung darunter leidet und sich dort Unmut breit macht, dürfte er rasch einlenken.»

Die Zwischenwahlen, der grosse Stimmungstest für die Regierung Trump, findet mehrheitlich im Herbst 2026 statt. Bis dahin erwartet die Pharma-Industrie wie andere Wirtschaftszweige das Auf und Ab, das sie schon seit Monaten erleben.