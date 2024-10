«Das ist Bereicherung auf Kosten des einfachen Arbeiters»

Natürlich benötigen BundesrätInnen auch Berater, denn gleich alles und über jedes Thema können sie nicht fundiert Bescheid wissen und dieses Wissen ist für verantwortungsvolle Entscheide erforderlich. Mir scheint diese Beratertätigkeit aber eher ein Gefälligkeit-Auftrag für gute Dienste in der Vergangenheit zu sein, so quasi ein üppiges Abschiedsgeschenk oder Abgangsentschädigung. Dass nicht neue MitarbeiterInnen an die Stelle von Frau Suess treten, legt die Vermutung nahe, dass nicht nur Frau Suess Ende Jahr ihren Arbeitsplatz verlassen wird - zusammen gehts einfacher.

Ach, der Neid, der frisst und paart sich mit moralischer Entrüstung...das ist wohl Teil unserer helvetischen DNA...es gilt es auszuhalten und ab und an einen Blick in den Spiegel zu werfen...

Argus49

Man kann über Stundenansätze diskutieren. Was hat ein/e Notar/in für einen Ansatz, wenn er/sie in vorgefertigte Kaufverträge von Immobilien noch Namen, Adresse und ein paar Ausnahmen ausfüllen muss, und dann eine „nette“ Provision abfällt. (Dies wäre schon längstens ein Thema für den Preisüberwacher!)

Was aber in diesem Fall fragwürdig ist: wieso arbeitet Frau Hauser-Düess denn bis Ende Jahr weiter!