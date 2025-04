Das Chalet steht auf einem 3000 Quadratmeter Grundstück. Google Maps

Ein denkmalgeschütztes Chalet in Safenwil, das einst der Textilfamilie Hüssy gehörte, steht für 2,1 Millionen Franken zum Verkauf, inklusive grosser Baulandreserve. Doch darf das Chalet abgerissen werden?

Ein historisches Chalet in Safenwil, das einst der bekannten Textilfamilie Hüssy gehörte, steht für 2,1 Millionen Franken zum Verkauf. Das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1865 steht auf einem 3000 Quadratmeter grossen Grundstück mit zusätzlichem Bauland.

Mario Breitenstein von der Fanto Immobilien AG betont gegenüber der «Aargauer Zeitung», dass das Objekt aufgrund seiner Mieter und des Denkmalschutzes eine besondere Käuferschaft erfordert.

Die derzeitige Eigentümergesellschaft, die Hope Property GmbH, besteht aus drei Privatpersonen aus dem Raum Aarau/Olten. Diese haben noch keine konkreten Vorstellungen über die künftigen Eigentümer, aber es wurden bereits Machbarkeitsstudien für das Gelände durchgeführt.

Diese Studien untersuchten die Möglichkeit, zwei Mehrfamilienhäuser oder mehrere Reiheneinfamilienhäuser zu errichten, die Platz für etwa neun neue Wohnungen bieten würden.

Innen neu, aussen alt

Breitenstein hält fest: «Der Fokus liegt auf dem Bauland, es ist aber ein Paket.» Das Chalet, bekannt als Jurablick 3, ist bei der kantonalen Denkmalpflege registriert und beeindruckt mit kunstvollen Holzarbeiten, die heute selten sind. «Es ist ein wunderschönes Haus mit Holzarbeiten, die man heute nicht mehr in dieser Qualität macht», sagt Breitenstein.

Das Chalet sei laufend instand gehalten worden, die drei dortigen Wohnungen seien vermietet. Innen sei modernes Wohnen möglich, das Äussere bewahre den Charme vergangener Zeiten.

Berühmte Vorfahren bauten das Chalet

Die Geschichte des Chalets ist eng mit der lokalen Industriegeschichte verbunden. Gebaut wurde es für Hermann Hüssy-Künzli, einen Nachkommen von Johann Rudolf Hüssy, dem Gründer der ersten Textilfabrik in der Region. Die Familie Hüssy besass mehrere bedeutende Bauten in Safenwil, darunter das elterliche Stammhaus an der Striegelstrasse, das ebenfalls unter Denkmalschutz steht. Die Familie prägte und bereicherte die Region mit ihrer Textilfabrik.

Die kunstvollen Holzschnitzereien und die Laube mit farbigen Glaseinsätzen machen das Chalet zu einem der prächtigsten Gebäude von Safenwil. Die Denkmalpflege vermutet, dass es lange Zeit das imposanteste Gebäude im Dorf war. Trotz seiner historischen Bedeutung könnte die Erschliessung für künftige Eigentümer eine Herausforderung darstellen, da das Anwesen nur über eine Privatstrasse erreichbar ist, die teilweise im Besitz der Chaletbesitzer ist.

