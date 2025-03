Das ist der geheime AfD-Spender – er dinierte mit Bundesräten

Wirbel um AfD-Grossspende. (Symbolbild) Daniel Karmann/dpa

Henning Conle, ein Immobilienmilliardär, ist bekannt für seine Unterstützung rechter Parteien und seine Investitionen in die Zürcher Universitätsklinik Balgrist. Jetzt entpuppt er sich als AfD-Spender.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Henning Conle, mit Wohnsitzen in Zürich und London, besitzt über 2500 Mietobjekte in der Schweiz, die oft in schlechtem Zustand sind.

Er finanzierte anonym die AfD in Deutschland und pflegt in der Schweiz Kontakte zur SVP.

Conle investierte 15 Millionen Franken in das Zürcher Start-up Moving Spine, das orthopädische Lösungen entwickelt, während seine Frau die Firma leitet. Mehr anzeigen

Henning Conle gilt als Phantom der Reichenwelt – einer der wohlhabendsten Unternehmer der Schweiz, doch kaum jemand kennt ihn. Kein öffentliches Foto, kaum belegte Spuren, und doch zieht er im Hintergrund wirtschaftliche und politische Fäden. Sein Name taucht immer wieder in undurchsichtigen Immobiliendeals, Parteispenden und Finanznetzwerken auf. Wer ist dieser Mann wirklich? Die «Aargauer Zeitung» berichtete.

Laut Recherchen von ZDF und «Correctiv» ist Conle ein finanzieller Unterstützer der AfD. 2017 soll er über einen Zürcher Drogisten 150'000 Franken an die Partei gespendet haben. Dieses Jahr deckten «Spiegel» und «Standard» eine weitere 2,4-Millionen-Euro-Spende auf – diesmal über einen österreichischen Strohm. Der Begünstigte: Alice Weidel, die AfD-Spitzenkandidatin, die in der Schweiz lebt. «Die AfD ist jetzt endlich mal eine Partei, der man sein Geld geben kann», soll Conle gesagt haben. Offiziell dementiert er dies – doch die Indizien sprechen eine andere Sprache.

Immobilien-Imperium in der Schweiz

Conle erbte das Wohnungsgeschäft seines Vaters, das vor allem aus Sozialwohnungen besteht, und baute es weiter aus. In der Schweiz gehören ihm rund 2500 Mietobjekte, verwaltet über seine Firma Miwo. Der Unternehmer gibt sich als schlicht verwaltender Eigentümer, doch Grundbucheinträge belegen, dass er die Immobilien persönlich besitzt. Viele seiner Mietshäuser sind sanierungsbedürftig, Google-Rezensionen berichten von Ratten im Keller und kaputten Herden, auf die die Verwaltung nicht reagiert.

Sein Hauptwohnsitz liegt nicht etwa in England, wie oft angegeben, sondern in Zürich. In den 1990er-Jahren kaufte er sich in die Goldküste ein, später kamen zwei benachbarte Villen auf dem Zürichberg hinzu – eine für ihn, eine für seinen Sohn Henning Conle junior.

Schweizer Pass gegen Geld?

Offiziell gilt Conle als deutscher Staatsbürger, doch er hat sich längst einbürgern lassen – ein Detail, das aus den Medienarchiven verschwand. Vor zehn Jahren berichtete die «Bilanz», dass er 49'000 Franken Einbürgerungsgebühr bezahlt habe.

Sein Vermögen wurde damals auf 1,25 Milliarden Franken geschätzt. Doch plötzlich verschwand er aus den Listen der reichsten Schweizer, und archivierte Artikel über ihn wurden gelöscht – mutmasslich auf seine Intervention hin.

Privatjet und mysteriöse Flugrouten

Trotz seines Wunsches, im Schatten zu bleiben, hinterlässt Conles Privatjet Spuren. Die Dassault Falcon 900LX, stationiert auf einem kleinen Flugplatz in Bremgarten (D), pendelt regelmässig zwischen Zürich und Klagenfurt. In Österreich besitzt die Familie Immobilien, ein Jagdrevier und eine Waffenschmiede. Nach England fliegt der Jet hingegen selten.

2024 investierte Conle 15 Millionen Franken in das Medtech-Start-up Moving Spine, ein Spin-off der Zürcher Universitätsklinik Balgrist. Der behandelnde Orthopäde Mazda Farshad entwickelte eine Methode, mit der Spendersehnen die Wirbelsäule stabilisieren, anstatt sie zu versteifen. Der Medizintechnik-Firma sitzt Conle im Verwaltungsrat vor, während seine Frau Dorit die Geschäfte führt – finanziert von einer Offshore-Firma auf den Britischen Jungferninseln. Der Grund für das Engagement? Conle und seine Frau haben die Behandlung selbst in Anspruch genommen.

Geheime SVP-Dinner – und ein Bundesrat mittendrin

Conle ist nicht nur in der AfD aktiv, sondern auch mit der Schweizer SVP vernetzt. Spitzenpolitiker der Zürcher SVP wurden mehrfach zu privaten Abendessen in ein Bootshaus am Zürichsee eingeladen, darunter der heutige Bundesrat Albert Rösti. Er bestätigt: «Nach meiner Erinnerung waren rund zwanzig Personen anwesend. Es handelte sich um ein geselliges Beisammensein unter Parteifreunden.»

Conle sponserte zudem das 100-Jahr-Fest der SVP Zürich, wurde aber offenbar von der Partei missverstanden: Er sucht keine öffentliche Anerkennung. Tatsächlich wäre ihm wohl am liebsten gewesen, sein Name wäre nie in der Spenderliste aufgetaucht.

Im Gegensatz zum spektakulär gescheiterten Immobilien-Tycoon René Benko, der mit Milliarden jonglierte, setzt Conle auf maximale Kontrolle und Bankenskepsis. Während Benko mondäne Geschäftshäuser kaufte, bleibt Conle bei soliden Mietskasernen. Während Benko das Rampenlicht suchte, verweigert Conle jegliche Interviews. Wer ihn kontaktieren will, stösst auf schweigende Anwälte und abgebrochene Telefonate.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.