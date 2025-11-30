«Das ist heftig und muss den Linken zu denken geben»

Mirjam Hostetmann, Präsidentin der Juso, hat mit ihrer Partei am Sonntag eine deutliche Abstimmungsniederlage einfahren müssen. Keystone

Sowohl die Erbschaftssteuer als auch der Service Citoyen sind vom Schweizer Stimmvolk deutlich abgelehnt worden. Politologe Claude Longchamp ordnet die Resultate ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Erbschaftssteuer- und die Service-citoyen-Initiative sind deutlich an der Urne deutlich gescheitert.

Politologe Claude Longchamp sieht den klaren Sieg der bürgerlichen Parteien auch als Folge mangelnder Geschlossenheit im linken Lager.

Negative Medienberichterstattung und das angespannte geopolitische Umfeld erschwerten zusätzlich die Zustimmung zu gesellschaftspolitischen Reformen. Mehr anzeigen

Die Umfragen liessen es bereits vorausahnen, der Abstimmungssonntag brachte die Bestätigung: Sowohl die Erbschaftssteuer-Initiative der Juso als auch die Service-citoyen-Initiative sind an der Urne klar gescheitert. Zur Juso-Vorlage sagte nur rund ein Fünftel der Stimmbürger*innen Ja, beim Bürgerdienst liegt der Ja-Anteil sogar deutlich unter 20 Prozent.

«Es ist ein guter Tag für die Bürgerlichen und die Wirtschaft», konstatiert der Politologe Claude Longchamp im Gespräch mit blue News. SVP, FDP und die Mitte haben beide Abstimmungen gewonnen – «und zwar in einer Deutlichkeit, die weit über ihrem Wähleranteil liegt».

Das hänge auch damit zusammen, dass im rot-grünen Lager viele Wähler*innen bei der Erbschaftssteuer ausscherten. SP und Grünen kommen zusammen auf einen Wähleranteil von 28 Prozent – also deutlich über dem nun erreichten Ja-Anteil. «Dass rund ein Viertel ein Nein in die Urne gelegt hat, ist heftig und muss den beiden Parteien zu denken geben», so Longchamp.

Das Resultat für die Juso bewertet der Politologe entsprechend auch als «schlecht». Zur Erinnerung: Zuletzt haben die Linken mehrere Erfolge an der Urne gefeiert, etwa mit der Einführung der 13. AHV-Rente. Die heutige Schlappe zeige nun, «dass der Klassenkampf in der Schweiz nicht ausgebrochen ist, während sozialpolitische Anliegen wie die 13. AHV-Rente durchaus etwas kosten dürfen».

Bürgerdienst im Presshammer

Die Abfuhr der Service-citoyen-Initiative sei vor allem mit der mangelnden Unterstützung zu erklären. Auf der Pro-Seite stand die GLP mit leichtem Support von EVP und Piratenpartei alleine da. Longchamp: «Wer von rechts und von links gleichzeitig angegriffen wird, kommt ziemlich schmal aus dem Presshammer raus.»

Noch vor zwei Jahren hätten Umfragen gezeigt, dass die Idee eines allgemeinen Bürgerdiensts durchaus mehrheitsfähig sei. Mit der Gleichstellung und dem in der Armee vorherrschenden Personalmangel hätten denn auch zwei gute Argumente für die Vorlage gesprochen.

Die Konkretisierung der Idee sei aber gescheitert: «Die Frauen hatten Angst, zusätzliche Arbeit für schlechten Lohn leisten zu müssen und die Männer, dass das jetzige Milizsystem geschwächt wird», sagt Longchamp.

Geopolitisches Klima als Faktor

Zudem habe beiden Initiativen die Medien-Berichterstattung nicht in die Karten gespielt. Longchamp verweist auf die kürzlich veröffentlichte Analyse des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft (Fög): «Bei beiden Initiativen hielt sich die Aufmerksamkeit in Grenzen. Insbesondere bei der Juso-Initiative war der Medientenor zudem sehr negativ.»

Darüber hinaus könnte das Abstimmungsverhalten gemäss Longchamp auch von geopolitischen Entwicklungen beeinflusst worden sein. «Die Angst vor einer Ausdehnung des Ukraine-Kriegs Richtung Westen, der Zoll-Konflikt mit den USA und die knappe Staatskasse machen es derzeit Gesellschaftsreformen schwer.»