«Das ist heftig und muss den Linken zu denken geben»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Politologe ordnet Juso-Schlappe ein «Das ist heftig und muss den Linken zu denken geben»

Dominik Müller

30.11.2025

Mirjam Hostetmann, Präsidentin der Juso, hat mit ihrer Partei am Sonntag eine deutliche Abstimmungsniederlage einfahren müssen.
Mirjam Hostetmann, Präsidentin der Juso, hat mit ihrer Partei am Sonntag eine deutliche Abstimmungsniederlage einfahren müssen.
Keystone

Sowohl die Erbschaftssteuer als auch der Service Citoyen sind vom Schweizer Stimmvolk deutlich abgelehnt worden. Politologe Claude Longchamp ordnet die Resultate ein.

Dominik Müller

30.11.2025, 15:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Erbschaftssteuer- und die Service-citoyen-Initiative sind deutlich an der Urne deutlich gescheitert.
  • Politologe Claude Longchamp sieht den klaren Sieg der bürgerlichen Parteien auch als Folge mangelnder Geschlossenheit im linken Lager.
  • Negative Medienberichterstattung und das angespannte geopolitische Umfeld erschwerten zusätzlich die Zustimmung zu gesellschaftspolitischen Reformen.
Mehr anzeigen

Die Umfragen liessen es bereits vorausahnen, der Abstimmungssonntag brachte die Bestätigung: Sowohl die Erbschaftssteuer-Initiative der Juso als auch die Service-citoyen-Initiative sind an der Urne klar gescheitert. Zur Juso-Vorlage sagte nur rund ein Fünftel der Stimmbürger*innen Ja, beim Bürgerdienst liegt der Ja-Anteil sogar deutlich unter 20 Prozent.

«Es ist ein guter Tag für die Bürgerlichen und die Wirtschaft», konstatiert der Politologe Claude Longchamp im Gespräch mit blue News. SVP, FDP und die Mitte haben beide Abstimmungen gewonnen – «und zwar in einer Deutlichkeit, die weit über ihrem Wähleranteil liegt».

Das hänge auch damit zusammen, dass im rot-grünen Lager viele Wähler*innen bei der Erbschaftssteuer ausscherten. SP und Grünen kommen zusammen auf einen Wähleranteil von 28 Prozent – also deutlich über dem nun erreichten Ja-Anteil. «Dass rund ein Viertel ein Nein in die Urne gelegt hat, ist heftig und muss den beiden Parteien zu denken geben», so Longchamp. 

Das Resultat für die Juso bewertet der Politologe entsprechend auch als «schlecht». Zur Erinnerung: Zuletzt haben die Linken mehrere Erfolge an der Urne gefeiert, etwa mit der Einführung der 13. AHV-Rente. Die heutige Schlappe zeige nun, «dass der Klassenkampf in der Schweiz nicht ausgebrochen ist, während sozialpolitische Anliegen wie die 13. AHV-Rente durchaus etwas kosten dürfen».

Bürgerdienst im Presshammer

Die Abfuhr der Service-citoyen-Initiative sei vor allem mit der mangelnden Unterstützung zu erklären. Auf der Pro-Seite stand die GLP mit leichtem Support von EVP und Piratenpartei alleine da. Longchamp: «Wer von rechts und von links gleichzeitig angegriffen wird, kommt ziemlich schmal aus dem Presshammer raus.»

Noch vor zwei Jahren hätten Umfragen gezeigt, dass die Idee eines allgemeinen Bürgerdiensts durchaus mehrheitsfähig sei. Mit der Gleichstellung und dem in der Armee vorherrschenden Personalmangel hätten denn auch zwei gute Argumente für die Vorlage gesprochen.

Die Konkretisierung der Idee sei aber gescheitert: «Die Frauen hatten Angst, zusätzliche Arbeit für schlechten Lohn leisten zu müssen und die Männer, dass das jetzige Milizsystem geschwächt wird», sagt Longchamp.

Geopolitisches Klima als Faktor

Zudem habe beiden Initiativen die Medien-Berichterstattung nicht in die Karten gespielt. Longchamp verweist auf die kürzlich veröffentlichte Analyse des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft (Fög): «Bei beiden Initiativen hielt sich die Aufmerksamkeit in Grenzen. Insbesondere bei der Juso-Initiative war der Medientenor zudem sehr negativ.»

Darüber hinaus könnte das Abstimmungsverhalten gemäss Longchamp auch von geopolitischen Entwicklungen beeinflusst worden sein. «Die Angst vor einer Ausdehnung des Ukraine-Kriegs Richtung Westen, der Zoll-Konflikt mit den USA und die knappe Staatskasse machen es derzeit Gesellschaftsreformen schwer.»

Verhaltener Applaus bei der Juso

Verhaltener Applaus bei der Juso

Die Reaktion der rund 50 anwesenden Juso-Mitglieder in Bern auf die Abstimmungsniederlage fiel gelassen aus: Sie klatschten lange – wenn auch deutlich leiser als später, als die Nein-Prognose zur Service-Citoyen-Initiative verkündet wurde.

30.11.2025

Mehr zum Thema

Abstimmungssonntag im Ticker. Diese zwei Gemeinden stimmten Ja zur Erbschaftssteuer-Initiative

Abstimmungssonntag im TickerDiese zwei Gemeinden stimmten Ja zur Erbschaftssteuer-Initiative

Alle Resultate in der Übersicht. So hat deine Gemeinde abgestimmt

Alle Resultate in der ÜbersichtSo hat deine Gemeinde abgestimmt

Kantonale Abstimmungen im Ticker. Knall im Zürcher Oberland –  Gemeinde lehnt Spital-Finanzierung ab +++ Abfuhr für SP und Grüne bei Tempo 30

Kantonale Abstimmungen im TickerKnall im Zürcher Oberland –  Gemeinde lehnt Spital-Finanzierung ab +++ Abfuhr für SP und Grüne bei Tempo 30

Meistgelesen

Diese zwei Gemeinden stimmten Ja zur Erbschaftssteuer-Initiative
Knall im Zürcher Oberland –  Gemeinde lehnt Spital-Finanzierung ab +++ Abfuhr für SP und Grüne bei Tempo 30
So hat deine Gemeinde abgestimmt
«Das ist heftig und muss den Linken zu denken geben»
Gefährlicher Straftäter flieht aus Psychiatrie nahe Schweizer Grenze