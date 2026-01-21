  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

US-Präsident in der Schweiz Das ist Trumps WEF-Programm

Noemi Hüsser

21.1.2026

US-Präsident Donald Trump betritt die Air Force One vor dem Abflug nach Zürich.
US-Präsident Donald Trump betritt die Air Force One vor dem Abflug nach Zürich.
Keystone/AP Photo/Evan Vucci

Mit etwas Verspätung wird Präsident Trump in der Schweiz erwartet: In Davos stehen für ihn eine Rede, mehrere Treffen und wohl auch Gespräche über Grönland auf dem Plan.

Noemi Hüsser

21.01.2026, 11:31

21.01.2026, 12:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trumps geplante Rede am WEF in Davos soll wie geplant um 14.30 Uhr stattfinden.
  • Am Mittwochnachmittag sind mehrere bilaterale Treffen mit Staatschefs und Wirtschaftsvertretern vorgesehen.
  • Am Donnerstagmorgen findet erstmals ein Treffen des von den USA einberufenen «Friedensrats» für Gaza statt.
Mehr anzeigen

Laut Plan sollte Trump zwischen 10 und 12 Uhr in Zürich landen. Doch weil Trump wegen eines technischen Problems kurz nach dem Start umkehren und das Flugzeug wechseln musste, wird er erst um etwa 12.50 Uhr landen. Anschliessend wird er entweder per Helikopter oder Auto nach Davos weiterreisen. Aufgrund seiner Verspätung und weil sich das Wetter aufgeklärt hat, wird er wahrscheinlich den Helikopter nehmen. 

Im Kongresszentrum in Davos sollte Trump um etwa 14 Uhr eintreffen. Dort werden er und die US-Delegation dann als erstes auf die Schweizer Delegation mit Bundespräsident Guy Parmelin (SVP), Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) und Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) treffen. Trotz verspäteter Ankunft soll die Rede von Trump gemäss den WEF-Organisatoren wie geplant um 14.30 Uhr stattfinden. Die Rede wird voraussichtlich 45 Minuten dauern.

Trump in Davos. Für das WEF reist Trump erstmals seit Oktober wieder ins Ausland

Trump in DavosFür das WEF reist Trump erstmals seit Oktober wieder ins Ausland

Am Mittwochnachmittag sind Treffen mit Staats-und Regierungschefs sowie Wirtschaftsvertretern geplant. Um wen es sich dabei genau handelt, ist bisher nicht bekannt.

Wohnen wird Trump voraussichtlich im Hotel Alpengold in Davos. Schon während seiner WEF-Besuche 2018 und 2020 übernachtete er dort.

Der US-Präsident wird wahrscheinlich im Hotel Alpengold übernachten. Das Hotel wird auch «Das goldene Ei» genannt.
Der US-Präsident wird wahrscheinlich im Hotel Alpengold übernachten. Das Hotel wird auch «Das goldene Ei» genannt.
Keystone

Am Donnerstagmorgen soll sich der von der USA zusammengerufene «Friedensrat» für Gaza erstmals treffen. Details zu dem Treffen gibt es bisher keine.

US-Alternative zu UN?. Wer bei Trumps neuem Club der Diplomaten mitmachen will, zahlt eine Milliarde Dollar

US-Alternative zu UN?Wer bei Trumps neuem Club der Diplomaten mitmachen will, zahlt eine Milliarde Dollar

Auch soll es Treffen zu Grönland geben. Trump selbst kündigte vor seiner Abreise aus den USA an, es seien viele Treffen dazu geplant. «Ich denke, die Dinge werden ziemlich gut laufen», sagte er. Ob Grönland auch schon bei den Gesprächen am Mittwochnachmittag Thema sein wird, ist nicht klar.

Meistgelesen

Air Force One in Zürich gelandet +++ Hier fährt Trumps Konvoi zur Landebahn
Trump droht: «Das ganze Land wird in die Luft gejagt» +++ 1,4 Milliarden Dollar im 1. Amtsjahr
Franzoni fährt auf der Streif erneut die Bestzeit – Schrecksekunde für von Allmen
Dreiste Touristen gefährden Naturschutzgebiet – sogar Nacktshootings finden statt
Planespotter: «Ich finde ihn manchmal noch cool»

Mehr zum WEF

Raus wegen des WEFs. Mieter werden aus Wohnung geworfen – für eine Woche Profit

Raus wegen des WEFsMieter werden aus Wohnung geworfen – für eine Woche Profit

Alles Wichtige im Überblick. WEF im Zeichen von US-Präsident Donald Trump

Alles Wichtige im ÜberblickWEF im Zeichen von US-Präsident Donald Trump

Zollverhandlungen am WEF. US-Finanzminister macht Parmelin zum Franzosen – und warnt die Schweiz vor der EU

Zollverhandlungen am WEFUS-Finanzminister macht Parmelin zum Franzosen – und warnt die Schweiz vor der EU