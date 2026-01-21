Laut Plan sollte Trump zwischen 10 und 12 Uhr in Zürich landen. Doch weil Trump wegen eines technischen Problems kurz nach dem Start umkehren und das Flugzeug wechseln musste, wird er erst um etwa 12.50 Uhr landen. Anschliessend wird er entweder per Helikopter oder Auto nach Davos weiterreisen. Aufgrund seiner Verspätung und weil sich das Wetter aufgeklärt hat, wird er wahrscheinlich den Helikopter nehmen.
Im Kongresszentrum in Davos sollte Trump um etwa 14 Uhr eintreffen. Dort werden er und die US-Delegation dann als erstes auf die Schweizer Delegation mit Bundespräsident Guy Parmelin (SVP), Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) und Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) treffen. Trotz verspäteter Ankunft soll die Rede von Trump gemäss den WEF-Organisatoren wie geplant um 14.30 Uhr stattfinden. Die Rede wird voraussichtlich 45 Minuten dauern.
Auch soll es Treffen zu Grönland geben. Trump selbst kündigte vor seiner Abreise aus den USA an, es seien viele Treffen dazu geplant. «Ich denke, die Dinge werden ziemlich gut laufen», sagte er. Ob Grönland auch schon bei den Gesprächen am Mittwochnachmittag Thema sein wird, ist nicht klar.