US-Präsident Donald Trump betritt die Air Force One vor dem Abflug nach Zürich. Keystone/AP Photo/Evan Vucci

Mit etwas Verspätung wird Präsident Trump in der Schweiz erwartet: In Davos stehen für ihn eine Rede, mehrere Treffen und wohl auch Gespräche über Grönland auf dem Plan.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trumps geplante Rede am WEF in Davos soll wie geplant um 14.30 Uhr stattfinden.

Am Mittwochnachmittag sind mehrere bilaterale Treffen mit Staatschefs und Wirtschaftsvertretern vorgesehen.

Am Donnerstagmorgen findet erstmals ein Treffen des von den USA einberufenen «Friedensrats» für Gaza statt. Mehr anzeigen

Laut Plan sollte Trump zwischen 10 und 12 Uhr in Zürich landen. Doch weil Trump wegen eines technischen Problems kurz nach dem Start umkehren und das Flugzeug wechseln musste, wird er erst um etwa 12.50 Uhr landen. Anschliessend wird er entweder per Helikopter oder Auto nach Davos weiterreisen. Aufgrund seiner Verspätung und weil sich das Wetter aufgeklärt hat, wird er wahrscheinlich den Helikopter nehmen.

Im Kongresszentrum in Davos sollte Trump um etwa 14 Uhr eintreffen. Dort werden er und die US-Delegation dann als erstes auf die Schweizer Delegation mit Bundespräsident Guy Parmelin (SVP), Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) und Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) treffen. Trotz verspäteter Ankunft soll die Rede von Trump gemäss den WEF-Organisatoren wie geplant um 14.30 Uhr stattfinden. Die Rede wird voraussichtlich 45 Minuten dauern.

Am Mittwochnachmittag sind Treffen mit Staats-und Regierungschefs sowie Wirtschaftsvertretern geplant. Um wen es sich dabei genau handelt, ist bisher nicht bekannt.

Wohnen wird Trump voraussichtlich im Hotel Alpengold in Davos. Schon während seiner WEF-Besuche 2018 und 2020 übernachtete er dort.

Der US-Präsident wird wahrscheinlich im Hotel Alpengold übernachten. Das Hotel wird auch «Das goldene Ei» genannt. Keystone

Am Donnerstagmorgen soll sich der von der USA zusammengerufene «Friedensrat» für Gaza erstmals treffen. Details zu dem Treffen gibt es bisher keine.

Auch soll es Treffen zu Grönland geben. Trump selbst kündigte vor seiner Abreise aus den USA an, es seien viele Treffen dazu geplant. «Ich denke, die Dinge werden ziemlich gut laufen», sagte er. Ob Grönland auch schon bei den Gesprächen am Mittwochnachmittag Thema sein wird, ist nicht klar.