Zugezogenes Biber-Pärchen darf im Dorf bleiben

Der Biber (Castor fiber) ist das grösste einheimische Nagetier Europas und bekannt für seine Fähigkeit, Lebensräume aktiv zu gestalten. In der Schweiz wurde er Anfang des 19. Jahrhunderts aufgrund intensiver Bejagung ausgerottet. Dank Wiederansiedlungsprojekten ab den 1950er Jahren hat sich die Population erholt. Aktuellen Schätzungen zufolge leben heute rund 4900 Biber in der Schweiz, vorwiegend im Mittelland und in breiten Alpentälern. Durch den Bau von Dämmen und Burgen trägt der Biber wesentlich zur Förderung der Biodiversität bei, indem er vielfältige Lebensräume für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten schafft. Seine Aktivitäten können jedoch auch zu Konflikten führen, insbesondere wenn es zu Überschwemmungen landwirtschaftlicher Flächen oder infrastruktureller Beeinträchtigungen kommt. Um ein harmonisches Zusammenleben zu ermöglichen, hat das Bundesamt für Umwelt (Bafu) das «Konzept Biber Schweiz» entwickelt, das den Umgang mit dieser geschützten Art regelt.