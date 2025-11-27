Grosser Stress für Pöstlerinnen und Pöstler nicht nur in der Weihnachtszeit. Symbolbild: Keystone

Weihnachtszeit, Zeit für Erholung und Gemütlichkeit. Jedoch nicht für Pöstlerinnen und Pöstler, denn die haben mit vielen Problemen zu kämpfen. Dies zeigt jetzt ein Kurzfilm eindrucksvoll.

Weihnachtszeit, eigentlich sollte es die schönste Zeit des Jahres sein. Doch für Pöstlerinnen und Pöstler ist dann Stress pur angesagt. Bis zu eine Million Pakete werden pro Tag bis Weihnachten ausgeliefert, sonst sind es 600‘000, wie der «Blick» schreibt.

«Die Weihnachtstage sind nur die Spitze des Eisbergs, was die Arbeitsbelastung in der Zustellbranche betrifft», sagt Matthias Loosli von der Gewerkschaft Syndicom zu «Blick».

Wie es den Betroffenen geht, wird jetzt in einem Kurzfilm mit dem Titel «Roter Sessel – Stimmen von Postbot:innen» dargestellt. Offen erzählen vier Personen von ihrem stressigen Arbeitsalltag.

Eine von ihnen ist die 28-jährige Barbara Bettosini. Sie mag ihren Job, besonders die Abwechslung und das Töfflifahren. Um 5.40 Uhr steht sie auf und geht dann zur Arbeit, im Sommer ist sie dann spätestens um 15 Uhr zu Hause. «Im Winter ist es eben schwierig. Wir hatten in den letzten Jahren viele Ausfälle, weshalb ich dann z.T. auch bis 20.30 Uhr gearbeitet habe. Dann hast du gar keine Work-Life-Balance mehr.»

Die 47-jährige Yvonne Krebs hat einen normalen Arbeitstag mit acht Stunden und 24 Minuten. «Meine Arbeitszeit ist dann fertig, wenn ich alles zugestellt und die Nacharbeit erledigt habe, und vielleicht noch Vorarbeit für den nächsten Tag gemacht habe. Das ist dann manchmal auch ein 10- oder ein 11-Stunden-Tag.» Sie erkennt bei ihren Mitarbeitenden die zunehmende Belastung. Gesundheitliche und familiäre Probleme hätten zugenommen.

Victor Perez ist 50 Jahre alt, stolzer Vater einer dreijährigen Tochter und schon 25 Jahre bei der Post. Er sieht sogar ein noch grösseres Problem bei der Arbeitsbelastung. «Das war früher nicht so. Du hast gewusst: In der Weihnachtszeit, bin ich an den starken Tagen nicht ansprechbar. Aber jetzt ist es das ganze Jahr so. Und irgendwann ist es zu viel.» Darunter leidet dann auch sein Privatleben.

Problem seit Corona

João Moreira, 33 Jahre alt, hat ein 11 Monate altes Kind. Er mag besonders die Freiheit bei seiner Arbeit, auch trotz manchmal schlechtem Wetter. Doch er möchte natürlich auch Zeit mit seinem Kind verbringen, doch das Familienleben wird immer schwieriger. «Das Problem ist seit Corona. Es ist explodiert. Damals haben wir 300, 400 Pakete zugestellt. Und dann hat irgendwann die Post gedacht: Ja, super, die schaffen das! Warum nicht jeden Tag?»

Für alle vier Interviewten ist es klar, die Belastung sorgt auch immer mehr für kranke Kolleginnen und Kollegen und damit für eine hohe Ausfallquote. Auch der Verdienst ist ihrer Meinung nach zu gering. Darum hoffen die vier Mitarbeitenden auf die Lohnverhandlungen zwischen Post und den Gewerkschaften für das nächste Jahr – und dass sich die Zustände verbessern.