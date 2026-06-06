  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Weniger Lärm, neue Regeln Das musst du beim Feuerwerk jetzt beachten

SDA

6.6.2026 - 16:22

Feuerwerke sollen verboten werden. 
Feuerwerke sollen verboten werden. 
sda

Das Parlament will laute Böller verbieten: Künftig sollen in der Schweiz vor allem lärmende Feuerwerkskörper verschwinden – klassische Effekte bleiben erlaubt.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

06.06.2026, 16:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Politik will reine Knallkörper künftig schweizweit verbieten. Ziel ist es, die Lärmbelastung für Menschen und Tiere zu reduzieren.
  • Feuerwerk mit optischen Effekten wie Vulkane bleibt erlaubt. Auch traditionelle 1.-August-Feuerwerke können weiterhin von Kantonen und Gemeinden geregelt werden.
  • Beim privaten Import aus dem Ausland gelten strengere Vorschriften. Grössere oder gefährlichere Feuerwerkskörper benötigen künftig eine Bewilligung.
Mehr anzeigen

Das Zünden von Böllern soll schweizweit verboten werden. Dieser Meinung ist das Parlament. Der Ständerat hat die entsprechenden Gesetzesbestimmungen am Mittwoch als Zweitrat gutgeheissen. Ein Überblick, was künftig gilt:

Was ist neu?

Das national geltende Sprengstoffgesetz wird geändert. Es gibt neue Bestimmungen zur Einfuhr und zur Verwendung von Feuerwerk. Der Geltungsbereich des Gesetzes wird auf alle Personen ausgedehnt, die Feuerwerkskörper abbrennen. Auslöser der Verschärfungen war die Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk (Feuerwerksinitiative)». Weil diese gemäss Umfragen in der Bevölkerung einen grossen Rückhalt geniesst, hat das Parlament einen indirekten Gegenvorschlag dazu ausgearbeitet.

Welche Produkte sind betroffen?

Kern ist ein Verbot pyrotechnischer Gegenstände, die ausschliesslich zur Knallerzeugung bestimmt sind. Mit dem Böllerverbot soll die Lärmbelastung für Mensch und Tier verringert werden.

Welche Produkte sind nicht betroffen?

Feuerwerkskörper mit optischen Effekten sind von den Verschärfungen nicht betroffen. Ebenso legal ist das Abbrennen von Feuerwerk, das eine sehr geringe Gefahr darstellt und einen vernachlässigbaren Lärmpegel erzeugt. Der Bundesrat wird die Details in einer Verordnung regeln. Der Willen des Parlaments ist klar: Beliebte Feuerwerkskörper wie Vulkane, die in der Regel als wenig störend empfunden werden, sollen weiterhin gezündet werden können.

Braucht es neu einen Ausweis fürs Abbrennen?

Nein, es gelten die bisherigen Regeln. Einen Ausweis braucht es demnach weiterhin nur für die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände, die für industrielle, technische oder landwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind. Eine weitergehende Ausweispflicht wurde vom Parlament verworfen.

Was muss beim Feuerwerkskauf im Ausland beachtet werden?

Kurz gesagt dürfen nur noch ungefährliche Feuerwerkskörper – und nur noch in geringen Mengen – persönlich eingeführt werden. Die Einfuhr von Wunderkerzen, Tortenfontänen, Knallerbsen, Tischbomben und anderem Kleinfeuerwerk wird auf 2,5 Kilogramm pro Tag und Person beschränkt. Für den Import von grösseren und gefährlicheren Feuerwerkskörpern braucht es eine Bewilligung.

Sind 1.-August-Feuerwerke noch möglich? 

Ja. Das Parlament betonte während der Debatten, dass in der Bevölkerung verankerte Festbräuche bewahrt werden sollen. Die Kantone und Gemeinden können weiterhin autonom darüber entscheiden. Konkret können sie das Abbrennen von Feuerwerkskörpern zeitlich und örtlich auf bestimmte Anlässe beschränken, an zusätzliche Bedingungen knüpfen oder gänzlich verbieten.

Kommen weitere Verschärfungen hinzu?

Das ist noch offen. Falls die Urheber der Feuerwerksinitiative ihr Begehren zurückziehen, bleibt es bei den vom Parlament beschlossenen Änderungen. Würde die Initiative zur Abstimmung kommen und diese angenommen, müsste das Parlament wohl weitergehende Einschränkungen für den Verkauf und die Verwendung lärmerzeugender Feuerwerkskörper umsetzen.

Was gilt bei Feuerwerken in Innenräumen?

Im Nachgang zur Brandkatastrophe von Crans-Montana prüfte die zuständige Ständeratskommission ein Verbot von Feuerwerkskörpern in öffentlich zugänglichen Innenräumen. Weil am 1. April in allen Kantonen ein solches Verbot bereits in Kraft getreten ist, wurden Regelungen im Bundesrecht hinfällig.

10'000 Raketen erhellen in der Silvesternacht das Zürcher Seebecken

10'000 Raketen erhellen in der Silvesternacht das Zürcher Seebecken

Tausende Schaulustige sind in Zürich kurz nach Mitternacht mit einem grossen Feuerwerk ins neue Jahr gestartet. Während 15 Minuten erhellten rund 10'000 Raketen das Seebecken. Abgefeuert wurden sie von drei Booten auf dem Zürichsee.

01.01.2024

Meistgelesen

Schwingerkönig Orlik und Grünen-Politikerin verkünden ihre Liebe
«Zeit, den Krieg zu beenden»: Ukraine greift Russland erneut massiv mit Drohnen an
Doppelt so viele Feuerbälle wie üblich – was steckt dahinter?
19-jährige Andreeva beendet Chwalinskas Märchen und gewinnt die French Open
Vorsicht vor diesem Sommertrend auf dem Balkon

Videos aus dem Ressort

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth reagiert auf Pamini

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth reagiert auf Pamini

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth reagierte prompt auf Paminis Aussage. Er fragte: «Sie haben gesagt, es gehe am 14. Juni um die Kündigung der Personenfreizügigkeit. Können Sie bestätigen, dass Sie diesen Satz soeben im Saal gesagt haben?»

03.06.2026

Geheimes Ziel oder letzter Ausweg? SVP-Politiker überrascht mit Kündigungs-Aussage

Geheimes Ziel oder letzter Ausweg? SVP-Politiker überrascht mit Kündigungs-Aussage

Mitten in der Debatte über Mindestlöhne sprach SVP-Nationalrat Paolo Pamini plötzlich über die Kündigung der Personenfreizügigkeit. Damit sagte er laut, was viele in seiner Partei vor der Abstimmung lieber nicht betonen.

03.06.2026

«The xx» tourt nach acht Jahren wieder – so war das Comeback in Zürich

«The xx» tourt nach acht Jahren wieder – so war das Comeback in Zürich

Die britische Band The xx hat am Dienstagabend in Zürich nach fast achtjähriger Pause ihr mit Spannung erwartetes Comeback auf europäischen Bühnen gegeben.

03.06.2026

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth reagiert auf Pamini

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth reagiert auf Pamini

Geheimes Ziel oder letzter Ausweg? SVP-Politiker überrascht mit Kündigungs-Aussage

Geheimes Ziel oder letzter Ausweg? SVP-Politiker überrascht mit Kündigungs-Aussage

«The xx» tourt nach acht Jahren wieder – so war das Comeback in Zürich

«The xx» tourt nach acht Jahren wieder – so war das Comeback in Zürich

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Eröffnung Ende August. In Surses GR wurde ein neues Primarschulhaus für 25 Millionen gebaut – doch es ist zu klein

Eröffnung Ende AugustIn Surses GR wurde ein neues Primarschulhaus für 25 Millionen gebaut – doch es ist zu klein

Zürich. Mann gerät unter Uetlibergbahn – schwer verletzt

ZürichMann gerät unter Uetlibergbahn – schwer verletzt

Canobbio TI. Mann verliert Kontrolle über sein Auto und stürzt Böschung hinunter – tot

Canobbio TIMann verliert Kontrolle über sein Auto und stürzt Böschung hinunter – tot