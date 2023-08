Muss ich bald nur noch die halbe Serafe-Gebühr zahlen?

SRG-Kritiker wollen Gebühren auf 200 Franken senken

Ein bürgerliches und überparteiliches Komitee will die Serafe-Gebühren für Radio und Fernsehen von 335 auf 200 Franken im Jahr senken. Es legte am Dienstag in Bern die entsprechende Initiative «200 Franken sind genug» vor. Das Volksbegehren richtet sich gegen die SRG.

01.03.2022