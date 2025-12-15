Am Bahnhof Aarau verschwinden Parkplätze – Bevölkerung ist hässig

Seit kurzem stehen am Bahnhof Aarau diese Poller auf den Parkplätzen, die man bis anhin verwenden durfte. Nun dürfen da keine Autos mehr stehen. Facebook

Wer am Bahnhof Aarau kurz jemanden abholen oder absetzen will, steht neu vor Pollern statt Parkplätzen. Die Massnahme sorgt auf Social Media für Ärger – die SBB nimmt Stellung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Bahnhof Aarau wurden die Kurzzeitparkplätze durch Poller ersetzt, um Verkehrsprobleme zu vermeiden – zum grossen Ärger vieler Nutzerinnen und Nutzer.

Ähnliche Massnahmen gibt es auch an den Bahnhöfen Zürich, Luzern und Winterthur, meist wegen Bauarbeiten oder zur Bevorzugung des Busverkehrs.

Die SBB verweisen auf alternative Parkmöglichkeiten wie P+Rail oder nahegelegene Parkhäuser mit direktem Bahnzugang.

1.4 Millionen Menschen fahren täglich Zug in der Schweiz. Doch ganz unverzichtbar ist das Auto auch dabei nicht: Hat man zum Beispiel schweres Gepäck dabei, oder muss schon sehr früh am Bahnhof sein, lässt man sich auch gerne mal dorthin chauffieren. Wer Personen am Bahnhof Aarau mit dem Auto aufgabeln oder absetzten möchte, kann das jetzt allerdings nicht mehr. Denn die Parkplätze vor dem Bahnhof wurden mit Poller besetzt.

Auf Facebook ärgert sich die Bevölkerung. Kommentare wie: «Schon wieder. Wo soll man Personen abladen oder abholen, die auf den Zug müssen?», oder «Pure Schikane, denke ich mal. Die Geschäfte am Bahnhof werden es danken.»

Der Bahnhof Aarau ist aber kein Einzelfall. Am Bahnhof Zürich wurden Parkplätze sogar ganz entfernt. Zwischen Landesmuseum und dem Gleis 18 gibt es keine Ablade- und Abholmöglichkeiten mehr. Der Grund ist die Baustelle für die Instandsetzung der Zollbrücke. Nun sind die Bauarbeiten allerdings beendet, aber die Parkplätze feiern kein Comeback. Wie es in einer Mitteilung heisst, mussten die 16 Parkplätze am Hauptbahnhof Zürich weichen. Das Tiefbauamt der Stadt Zürich plant nämlich 220 Veloabstellplätze darauf zu bauen.

Auch in Luzern gibt es immer weniger Parkplätze für Autos. Im April berichteten Medien über die Abschaffung der Kurzzeitparkplätze am Luzerner Bahnhof. Der Grund: Die Parkplätze müssen für Busse weichen.

Wegen Verkehrsüberlastung müssen Parkplätze weichen

Am Bahnhof Winterthur ist schon vor Jahren ein Fahrverbot vor dem Bahnhof für Autos eingerichtet worden. Auf den ersten Blick ergibt das auch Sinn, da die Strasse vor dem Bahnhof für Busse frei bleiben soll. Bevor es das Fahrverbot gab, hielten viele Autos vor dem Bahnhof, um Personen abzuladen oder abzuholen. Autofahrer*innen weichen nun auf die gegenüberliegende Seite des Bahnhof Winterthurs, neben dem Neuwiesen-Einkaufszentrum, aus. Im Wohnquartier, neben des Einkaufzentrums, kann man nämlich direkt an den Bahnhof gelangen. Der Platz ist jedoch in den engen Quertierstrassen begrenzt. Ein Wendemanöver ist nicht günstig. Aber eine andere Lösung gibt es im Moment nicht.

Zurück nach Aarau: Auf Anfrage schreiben die SBB: «Die Sperrung der Kurzzeitparkplätze vor dem Bahnhof Aarau erfolgte aus Gründen der Verkehrssicherheit.» In der Vergangenheit sei es dort wiederholt zu Rückstaus und unübersichtlichen Situationen gekommen, die insbesondere für Fussgängerinnen und Fussgänger gefährlich gewesen seien.

Doch was passiert nun mit dieser Fläche? Die SBB sagen: «Die ‹frei gewordene› Fläche dient einem sicheren und geordneten Verkehrsfluss und ist damit keineswegs verschwendeter Platz.» Zwei Parkplätze seien für Blaulichtorganisationen reserviert. «Die übrigen stehen den Stockwerkeigentümern zur Verfügung und werden bei Bedarf als Baustelleninstallationsfläche und als Umschlagplatz genutzt», sagen die SBB weiter.

Die Parkplätze gehören eigentlich einer anderen Firma, welche auch in dem Gebäude am Bahnhof ihre Räumlichkeiten haben. Der Entscheid wurde von der SBB als Inhaberin des Nutzungsrechts in Absprache mit der Stockwerkeigentümerschaft und der Stadt Aarau getroffen.

Gibt es noch Möglichkeiten, am Bahnhof zu parkieren?

Doch wo kann man nun am Bahnhof Aarau Personen auf- und abladen? Die SBB halten fest: «Für Bahnhofbesucherinnen und -besucher stehen weiterhin zahlreiche Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Zum Beispiel die Fläche SBB P+Rail, AKB-Parking und die Kurzzeitparkplätze unterhalb des Bahnhofs.» Weitere Angaben macht das Unternehmen keine.