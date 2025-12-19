Das renommierte Hotel Castell schliesst für unbekannte Zeit – Personal wurde überrascht

Das 1912 erbaute Hotel Castell in Zuoz GR stellt ab März 2026 vorübergehend den Betrieb ein. ZVG

Das Hotel Castell in Zuoz stellt den Betrieb im Frühling 2026 auf unbestimmte Zeit ein. Eine öffentliche Kommunikation dazu fehlt bislang. Hintergrund ist ein geplanter Umbau nach dem Verkauf des Hauses an neue Eigentümer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Hotel Castell in Zuoz GR schliesst ab dem 23. März 2026 bis auf weiteres.

Grund ist ein umfassender Umbau nach einem Eigentümerwechsel.

Eine offizielle Medienmitteilung gibt es bislang nicht.

Auf Anfrage von blue News blieb eine Stellungnahme unbeantwortet. Mehr anzeigen

Das 1912 erbaute Hotel Castell oberhalb von Zuoz gilt als eines der bekanntesten Kunsthotels der Schweiz. Architektur, zeitgenössische Kunst und ein eigenständiges Hotelkonzept machten das Haus weit über das Engadin hinaus bekannt. Werke international renommierter Künstlerinnen und Künstler wie Pippiloti Rist, Fischli/Weiss oder Roman Signer prägen das Castell bis heute.

Doch jetzt der Hammer. Nach Informationen, die blue News vorliegen, wurde das Personal darüber informiert, dass das Haus per 23. März 2026 schliesst und der Betrieb auf unbekannte Zeit eingestellt wird.

Das Hotel, so heisst es, wird für umfassende Bau- und Erneuerungsarbeiten geschlossen. Eine öffentliche Information dazu liegt bislang nicht vor, auch auf der Website finden sich keine Hinweise. Auch Gäste, die bereits eine Reservation nach dem 22. März 2026 getätigt haben, wurden bislang nicht informiert.

Umbau nach Eigentümerwechsel

Geplant sind Investitionen in die Gebäudetechnik, die Zimmer, die Bäder sowie die öffentlichen Bereiche und die Terrasse. Das Haus soll damit baulich und technisch auf einen zeitgemässen Stand gebracht werden, wie Gäste informiert wurden.

Wie lange die Arbeiten dauern und wann eine Wiedereröffnung möglich ist, wurde bislang nicht kommuniziert. Gegenüber Gästen wurde ein Zeitrahmen von ein bis drei Jahren für die Arbeiten in Aussicht gestellt.

Das Hotel wurde im Herbst 2024 an Mitglieder der Familie hinter der international renommierten Galerie Hauser & Wirth verkauft. Der operative Betrieb liegt bei Artfarm, der Hospitality-Gesellschaft von Iwan und Manuela Wirth, mit Fokus auf Hotels und Gastronomie im Umfeld von Kunst und Kultur.

Kein öffentliche Kommunikation

Auf Anfrage von blue News reagierte die zuständige Anlaufstelle bei Artfarm nicht. Auch zur Situation der Mitarbeitenden äussern sich die Verantwortlichen nicht öffentlich. Klar ist lediglich, dass Buchungen nach dem 23. März 2026 nicht mehr möglich sind und dass die Information für Gäste und Mitarbeitende erst vor ein paar Tagen erfolgte.

In einem Interview mit «Hotel Inside» sagte Federica Bertolini, die General Managerin von Artfarm, nach dem Erwerb des Hotels Castell vor einem Jahr: «Die neuen Inhaber freuen sich darauf, die historische Tradition und Geschichte des Castell weiterzuführen.»