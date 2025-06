Das Restaurant Sternen in Thörigen BE müsste eigentlich schliessen

Das Restaurant bleibt offen, trotz Insolvenz. Maps

Im bernischen Thörigen zeigt sich, was Solidarität bewirken kann: Obwohl der Wirt des «Sternen» Konkurs anmelden musste, bleibt das Restaurant dank Vertrauen und Zusammenhalt geöffnet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Betreiber des «Sternen» in Thörigen BE führt das Lokal trotz offizieller Insolvenz weiter, dank Unterstützung der Vermieterin.

Eine unbezahlte AHV-Rechnung von 1400 Franken führte laut Wirt Beat Schneider zur Konkurseröffnung, die er als Folge unglücklicher Umstände beschreibt.

Schneider plant die Gründung einer neuen Einzelfirma und hofft auf einen Neuanfang, während der Betrieb des Lokals wie gewohnt weiterläuft. Mehr anzeigen

Manchmal lohnt es sich, Goodwill zu zeigen, statt sofort harten durchzugreifen. Das zeigt ein Beispiel aus dem Kanton Bern.

Der Betreiber des Traditionslokals Sternen in Thörigen BE, Beat Schneider, ist offiziell in Konkurs – das bestätigt ein Eintrag im Handelsregister des Kantons Bern.

Doch wer nun glaubt, die Türen des beliebten Dorflokals seien für immer geschlossen, liegt falsch. Das schreibt die «Berner Zeitung». «Ich mache weiter», sagt Schneider entschlossen. Seit 2021 führt er den «Sternen» – und das soll sich auch jetzt nicht ändern.

«Das Restaurant ist nach wie vor geöffnet», betont er im Gespräch mit der «Berner Zeitung». Auch die beliebten Stubete-Abende, bei denen Volksmusiker aufspielen, sollen wie gewohnt jeden zweiten Samstag stattfinden.

AHV-Rechnung bringt Stein ins Rollen

Was führte zum finanziellen Absturz? Laut Beat Schneider waren es «unglückliche Umstände» – genauer: eine ausstehende AHV-Zahlung über 1400 Franken.

Weitere Details möchte der Wirt nicht preisgeben, stattdessen blickt er nach vorne. Doch wie kann ein Restaurant überhaupt weitergeführt werden, wenn der Betreiber insolvent ist?

Die Antwort liefert das Konkursamt Emmental-Oberaargau: Die Vermieterin der Liegenschaft habe sich bereit erklärt, das Inventar zu übernehmen und eine Sicherheit zu hinterlegen.

Damit durfte der «Sternen» – wenn auch auf neuer Rechnung – weiterbetrieben werden. Auf Nachfrage der «Berner Zeitung» erklärt die Vermieterin knapp: Schneider sei «immer zuverlässig» gewesen.

Hoffnung auf Neuanfang

Wirt Beat Schneider hat bereits Pläne für die Zukunft: Er will eine neue Einzelfirma im Handelsregister eintragen lassen.

Laut Konkursamt steht dem auch nichts im Wege – eine Konkurseröffnung bedeutet keine Sperre für zukünftige Einträge. Bislang ist jedoch noch kein neuer Handelsregistereintrag erfolgt.

