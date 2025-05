SRG-Direktorin Susanne Wille zieht Bilanz: «ESC war voller Erfolg»

Susanne Wille, Generaldirektorin SRG SSR, hat am Montag mit weiteren ESC-Verantwortlichen an einer Medienkonferenz informiert. Keystone

Der Kanton Basel-Stadt, Basel Tourismus und die SRG SSR ziehen nach dem Eurovision Song Contest Bilanz. Über eine halbe Million Menschen haben demnach die Basler ESC-Angebote genutzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag fand in Basel die grosse Finalshow des diesjährigen Eurovision Song Contest statt.

Über eine halbe Million Menschen haben letzte Woche die Angebote rund um den Eurovision Song Contest (ESC) in Basel genutzt. Die SRG und die Gastgeberstadt sprachen am Montag in ihrer Bilanz von einem «vollen Erfolg».

«Es sind diejenigen Zahlen, die wir erträumt haben, unsere Erwartungen wurden erfüllt», sagte der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer vor den Medien. Rund 170 Millionen Menschen verfolgten den ESC am Bildschirm.

Insgesamt über 100'000 Personen besuchten die Shows in der St. Jakobshalle und in der Arena plus, mindestens so viele wohnten am vorletzten Sonntag die Eröffnungszeremonie mit der Parade durch die Basler Innenstadt bei. Weitere 343'000 Personen besuchten die Begleitprogramm-Anlässe und Public Viewings in der Messe und beim Barfüsserplatz, wie die Organisatoren bekanntgaben.

«Wir haben gespürt, dass die Stadt Basel von Anfang an wirklich dabei war», sagte SRG-Generaldirektorin Susanne Wille und bedankte sich bei allen Beteiligten.