SVP-Rösti riskiert bei Tempo-Streit den Krach mit den Städten

Freiburg hat 2023 grossflächig Tempo 30 verfügt. Der Verkehr fliesst trotzdem. KEYSTONE

Bundesrat Rösti und das Bundesamt für Strassen wollen Tempo-30-Zonen an den Kragen. Was sagt die Wissenschaft zu reduzierter Geschwindigkeit und wie reagieren die Städte? Eine Auslegeordnung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bundesrat Albert Rösti will mit einer neuen Verordnung die Einrichtung von Tempo-30-Zonen in Städten erschweren.

Städte und der Städteverband kritisieren den Vorschlag als Eingriff in die Gemeindeautonomie und warnen vor negativen Folgen für Lärmschutz, Sicherheit und Aufenthaltsqualität.

Die Gegner*innen von Tempo 30 gewichten den Vekrehrsfluss höher und relativieren dessen Beitrag zu Lärmschutz, Verkehrssicherheit und Schadstoffemissionen.

Verkehrsforscher Christof Knöri von der ZHAW führt folgende Resultate von Tempo 30 im Vergleich zu Tempo 50 an: weniger Lärm und höhere Verkehrssicherheit bei gleichbleibender Effizienz. Mehr anzeigen

Bundesrat Albert Rösti gilt seit seiner Wahl als Mann des Autos und der Ölwirtschaft. Diesem Bild wird er zurzeit gerecht, indem er Tempo 30 in den Städten bremsen will.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) arbeitet laut «Tages-Anzeiger» eine Verordnung aus, die den Spielraum der Städte und der weiteren Gemeinden einengen will, auf Hauptstrassen abschnittsweise Tempo 30 zu verfügen.

Das Astra bestätigt blue News, dass das Geschäft vorbereitet werde, damit der Bundesrat nach den Sommerferien eine Vernehmlassung eröffnen könne.

Auslöser ist die Motion von Nationalrat Peter Schilliger (FDP/LU), der auch Verwaltungsrat des TCS ist. Der Vorstoss verlangt eine Anpassung des Strassenverkehrsgesetzes, damit Tempo 50 auf «verkehrsorientierten» Strassen die Regel und Tempo 30 die Ausnahme sei.

Der Vorstoss wirft Fragen auf – verkehrsplanerische, politische, rechtliche.

Wie reagieren die Städte?

Der Städteverband, der die Interessen der grossen Schweizer Städte vertritt, interpretiert im «Tages-Anzeiger» den Vorstoss als Einschränkung des Spielraums der Städte. Ob Röstis Pläne die Gemeindeautonomie – ein Grundpfeiler des Schweizer Föderalismus – verletzen werden, bleibe abzuwarten.

Vom Städteverband heisst es dazu: «Wir werden uns in der Vernehmlassung einbringen und uns zusammen mit Partnerorganisationen für eine möglichst verträgliche Umsetzung der Motion für die Menschen in den Städten und Gemeinden der Motion einsetzen.»

Grund: Städte müssten als Strasseneigentümerinnen und als politische Akteurinnen von Gesetzeswegen die Bevölkerung vor Lärm schützen. Sie müssten sich zudem für Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum Einsetzen.

Unklar, wie weit Rösti gehen wird

Die Verordnung wird aktuell von verschiedenen Bundesämtern geprüft, schreibt der «Tages-Anzeiger» unter Berufung die Kommunikationschefin von Albert Rösti. Voraussichtlich im September werde der Bundesrat die Vernehmlassung eröffnen.

Der Wortlaut des Erlasses steht also noch nicht fest. Entsprechend abwartend beantworten die zuständigen Ämter der Städte Basel und Bern die Frage von blue News, wie sie auf die Anweisung aus Bern reagieren werden.

«Da möchten wir nicht spekulieren, da der Inhalt noch nicht bekannt ist. Ein allfälliger Eingriff in die Gemeindeautonomie wäre aber sicher bedauerlich. Die betroffenen Gemeinden und Städte wissen selber sehr gut, wo Tempo 30 Sinn ergibt und wo nicht», heisst es aus Bern. Basel will keine Aussage machen zum Umgang mit einer Verordnung, deren Text noch nicht bekannt ist.

Etwas weiter wagt sich Zürich vor und äussert Besorgnis über den Vorschlag Bundesrat Röstis: «Aus Sicht der Stadt würde der Gestaltungsspielraum von Städten und Gemeinden in Bezug auf Tempo-30-Zonen spürbar eingeschränkt. Dies stünde im Widerspruch zur kommunalen Autonomie bei verkehrsrechtlichen Anordnungen.»

Wer hat heute das Recht, Tempo 30 zu verfügen?

Das Strassenverkehrsgesetz des Bundes legt aktuell fest, dass innerorts die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gilt. Gemeindebehörden haben aber das Recht, Abweichungen davon zu verfügen.

Das Recht gilt aber nicht überall, wie das Bundesamt für Strassen präzisiert: «Für die Kantonsstrassen liegt die Zuständigkeit bei den Kantonen, bei den Gemeindestrassen bei den Gemeinden.» Dies sei in der Schweizerischen Signalisationsverordnung geregelt.

Zürich und Winterthur können Tempolimits auf ihrem Gebiet weitgehend eigenständig festlegen, auch auf Kantonsstrassen und Verkehrswegen von überregionaler Bedeutung. Das sei schweizweit einzigartig, so das Astra. Andere Gemeinden müssen hingegen Tempo-30-Abschnitte auf Kantonsstrassen in der Regel vom Kanton bewilligen lassen.

Die Stadt Zürich streitet regelmässig mit dem Kanton um städtische Strassen mit reduzierter Geschwindigkeit. Bürgerliche fordern deshalb mit der sogenannten «Mobilitätsinitiative» eine Klärung – im Sinne der Autofahrenden. Sie hat eine ähnliche Stossrichtung wie Röstis Verordnung. Das Zürcher Kantonsparlament befürwortet den Vorschlag, der Stadtzürcher Stadtrat hat hingegen das Referendum ergriffen.

Auch in Bern führen neu geschaffene Abschnitte mit Höchstgeschwindigkeit 30 km/h bisweilen zu Verhandlungen im Regierungsrat oder vor Gericht – auch schon bis vor Bundesgericht. Zuletzt hat der Grosse Rat – das Parlament des Kantons – ein Moratorium für Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen verfügt. Laufende Projekte seien davon aber nicht betroffen, so Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP).

Was ändert sich mit Röstis Verordnung?

Das ist nicht klar, solange ihr Wortlaut nicht feststeht. Sicher ist, dass den Gemeinden die Schaffung von Tempo-30-Abschnitten erschwert wird. Das verlangt zumindest die Motion Schilliger. Betroffen sind verkehrsorientierten Strassen, also solche, die täglich von besonders vielen Fahrzeugen passiert werden. Hier soll Tempo 50 die Regel, Tempo 30 hingegen die Ausnahme sein.

Der Städteverband hält dem entgegen, dass dieses Anliegen schon erfüllt sei: «Die Hierarchie des Strassennetzes ist und wird bereits heute durch die Städte sichergestellt.»

Anders als bei Gesetzen gibt es bei Verordnungen keine Referendumsmöglichkeit. Wann die Verordnung zu Tempo 30 auf Verkehrsachsen in Kraft treten würde, ist aktuell nicht klar. Generell lassen sich Verordnungen schneller umsetzen, als wenn zuerst ein Gesetz geändert oder geschaffen werden muss.

Das Astra argumentiert gegenüber blue News, dass sich die von der Motion Schilliger betroffenen Verkehrsregeln bereits jetzt auf Verordnungsstufe befänden: «Zur Umsetzung der Motion ist keine Anpassung des Strassenverkehrsgesetzes notwendig. Aus diesem Grund ist eine Umsetzung auf Verordnungsstufe vorgesehen.» Gemeint ist die «Verordnung über die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen».

Was sind die Argumente der Gegner*innen von Tempo 30?

Wer langsamer fährt, ist später am Ziel. Wer exakt und durchgehend mit 50 km/h fährt, braucht 2 Minuten und 24 Sekunden, um 2 Kilometer weit zu fahren. Bei Tempo 30 dauert dasselbe 4 Minuten.

Natürlich dürfte auch den Gegner*innen von Tempo 30 klar sein, dass sie in Städten selten 2 Kilometer am Stück mit 50 km/h fahren können. Ampeln, Stau, Fussgängerstreifen und Weiteres senken die durchschnittliche Geschwindigkeit. Trotzdem kostet Tempo 30 zumindest in Phasen geringen Verkehrsaufkommens Zeit.

Die Argumente, die die bürgerliche Mobilitätsinitiative im Kanton Zürich auflistet, decken sich mit denjenigen, die auch im Rest der Schweiz vorgebracht werden: «Temporeduktionen führen zu Kapazitätseinbussen, sowohl beim Individual- wie auch beim öffentlichen Verkehr und verzögern auch die Notfalldienste.»

Zudem reduziere Tempo 30 die Lärmbelastung nicht, sondern verteile sie mit dem Ausweichverkehr auf die Quartiere. Effektiver sei Lärmschutz durch geräuscharme Beläge und «modernere Antriebskonzepte» – wobei nicht klar ist, ob damit Elektroautos gemeint sind.

Was in kaum einer Argumentation von Tempo-30-Gegner*innen fehlt: Höchstgeschwindigkeit 30 seit ideologisch begründete Schikane von Feinden des Autos.

Was spricht aus Sicht der Befürworter*innen für Tempo 30?

Die Städte und Gemeinden, die Tempo 30 verfügen, verweisen vor allem auf drei Punkte: Bei Höchstgeschwindigkeit 30 km/h sinke der Lärm, die Verkehrssicherheit steige und die Fahrzeuge stiessen weniger Schadstoffe aus. «Zudem steigt insbesondere die Lebensqualität für alle Menschen, die diese Strassenräume nutzen», schiebt der Städteverband nach.

Oft wird auch das Argument angeführt, Tempo 30 sorge für einen gleichmässigeren Verkehrsfluss, da die Durchschnittsgeschwindigkeit in Städten sowieso selten über 30 km/h liege.

«Jede städtische Strasse ist bewohnt. Tempo 30 ist ein kostengünstiger und verhältnismässiger einfacher Weg, Anwohnende von Lärm und Schadstoffen zu entlasten und die Strassen sicherer zu machen», erklärt Daniel Hofer, Co-Leiter Kommunikation des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt. Die Stadt Bern bringt die gleichen Argumente vor.

Zürich führt zudem an, die Stadt sei durch Bundes-Umweltrecht verpflichtet, den Strassenlärm zu reduzieren. Verlustzeiten des ÖV würden durch bauliche Massnahmen oder einen dichteren Fahrplan kompensiert.

Was sagt die Wissenschaft?

Christof Knöri hat einen Master in Umweltnaturwissenschaften der ETH und ist Doktor der Geographie. Er leitet die Gruppe für nachhaltige Mobilität der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ZHAW.

«Beim Lärm zeigt sich die Wirkung von Tempo 30 am deutlichsten», sagt er. «Die durchschnittliche Lärmreduktion von zwei bis vier Dezibel klingt zunächst nicht nach viel. Weil aber vor allem die Lärmspitzen beim Beschleunigen gebrochen werden, wird es im Vergleich zu Tempo 50 deutlich ruhiger.»

Auch die Verkehrssicherheit nimmt zu: Der Bremsweg eines Autos, das mit 30 km/h fährt, ist nur halb so lang wie bei einem mit 50 km/h. Oder anders gesagt: Dort, wo das langsamere Fahrzeug bereits steht, hat das schnellere wegen der Reaktionszeit noch nicht einmal zu bremsen begonnen. Die Auswirkungen zeigen sich laut Knöri in den Unfallstatistiken: Es kommt zu weniger Kollisionen, und deren Folgen sind weniger gravierend.

Am geringsten sei der Unterschied zwischen Tempo 50 und 30 beim Schadstoffausstoss. «Entscheidend ist hier die Verkehrsmenge, nicht die Geschwindigkeit», erklärt Knöri. Den grösseren Einfluss habe der Fahrstil: Starkes Beschleunigen verursache deutlich mehr Emissionen als eine zurückhaltende Fahrweise.

Die Motion Schilliger argumentiert, der Verkehr fliesse effizienter, wenn auf Hauptstrassen 50 statt 30 km/h erlaubt sind. Die Studien, die dies untersucht haben, kommen jedoch zu keinem eindeutigen Ergebnis. «Natürlich passieren in einer Grünphase bei Tempo 50 mehr Autos ein Lichtsignal als bei Tempo 30. Doch die Durchschnittsgeschwindigkeit hängt von der Anzahl der Knotenpunkte ab – also Lichtsignalen, Kreuzungen, Kreiseln, Fussgängerstreifen und Ähnlichem –, die sich pro Streckeneinheit zu passieren sind.»

Je häufiger Fahrzeuge bremsen oder anhalten müssen – sei es wegen Signalisation oder anderen Verkehrsteilnehmer*innen –, desto langsamer kommen sie voran. «Auf besonders verkehrsreichen und knotenreichen Strassen ist der Verkehr bei Tempo 30 oft sogar flüssiger, weil weniger stark beschleunigt und abgebremst wird.» Der Unterschied sei aber gering.

Das Gleiche gilt für Stau. «Es gibt auch auf Hauptachsen mit Tempo 30 nicht mehr Stau als auf solchen mit Tempo 50», hält Knöri fest.

Gegner von Tempo 30 führen häufig Ausweichverkehr ins Feld. Dieser verlagere die Emissionen von der Hauptstrasse in Wohnquartiere. Knöri hält dagegen: «Dort, wo nach der Einführung von Tempo 30 auf Hauptstrassen Ausweichverkehr untersucht wurde, konnte dieser nicht festgestellt werden. Ob Autofahrer andere Routen wählen, hängt davon ab, ob sie dort schneller unterwegs sein dürfen.»

Wenn eine Tempo-30-Strecke über eine Route mit 50 km/h umfahren werden kann, machen dies einige Autofahrende – «aber nur, wenn sich dadurch tatsächlich Zeit einsparen lässt», sagt Knöri. In der Regel seien in Städten jedoch zuerst die Wohnquartiere zu Tempo-30-Zonen erklärt worden. «Ein Ausweichen lohnt sich also oft nicht. Ausweichverkehr ist eine Frage der Gelegenheit.»

Auch der in Studien ermittelte Zeitverlust fällt geringer aus, als viele erwarten würden: Er liegt bei zwei bis sechs Prozent. Eine Fahrt von zehn Minuten dauert dann 12 bis 36 Sekunden länger. In der Nacht ist der Effekt etwas stärker, nämlich fünf bis sieben Prozent – aus zehn Minuten können also bis zu 10 Minuten und 42 Sekunden werden.

Ähnlich verhält es sich mit dem öffentlichen Verkehr, der von Tempo 30 ebenfalls betroffen sein kann. «Haben Bus und Tram eigene Fahrspuren, ist der Unterschied vernachlässigbar.» Auch hier sei die Strassensituation entscheidend: Knoten bremsen auch den ÖV. Der Kanton Luzern hat errechnet, dass sich eine 15-minütige Busfahrt aus dem Vorort Emmenbrücke zum Bahnhof Luzern während der Stosszeit durch Tempo-30-Zonen im Schnitt um 16 Sekunden verlängert, in verkehrsarmen Zeiten um 31 Sekunden.

Einen Vorwurf an Tempo 30 kann die Verkehrswissenschaft nicht entkräften: Tatsächlich brauchen Blaulicht-Fahrzeuge theoretisch tendenziell etwas länger, um zu ihrem Einsatzort zu gelangen. Die Stadt Freiburg hat 2023 weitgehend flächendeckend Tempo 30 eingeführt. Die Feuerwehr stellte ein Jahr später jedoch keinen Zeitverlust fest, im Vergleich zur Zeit vor Tempo 30, wie der «Beobachter» berichtet.

Luzern hält in einem Bericht fest, dass noch nie wegen verlängerter Anfahrtszeit von Einsatzfahrzeugen gegen eine Tempo-30-Zone rekurriert wurde, sondern nur, weil bei tieferer Höchstgeschwindigkeit häufiger das Martinhorn einsetzt werden müsse, was mehr Lärm zur Folge habe.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Tempo 30 reduziert laut wissenschaftlichen Studien den Lärm, erhöht die Verkehrssicherheit und verlängert Fahrzeiten nur moderat. Ausweichverkehr tritt nur dort auf, wo Alternativrouten mit höherem Tempolimit bestehen. Staus werden durch Tempo 30 nicht häufiger. Auch der ÖV und Einsatzfahrzeuge erreichen ihr Ziel mit so geringem Zeitverlust, dass dies kein Argument gegen die Massnahme ist. Das subjektive Empfinden auf einer leeren Strasse mit Tempo 30 mag ein anderes Bild vermitteln – doch die Datenlage ist eindeutig. All dies gilt für dicht besiedelte Gebiete stärker als fürs Land.

Verkehrsexperte Knöri betont zum Schluss, dass die Wirkungen von Reduktionen der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 bereits sehr umfangreich erforscht wurde. Der Kanton Luzern zum Beispiel beantwortet viele strittige Fragen zu Tempo 30 in einem Dossier. Dieses beruht auf Studien, deren Auflistung mehr als drei eng bedruckte Seiten füllt.