Cybersicherheitstage mit Themen Desinformation und Radikalisierung

Desinformation, Radikalisierung und der Schutz von Minderjährigen: Diesen Themen widmen sich die Schweizer Cybersicherheitstage vom Dienstag und Mittwoch in Bern. Bundesrat Guy Parmelin erklärte zur Eröffnung, alle 8,5 Minuten werde dem Bundesamt für Cybersicherheit ein Vorfall gemeldet. Was vor 25 Jahren ein Thema für Insider gewesen sei, sei heute in aller Munde, sagte der Vorsteher des eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF). Kaum in den Bundesrat gewählt, habe er sich als Verteidigungsminister mit dem Spionageangriff auf den Rüstungs- und Technologiekonzern Ruag konfrontiert gesehen.

18.02.2025