Das sagen die Basler Gewinner zur ESC-Austragung

Die Würfel sind gefallen: Der ESC 2025 findet in Basel statt. Um 13 Uhr informieren die Stadt über den Mega-Event in der Schweiz. blue News berichtet live im Ticker.

Im Mai 2025 wird Basel zur Musikhauptstadt Europas.

Die Stadt setzt sich im Rennen um die ESC-Austragung gegen Genf durch.

Um 13 Uhr informieren die Verantwortlichen über die Pläne. Mehr anzeigen

Liveticker beendet

13.17 Uhr Die Produzenten der SRG erklären die Wahl Es sei ein extrem knappes Kopf-an-Kopf-Rennen erklärt Reto Peritz. Die Motivation habe für Basel gesprochen. Co-Produzent Moritz Stalder erklärt, es seien natürlich viele Kriterien gewesen, die berücksichtigt worden seien. «Schliesslich war es das Gesamtpaket, das den Ausschlag für Basel gegeben hat», fasst Stadler zusammen und drückt sich damit um eine klare Antwort. Peritz weist auf die Events ausserhalb der Veranstaltungshalle hin, so plane Basel beispielsweise einen Eurovision Boulevard. Ein Evaluations-Team habe die Dossier anhand von über 100 Kriterien geprüft. Ein weiteres davon unabhängiges Team habe dasselbe getan. Dieses sei auf das gleiche Resultat gekommen. Am Abend zuvor seien sie vor das Komitee der European Broadcasting Union, die den ESC veranstaltet. Diese haben dann formell den Entscheid bestätigt.

13.14 Uhr «Wir werden hinaustragen, was dieser Anlass Basel bringt» Auf Kritik am Anlass angesprochen meint Cramer, er werde allen erklären, was der ESC für Basel bedeute und was er der Stadt bringe.

13.13 Uhr Video zeigt den Regierungspräsidenten bei der Bekanntgabe des Entscheids Cramer und seine Mitstreiter*innen haben kurz innegehalten, sich gefragt, ob das Video wirklich bedeute, dass die Wahl auf Basel gefallen ist. Es folgen Jubelbilder und ein paar Tränen – zumindest Epiney hat sie im kurzen Videoausschnitt ausgemacht.

13.09 Uhr Regierungspräsident Conradin Cramer als erster auf der Bühne Epiney holt als ersten den Basel-Städter Regierungsratspräsidenten Conradin Cramer ans Mikrofon. Nach einer schlaflosen Nacht hätten sie einen Moment gebraucht, um zu realisieren, dass tatsächlich Basel den ESC 2025 austragen werde. Basel werde ein grosses Fest für die ganze Schweiz und die Gäste aus dem Ausland ausrichten. Basel sei eine offene Stadt an der Grenze zweier grosser europäischer Staaten: Frankreich und Deutschland.

13.03 Sven Epiney begrüsst die Zuschauenden in Englisch Der SRF-Moderator Sven Epiney spricht – für viele ungewohnt – zuerst englisch. Offensichtlich richtet sich die Medienorientierung nicht nur an die Schweizer Öffentlichkeit. Gleich danach schickt er tröstende Worte an das unterlegene Genf.

12.50 Uhr Um 13 Uhr geht's los Die Stadt Basel lädt die Medien am Freitagnachmittag, 13 Uhr, ins Rathaus zu einer Medienorientierung ein. Es informieren Regierungspräsident Conradin Cramer, Christoph Bosshardt, Leiter Aussenbeziehungen und Standortmarketing Basel, Letizia Elia, CEO Basel Tourismus sowie Reto Peritz und Moritz Stadler, Co-Executive Producer des ESC. Durch die Orientierung führt Sven Epiney. Mehr anzeigen

Der Eurovision Song Contests findet im Mai 2025 in Basel statt. Das teilt die SRG am Freitagmorgen mit. Damit setzt sich Basel in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Genf durch.

Die Durchführung des weltweit grössten Musikwettbewerbs sei eine grosse Chance, schreibt die Basler Regierung in einer Mitteilung. Basel werde alles daransetzen, eine gute Gastgeberin zu sein.

Haupt-Austragungsort wird damit die Basler St. Jakobshalle. Die SRG hat das Angebot Basels als das Beste bezeichnet. Gewichtet worden seien unter anderem die Eignung der Halle, die kreativen Ideen für die Side-Events, die finanziellen Beiträge, das kulturelle Angebot sowie Nachhaltigkeitskriterien und die Sicherheitskonzepte.

Dank Nemos ESC-Sieg findet der Wettbewerb 2025 in der Schweiz statt. Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dpa

Die Nettoausgaben des Kantons für den ESC werden von der Basler Regierung auf 34,9 Millionen Franken angesetzt. Der Basler Grosse Rat wird am 11. September darüber entscheiden. Der Betrag dürfte im Rat kaum umstritten sein, hat sich das Kantonsparlament doch bereits im Juni per Resolution mit einem Dreiviertelmehr für die Austragung des Grossanlasses ausgesprochen.

Ansturm auf Basler Hotelzimmer

Die Stadt werde rund um die drei Show-Tage am 13., 15. und 17. Mai ins Scheinwerferlicht von Millionen von Menschen rücken, so die Erwartung der Verantwortlichen. Während der drei Fernseh-Liveshows aus dem schwedischen Malmö von 2024 schauten sich 163 Millionen Menschen die Musik-Darbietungen an, davon knapp 800'000 alleine aus der Schweiz.

Gemäss Angaben von Basel Tourismus sind die Hotelzimmer in Basel bereits jetzt nahezu ausgebucht, wie die MCH Group mitteilte. Die Hotels erwarten neben den kurzfristigen Einnahmen eine langfristige Steigerung der Attraktivität des Tourismusstandorts Basel.

Um 13 Uhr wollen die Verantwortlichen genauer informieren. blue News berichtet live im Ticker und überträgt die Medienkonferenz im Stream.