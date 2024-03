15.44 Uhr

Die Retter des Opfers hätten laut Jonathan Kreutner grosse Zivilcourage bewiesen und sehr wahrscheinlich den Tod des Mannes verhindert. Zudem seien weitere Personen bedroht worden.

Der Wohnort des Täters werde nicht kommuniziert, es sei aber nicht die Stadt Zürich. «Sie können davon ausgehen, dass der Täter nicht oft mit orthodoxen Juden in Kontakt kam, weil es sie an seinem Wohnort nicht gibt», so Mario Fehr.