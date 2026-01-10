  1. Privatkunden
Befragung in der Unglücksnacht Das sagten die Morettis den Ermittlern nach der Brandkatastrophe

Oliver Kohlmaier

10.1.2026

Die Morettis wurden kurz nach dem Unglück getrennt voneinander befragt. 
Die Morettis wurden kurz nach dem Unglück getrennt voneinander befragt. 
KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Kurz nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana wurde das Betreiber-Ehepaar befragt. Ein Medienbericht schildert nun neue Details der Unglücksnacht. Die Morettis selbst verloren ihre Schwiegertochter.

Redaktion blue News

10.01.2026, 16:23

10.01.2026, 17:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der franzöische TV-Sender BFMTV berichtet von Details der ersten Befragung des Betreiber-Ehepaares kurz nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana am 1. Januar.
  • Demnach verloren die beiden ihre 24-jährige Schwiegertochter Cyane, die als Kellnerin in der Bar «Le Constellation» arbeitete. Jaques Moretti, der erst später eintraf, versuchte eine Stunde lang, sie wiederzubeleben.
  • Ehefrau Jessica Moretti berichtet, die beim Unglück anwesend war, schildert den Ausbruch des Brandes.
  • Jaques Moretti gab bei der Befragung an, dass die Mitarbeiter nicht für Notfälle geschult waren.
Mehr anzeigen

Kurz nach der verheerenden Brandkatastrophe wurden die Betreiber des «Le Constellation» erstmals von Ermittlern befragt. Über die Details der getrennten Verhöre von Jacques und Jessica Moretti berichtet nun der franzöische TV-Sender BFMTV. 

Demnach soll Jacques Moretti berichtet haben, er habe rund eine Stunde lang versucht, eine Kellnerin der Bar wiederzubeleben. Dabei handelte es sich um seine 24-jährige Schwiegertochter Cyane. Die Rettungskräfte teilten ihm schliesslich mit, dass es zu spät sei. Seine Ehefrau Jessica sagte den Ermittlern: «Cyane war wie meine kleine Schwester. Sie hat Weihnachten mit uns verbracht. Ich bin am Boden zerstört.»

Tragödie in Crans-Montana VS. Bar-Besitzer: Service-Eingang im Parterre war verschlossen

Tragödie in Crans-Montana VSBar-Besitzer: Service-Eingang im Parterre war verschlossen

«Alles war voller Rauch»

Jacques Moretti selbst war beim Ausbruch des Brandes nicht in der Bar. Um 1.28 Uhr erhielt der von seiner Frau einen Anruf, er solle sofort kommen. Zunächst habe er versucht, ins Lokal zu gelangen. «Aber es war unmöglich, alles war voller Rauch», sagt Jaques Moretti den Ermittlern.

Gemeinsam mit zwei weiteren Personen sei er schliesslich zur Hintertür gegangen, doch diese sei verriegelt gewesen. Nachdem die drei die Tür aufgebrochen hatten, sahen sie mehrere leblose Personen, darunter Jaques Schwiegertochter. 

Seit 86 Minuten in Kraft. Neue Verordnung könnte Crans-Montana vor Haftung schützen

Seit 86 Minuten in KraftNeue Verordnung könnte Crans-Montana vor Haftung schützen

Jessica Moretti berichtet ausserdem von einem zuvor ruhigen Abend. Sie selbst sei um 22.30 Uhr in der Bar eingetroffen. «Um Mitternacht waren nur sehr wenige Leute da», sagt sie den Ermittlern. Sie habe zu Cyane gesagt, dass «wir mehr Leute bräuchten, um die Stimmung in Schwung zu bringen».

Schliesslich erzählt sie den Ermittlern vom Ausbruch des Brandes. «Plötzlich spürte ich eine Bewegung in der Menge», sagt Jessica Moretti. «Ich sah orangefarbenes Licht in der Ecke der Bar. Sofort rief ich: ‹Alle raus!› und und rief die Feuerwehr. Ich verliess das Lokal durch den Haupteingang und ging die Treppe hinauf, um dem Sicherheitsmann zu sagen, er solle alle rausholen.»

«Ich sagte ihr, sie solle nicht hierbleiben»

Jaques Moretti schickte seine Frau Jessica schliesslich nach Hause. Den Ermittlern berichtet er: «Ich sagte ihr, sie solle nicht hierbleiben und diese Tragödie mitansehen. Ich wollte sie beschützen.»

Laut dem BFMTV-Bericht befragten die Ermittler das Ehepaar auch zu Sicherheitsmassnahmen in der Bar. Jaques Moretti gab ab, die Bar 2015 übernommen und schliesslich «von A bis Z» selbst renoviert zu haben – «vom Boden über die Möbel bis hin zur Bar». Auch habe er die bereits vorhandene Schallschutzdämmung an der Decke ersetzt.

Mitarbeiter nicht für Notfälle geschult

Die Elektro- und Lüftungsanlagen hingegen seien an private Firmen vergeben worden. Wie es weiter heisst, gab es einen Hauptausgang und einen Notausgang auf der Rückseite. Beide seien deutlich als solche gekennzeichnet, versichert Moretti gegenüber den Ermittlern.

Fotos der Bauarbeiten, die BFMTV vorliegen, untermauern diese Aussage. Moretti sagt weiter: «Die Feuerwehr hat in den zehn Betriebsjahren zwei oder drei Brandschutzprüfungen durchgeführt», ohne jemals «Renovierungen oder bauliche Veränderungen am Gebäude» zu fordern.

Der Bar-Betreiber sagte ausserdem, dass Feuerlöscher vorhanden waren, jedoch keine automatische Sprinkleranlage. Auf die Frage, ob die Angestellten der Bar in Notfallmassnahmen wie etwa einem Brand im Lokal geschult seien, antwortete Moretti mit «Nein».

Mehr zum Thema

Berührender Moment im HB Zürich. So gedenkt die Schweiz den Opfern von Crans-Montana

Berührender Moment im HB ZürichSo gedenkt die Schweiz den Opfern von Crans-Montana

«Ich sah ihn zum ersten Mal weinen». Erstmals äussert sich der Vater des Bar-Besitzers

«Ich sah ihn zum ersten Mal weinen»Erstmals äussert sich der Vater des Bar-Besitzers

Die Schweiz trauert. Historisch traurig, historisch berührend, historisch verbindend

Die Schweiz trauertHistorisch traurig, historisch berührend, historisch verbindend

