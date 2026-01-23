  1. Privatkunden
Ab Freitagabend Bund warnt vor starkem Schneefall im Tessin

SwissTXT

23.1.2026 - 12:04

Schnee im Anmarsch, Alarmstufe 3 von 5 für das ganze Tessin
Schnee im Anmarsch, Alarmstufe 3 von 5 für das ganze Tessin
Screenshot MeteoSvizzera

In den kommenden Stunden, ab etwa 18.00 Uhr am Freitag, wird auf der Alpensüdseite Schnee fallen. MeteoSchweiz hat deshalb für das gesamte Tessin und die Mesolcina eine Warnung der Stufe 3 von 5 für Schneefall oberhalb von 600 Metern ausgegeben.

23.01.2026, 12:04

23.01.2026, 12:42

Aufgepasst, wer heute Abend noch ins Tessin fahren will! Der Bund warnt vor starken Schneefällen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Erhebliche Schneefallgefahr gilt für das ganze Tessin oberhalb von 600 Meter von 18 Uhr bis Samstagmorgen um 8 Uhr.

Am intensivsten schneit es laut Meteoschweiz zwischen 22 Uhr und Samstag früh um 4 Uhr. Zu erwarten sind zwar nur 5 bis 12 Zentimeter Neuschnee, dies aber im ganzen Kanton, in dem die Schneefallgrenze zudem auf 400 Meter sinkt. 

Zu erwarten sind Einschränkungen im Strassen-, Bahn- und Flugverkehr.

Die MeteoSchweiz empfiehlt, vor Antritt der Reise und auch unterwegs  über die Strassen- und Verkehrsverhältnisse am Radio oder über die Telefonnummer 163 zu informieren und die Anweisungen der Winterdienste zu beachten.

Sie empfiehlt zudem, regelmässig das Lawinenbulletin und weitere Informationen des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung WSL/SLF zu konsultieren.

Weitere Nachrichten