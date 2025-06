Das sind die gefährlichsten Wanderrouten der Schweiz

Bundesamt für Statistik «Im letzten Jahr haben in der Schweiz 250 Menschen bei einem Verkehrsunfall ihr Leben verloren und 3792 Menschen wurden schwer verletzt.» (weiterwandern)

robbingwood0815 Schlechter Vergleich, müsste prozentual zu den Autofahrten gerechnete werden, vermutlich würden dann die Verunglückten in den Bergen überwiegen.

Betty151 richtig – das war Polemik ... inhaltlich vertrete ich den gleichen Standpunkt wie Sie: vermehrte technische Sicherung bringt nix – sie lockt nur an ... und: für eigenverantwortliche Bergwanderer besteht keinerlei unkalkulierbare Gefahr. Die Masse machts gefährlicher – für alle.

Leider wurden gerade im Alpstein viele Wege ausgebaut und mit Drahtseilen versichert, das führte dazu, dass sich viele auf diese Wege begeben die dies ohne diese Versicherungen nicht tun würden. Diese Wege bleiben aber trotzdem immer noch das was sie sind: Bergwege mit Absturzgefahr. Ein gutes Beispiel ist der Weg vom Äscher zum Seealpsee. Da fährt man gemütlich mit der Bahn auf die Ebenalp, läuft dann auf einem versicherten Steig durch die Wildkirchlihöhle zum Äscher und natürlich will man auch noch den so berühmten Seealpsee sehen und läuft auf dem Weg nach unten. Meine Anklage gilt auch den Tourismusorganisationen und allen die diese "Sehenswürdigkeiten* propagieren.