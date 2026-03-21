Das sind die schwersten Seilbahn-Unglücke der Schweiz

Ungebremst krachte eine Seilbahnkabine 1972 in die Talstation der Bettmeralpbahn. Weitere Bergbahnunglücke forderten in der Schweiz Menschenleben. KEYSTONE

Zwölf Menschen starben bei der Seilbahn-Katastrophe auf der Bettmeralp 1972. Bis zur Tragödie in Engelberg gab es sechs weitere Bergbahn-Unfälle mit Toten und Schwerverletzten. Eine Übersicht.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Immer wieder fordern Unfälle mit Seilbahnen und Sesselliften in der Schweiz Menschenleben.

Das schwerste Seilbahn-Unglück ereignete sich 1972 auf der Bettmeralp. Das letzte 2026 in Engelberg.

Bei insgesamt acht schweren Unfällen mit Seilbahnen sind bis heute in der Schweiz 19 Menschen gestorben. Mehr anzeigen

Nach dem Absturz einer Seilbahngondel in Engelberg OW ist auch das verheerende Unglück aus dem Jahr 1972 wieder ins Gespräch gekommen – der schwerste Seilbahn-Unfall der Schweiz passierte auf der Bettmeralp VS und führte zu weitereichenden Verschärfungen der Sicherheits-Richtlinien.

Bis heute sind sechs weitere Menschen bei solchen Zwischenfällen mit Bergbahnen ums Leben gekommen. Dutzende wurden schwer verletzt. Gleichzeitig haben in der gleichen Zeit Millionen Menschen ihr Ziel in den Bergen sicher erreicht.

Was die Unfälle auch zeigen: In den meisten Fällen ist es nicht die Technik, die versagte, sondern die Menschen, die die Bahn betrieben. In einigen Fällen war es aber auch der Wind, der in einer Heftigkeit zuschlug, die zu diesem Zeitpunkt nicht erwartet wurde.

1972 Bettmeralp VS

Es ist das folgenschwerste Seilbahn-Unglück der Schweiz. Zwölf Menschen sterben, nachdem das Zugseil der Bettmeralp-Bahn gerissen ist. Obwohl regelmässig kontrolliert, war es von Rost durchfressen.

Wegen eines Wartungsfehlers funktionierte auch die Bremse nicht, die hätte verhindern sollen, was passierte: Die Kabine der Pendelbahn raste in die Talstation und zerschellte dort.

Zwei Jugendliche überleben schwer verletzt, alle anderen Passagiere sind tot. Der Betriebsleiter und ein Angestellter wurden Jahre später der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen.

Die Seilbahnkabine zerschellte beim Aufprall in der Talstation am 12. Juli 1972. Zwölf Menschen starben. KEYSTONE

1979 Melchsee-Frutt OW

Das Zugseil wurde von den Rollen an einem Mast nicht mehr richtig geführt, wodurch vier Gondeln absackten und auf den Boden prallten. Sie wurden vom Seil wieder hochgezogen und schlugen ein zweites Mal auf dem Boden auf.

Ein Mann starb, eine Frau verlor ihren Unterschenkel. Ein neunjähriger Junge brach sich einen Halswirbel, kam aber nach monatelanger Pflege ohne bleibende Schäden davon.

1958 wurde die Seilbahn von der Stöckalp ins Skigebiet Melchsee-Frutt eröffnet. 1979 passierte der folgenschwere Unfall, bei dem ein Mann starb (Archivbild von 1958). KEYSTONE

1996 Riederalp VS

Das Rad in der Talstation, über das das Zug- und Tragseil der Riederalp-Bahn lief, wurde aus der Verankerung und dem Gebäude herausgerissen. Die 15 Kabinen am Seil, das jegliche Spannung verloren hatte, sackten ab, mehrere schlugen hart auf dem Boden auf.

Ein einheimischer Bergführer starb, 15 weitere Personen wurden teilweise schwer verletzt. Die Untersuchungen ergaben, dass die Achse des Rads aufgrund von Fehlberechnungen zu dünn dimensioniert war.

Ein Ermüdungsriss liess das Rad ausbrechen. Zwei Ingenieure wurden der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen schweren Körperverletzung schuldig gesprochen.

Die orange Seilscheibe, über die das einzige Seil der Riederalp-Bahn läuft, liegt vor dem Stationsgebäude im Schnee. Beim Achsbruch wurde sie aus der Verankerung gerissen. KEYSTONE

1999 Crans-Montana VS

Während des Sturms Lothar stürzte ein Baum auf das Seil der Bahn Cry d'Err in Crans-Montana. Die Kabine stürzte darauf zwölf Meter tief in den Wald. Darin befanden sich fünf Personen.

Ein 13-Jähriger Junge und eine 18-jährige Frau starben an ihren Verletzungen. Ein Bericht der SRF «Tagesschau» am Tag des Unfalls stellt die Frage, weshalb die Bahn trotz des schon damals als «Jahrhundertsturms» bezeichneten Tiefs Lothar in Betrieb war. Dieser hat an diversen Orten in der Schweiz ganze Waldstücke flachgelegt.

Eines der Opfer des Seilbahn-Unglücks von 1999 in Crans-Montana wird mit dem Rettungshelikopter ins Spital transportiert. SRF «Tagesschau»

2008 Grindelwald BE

Trotz starkem Föhn lief die Sesselbahn Fallboden auf der Kleinen Scheidegg im Berner Oberland. Eine besonders heftige Böe warf das Seil aus der Führung an einem Mast, worauf mehrere Sessel abstürzten.

Ein deutscher Skifahrer starb beim Aufprall auf den Boden. Neun weitere Personen verletzten sich teilweise schwer. Die Sust machte in ihrem Bericht einzig den Wind verantwortlich.

Weder Material- noch Bedienungsfehler hätten zur folgenschweren Verkettung geführt. Andere Fahrgäste auf dem Sessellift hatten je nach Position, an der sie sich befanden, von Windstille oder starken Böen zum Zeitpunkt des Unfalls berichtet.

3. Januar 2008: An der Kleinen Scheidegg fordert ein Skilift-Unfall ein Todesopfer. KEYSTONE

2010 Brülisau AI

Die beiden Kabinen der Luftseilbahn auf den Hohen Kasten in Appenzell Innerrhoden waren viel zu schnell unterwegs. Während einer Revision hatte ein Angestellter die Geschwindigkeit zu überwachen und die Bahn manuell zu bremsen.

Stattdessen krachten die beiden leeren Kabinen nahezu ungebremst in die Berg- und die Talstation. Die untere riss dabei ein Eisengitter aus der Verankerung, welches einen Mitarbeiter einklemmte und schwer verletzte.

Zum Glück war niemand in der Gondel: Nahezu ungebremst prallte eine Kabine der Seilbahn Hoher Kasten in Brülisau AI in die Talstation und verletzte einen Angestellten schwer. Kapo AI

2020 Stoos SZ

Während zehn Personen mit dem Sessellift am späten Abend von einem Firmenausflug vom Fronalpstock nach Stoos SZ zurückkehrten, präparierte ein Ratrac-Fahrer eine Piste. Dabei war sein Fahrzeug, wie in steilem Gelände üblich, mit einem Stahlseil an einer Winde gesichert.

Ein talwärts fahrender Sessel touchierte das Windenseil, wurde vom Seil der Bahn gerissen und stürzte rund zehn Meter in die Tiefe. Vier Personen befanden sich darauf, eine Frau verletzte sich schwer, ein Vierzigjähriger starb bei dem Unfall.

Das Gericht sprach den Betriebsleiter später der fahrlässigen Tötung und der mehrfachen fahrlässigen Körperverletzung schuldig. Er habe kein eindeutiges Konzept für Nachtfahrten mit dem Sessellift erstellt, das – sofern eingehalten – einen solchen Unfall verhindert hätte.

Pistenbully-Fahrer und Sesselbahn-Angestellte wussten nicht, dass sie nachts am selben Ort operierten. Das Verhängnis kostete einen Mann das Leben. KEYSTONE

2026 Engelberg OW

Eine Seilbahngondel löst sich bei starkem Wind, wahrscheinlich nachdem sie gegen einen Mast schlug vom Seil und stürzt in steilem Gelände ab. Die 61-jährige Frau in der Kabine stirbt bei dem Unfall.