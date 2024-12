Uber präsentierte zum Jahresende die überraschendsten Zahlen aus dem vergangenen Jahr. Oliver Berg/dpa

Uber präsentiert die ungewöhnlichsten Fahrten des vergangenen Jahres in der Schweiz. Darunter die längste und die kürzeste Fahrt und welche Stadt am liebsten feiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Uber präsentiert zum Jahresende die überraschendsten Schweizer Zahlen aus dem vergangenen Jahr.

So fuhr ein Mann von Basel nach Cannes, da er «dringend» an das Filmfestival musste.

Doch es gab auch ein paar sehr kurze Uber-Fahrten. Mehr anzeigen

Nach dem Ausgang, wenn es stark regnet oder wenn man bereits viel zu spät dran ist, bestellen sich viele Schweizerinnen und Schweizer ein Taxi oder ein Uber.

Letzteres präsentierte zum Jahresende die überraschendsten Zahlen aus dem vergangenen Jahr, wie «20 Minuten» berichtet. Beispielsweise: Die längste oder die kürzeste Fahrt oder welche Schweizer Stadt am liebsten feiert.

Der Titelträger der längsten Fahrt ist ein Deutscher. Im Mai wollte er vom Basler Euro Airport nach Cannes fliegen, um dort das Filmfestival zu besuchen. Doch der Flug wurde annulliert. Deshalb bestellte sich der Mann ein Uber für eine Strecke von rund 663 Kilometern. 1595,68 Franken kostete ihn die Fahrt.

Fahrgast musste «dringend» an den Filmfestspielen in Cannes teilnehmen

«Die Fahrt verlief gut, der Kunde sagte, dass er dringend zur Promenade des Anglais müsse, wo er ein Hotel gefunden hatte, um an den Filmfestspielen in Cannes teilzunehmen», erzählt der Fahrer, wie die Zeitung weiter schreibt.

Nach rund acht Stunden Fahrt und einer Tankpause setzte der Fahrer den Mann ab. Auch der in der Schweiz registrierte Fahrer verbrachte daraufhin eine Nacht in einem Hotel in Frankreich und fuhr am nächsten Tag wieder zurück, da er in Frankreich keine Fahrten übernehmen dürfe.

Uber bestellen für drei Minuten Gehweg

Die kürzeste Fahrt wurde in Zürich gemacht. Vom Bleicherweg zur Stockerstrasse. 431 Meter beträgt die Strecke. Drei Gehminuten. Auf den zweiten Platz der kürzesten Fahrten schaffte es ein Fahrgast, der am 4. März in Luzern vom Hotel Mandarin Oriental zum Grand Hotel Europe fahren liess. Dazwischen liegen 529 Meter. Der dritte Platz geht an einen Passagier in Genf, der am 10. November vom Place des Alpes zum SBB-Bahnhof Cornavin reiste und dabei 567 Meter zurücklegte, heisst es laut der Zeitung weiter.

Keiner dieser Fahrten starteten oder endeten bei Krankenhäusern, Arztpraxen oder ähnlichen Reisezielen, die auf eine gesundheitliche Einschränkung der Fahrgäste schliessen lassen würden.

Laut Uber wurden im vergangenen Jahr fast 47 Prozent aller schweizweiten Fahrten nachts gebucht. Dabei war St. Gallen die feierfreudigste Schweizer Stadt. Hier bestellten rund 60 Prozent ein Uber nachts. Zürich fällt mit 48 Prozent auf den sechsten Platz. Genf (40 Prozent) und Lugano (39 Prozent) belegen den letzten Platz.