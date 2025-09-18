Beim Abstimmungskampf vor über 20 Jahren trat Eveline Widmer-Schlumpft – damals Bündner SVP-Regierungsrätin – auf die nationale Bühne. KEYSTONE

Ein fast vergessenes Instrument der direkten Demokratie sorgt plötzlich wieder für Zündstoff: das Kantonsreferendum. Beim Streit um die Individualbesteuerung könnte es nach über 20 Jahren ein Comeback feiern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Schweiz kann ein Gesetz auch mit einem Kantonsreferendum vors Volk gebracht werden, wenn acht Kantone zustimmen – ganz ohne Unterschriftensammlung.

Dieses selten genutzte Instrument könnte nun beim Streit um die Individualbesteuerung wieder angewendet werden.

Bisher haben fünf Kantone Ja gesagt, drei weitere fehlen noch. Mehr anzeigen

Wer die Schweizer Demokratie kennt, weiss: Am Ende entscheidet das Volk. Wenn die Bürgerinnen und Bürger mit einem Gesetz nicht einverstanden sind, können sie ein Referendum ergreifen.

Dafür müssen innerhalb von drei Monaten 50'000 Unterschriften gesammelt werden. Ein teures und aufwändiges Verfahren, da jede einzelne Unterschrift von den Gemeinden geprüft werden muss.

Doch es gibt auch einen einfacheren Weg, den kaum jemand kennt: das Kantonsreferendum. Wenn sich acht Kantone zusammenschliessen und ein solches Referendum beschliessen, kommt das Gesetz automatisch vors Volk – ganz ohne Unterschriftensammlung.

Seit der Einführung im Jahr 1874 wurde dieses Instrument allerdings nur ein einziges Mal eingesetzt: 2003, bei einer Steuerreform. Und selbst damals wäre es nicht nötig gewesen, weil parallel ein Volksreferendum mit 57'658 Unterschriften zustande kam. Die Abstimmung im Jahr darauf war ein grosser Sieg für die Kantone und für die Linken.

An der Seite der Kantone kämpfte 2004 auch SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga. KEYSTONE

Kantone warnen vor «Bürokratie-Lawine»

Jetzt könnte das Kantonsreferendum ein Comeback feiern. Vor den Sommerferien stellten sich die kantonalen Finanzdirektoren geschlossen gegen die geplante Individualbesteuerung.

Dieses Bundesgesetz will die sogenannte «Heiratsstrafe» abschaffen, die seit 1984 als verfassungswidrig gilt: Künftig sollen alle Steuerpflichtigen eine eigene Steuererklärung ausfüllen, egal ob verheiratet oder nicht. Das Gesetz ist ein Gegenvorschlag zu einer Volksinitiative der FDP-Frauen. Für den Kompromiss warb Finanzministerin Karin Keller-Sutter.

Für die Kantone bedeutet das jedoch einen Systemwechsel. Sie warnen, dass Beamte deutlich mehr arbeiten müssten und neues Personal bei den Steuerämtern notwendig werden. Manche Finanzdirektoren warnten vor einer eigentlichen Bürokratie-Lawine. Die SVP spricht sogar von einem «Bürokratie-Monster».

Entscheiden können die Finanzdirektoren aber nicht allein. In fast allen Kantonen muss das Parlament Ja sagen. Bislang haben erst fünf Kantone das Referendum beschlossen: St. Gallen, Appenzell Innerrhoden, Obwalden, Schwyz und der Thurgau. Drei fehlen also noch.

In den nächsten Tagen fällt die Entscheidung in Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Nidwalden, Uri und Zug. Die Chancen stehen also gut, dass dieses seltene Instrument nach 22 Jahren wieder zum Einsatz kommt.

Ganz sicher ist das aber nicht. In mehreren Kantonen scheiterte das Anliegen äusserst knapp: In Glarus mit 29 zu 28 Stimmen, in Luzern mit 57 zu 56 Stimmen und in Schaffhausen mit 28 zu 26 Stimmen.