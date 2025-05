Die neue Gesundheitsbefragung zeigt: Männer kämpfen häufiger mit Übergewicht, Frauen häufiger mit psychischer Belastung. (Archivbild) IMAGO/Dreamstime

Die aktuelle Gesundheitsbefragung offenbart markante Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Während Männer häufiger mit Übergewicht kämpfen, leiden Frauen vermehrt unter chronischen Schmerzen und psychischen Belastungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Gesundheitsbefragung 2022 des Bundesamts für Statistik zeigt: Männer und Frauen unterscheiden sich in ihrer gesundheitlichen Verfassung teils erheblich.

52 Prozent der Männer in der Schweiz sind übergewichtig oder adipös, im Vergleich zu 34 Prozent der Frauen.

55 Prozent der Frauen berichten von mindestens einer chronischen Krankheit, während es bei den Männern 44 Prozent sind.

12 Prozent der Frauen geben mittelschwere bis schwere Depressionssymptome an, gegenüber 8 Prozent der Männer. Besonders betroffen sind junge Frauen zwischen 15 und 24 Jahren.

Obwohl Frauen eine höhere Lebenserwartung haben (85,4 Jahre gegenüber 81,6 Jahren bei Männern), verbringen sie die zusätzlichen Jahre häufiger mit gesundheitlichen Einschränkungen. Mehr anzeigen

Die Gesundheitsbefragung 2022 des Bundesamts für Statistik (BFS) bringt deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede im Gesundheitszustand der Schweizer Bevölkerung ans Licht. Die Erhebung findet alle fünf Jahre statt und ist eine zentrale Grundlage für die gesundheitspolitische Planung.

Sie liefert umfassende Daten zu Lebensstil, Wohlbefinden, chronischen Erkrankungen und zur Nutzung des Gesundheitssystems. Befragt werden jeweils rund 22’000 Personen ab 15 Jahren in Privathaushalten. Freiwillig, anonym und repräsentativ für die gesamte Schweiz.

Ein zentrales Ergebnis: Männer haben öfters (Über-)Gewicht, Frauen tragen mehr (psychische) Last.

Gesellschaftliche Normen erklären Unzufriedenheit

2022 war über die Hälfte der Männer (52 Prozent) und ein Drittel der Frauen (34 Prozent) übergewichtig oder adipös. Obwohl Frauen weniger betroffen sind, zeigen sie sich insgesamt unzufriedener mit ihrem Körpergewicht als Männer (28 gegenüber 23 Prozent).

Besonders bei übergewichtigen Personen zeigt sich ein starker Unterschied: 52 Prozent der betroffenen Frauen sind mit ihrem Gewicht unzufrieden, bei den Männern sind es nur 29 Prozent.

Dieser Unterschied lässt sich laut BFS auch durch gesellschaftliche Normen erklären: Ein schlanker Körper gilt bei Frauen als Norm für Attraktivität, während Männer mit einem kräftigeren Körper eher positive Zuschreibungen wie Stärke verbinden.

Unbezahlte Hausarbeit führt zu Depression

Frauen berichten auch deutlich häufiger von gesundheitlichen Beschwerden. 55 Prozent geben an, an mindestens einer chronischen Krankheit zu leiden, bei den Männern sind es 44 Prozent. Auch spezifische Schmerzen wie Rücken- oder Kreuzschmerzen werden von Frauen (50 Prozent) öfter genannt als von Männern (40 Prozent).

Noch grösser sind die Unterschiede bei der psychischen Gesundheit. 12 Prozent der Frauen berichten von mittelschweren bis schweren Depressionssymptomen, bei den Männern sind es 8 Prozent. Besonders betroffen sind junge Frauen zwischen 15 und 24 Jahren: 26 Prozent berichten über entsprechende Symptome – doppelt so viele wie gleichaltrige Männer (13 Prozent).

Auch geben junge Frauen deutlich häufiger an, sich in psychotherapeutischer Behandlung zu befinden (14 Prozent gegenüber 4 Prozent). Laut BFS sind diese Unterschiede bekannt und lassen sich teils durch hormonelle Umstellungen in der Pubertät, teils durch psychosoziale Belastungen erklären, etwa durch Sexismus, unbezahlte Hausarbeit oder die Doppelbelastung durch Beruf und Familie.

🩺Zwischen Frauen und Männern gibt es gesundheitliche Unterschiede, die sich nicht rein biologisch erklären lassen. Sie hängen auch mit dem sozialen Geschlecht zusammen und können zu Ungleichheiten führen. ➡️https://t.co/L1ELAMu8ha #Statistik #BFS #Statistik #Daten #Schweiz pic.twitter.com/e53fRXzZnS — BFS | OFS | UST | FSO (@StatDataCH) May 19, 2025

Männer und Frauen rauchen fast gleich viel

Auch beim Rauchen zeigen sich Unterschiede, wenn auch geringer als früher: 2022 rauchten 27 Prozent der Männer, aber nur 21 Prozent der Frauen. Vor 30 Jahren war der Abstand mit 13 Prozentpunkten noch deutlich grösser.

Bei jungen Erwachsenen (15–24 Jahre) ist der Unterschied praktisch verschwunden: Rund ein Viertel junger Frauen und Männer rauchen, die genauen Prozentzahlen unterscheiden sich gerade mal um einen Punkt. Dass Frauen historisch später mit dem Rauchen begonnen haben, führt laut BFS dazu, dass gesundheitliche Folgeschäden wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei ihnen erst später sichtbar werden.

Frauen haben demnach bei Geburt eine 3,8 Jahre höhere Lebenserwartung mit 85,4 gegenüber 81,6 Jahren bei Männern. Das relativiert sich aber durch den geringeren Unterschied der Lebenserwartung bei guter Gesundheit. Sie liegt bei Frauen lediglich 0,4 Jahre höher auf 72,1 Jahren.

Frauen leben länger, aber kränker

Frauen haben in der Schweiz weiterhin eine höhere Lebenserwartung (85,4 Jahre) als Männer (81,6 Jahre). Allerdings verbringen sie die zusätzlichen Jahre häufiger mit gesundheitlichen Einschränkungen.

Die Lebenserwartung bei guter Gesundheit liegt bei Frauen bei 72,1 Jahren, bei Männern bei 71,8 Jahren. Auch hier zeigt sich: Frauen leben zwar länger, tragen jedoch öfter die Last chronischer Beschwerden.

Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit geschlechtsspezifischer Ansätze in der Gesundheitsversorgung und Prävention. Während Männer stärker auf Gewicht und Lebensstil achten sollten, brauchen Frauen mehr Unterstützung bei der Bewältigung chronischer und psychischer Erkrankungen.