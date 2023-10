Das wäre «das plausibelste Terror-Szenario für die Schweiz»

Sicht auf den Sitz des Verteidigungsdepartements, in dem sich auch der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) befindet. (Archivbild) Keystone

Der Nachrichtendienst des Bundes beobachtet eine wachsende Anzahl von Personen, die aus der Schweiz im Internet dschihadistisches Gedankengut propagieren. Die Zahl der Risikopersonen geht dagegen zurück.

In der Schweiz werden 41 Personen als sogenannte Risikopersonen eingestuft. Laut dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) stellen sie «ein erhöhtes Risiko und eine primäre Bedrohung für die innere und äussere Sicherheit der Schweiz» dar. Das erklärte eine Sprecherin des NDB gegenüber der «SonntagsZeitung».

Wer zu diesen Personen zählt, werde gemäss einer Kombination «sehr präziser Kriterien bestimmt, wobei ein konkreter Gewaltbezug ausschlaggebend ist», so die Sprecherin weiter.

Während die Zahl dieser Risikopersonen in den letzten drei Jahren gemäss Bericht um 16 zurückgegangen ist, stieg gleichzeitig die Zahl auffälliger Nutzer*innen im Rahmen des Dschihad-Monitorings, wie es beim NDB heisst. Seit 2012 hat der NDB 743 Nutzer*innen identifiziert, die in oder aus der Schweiz im Internet dschihadistisches Gedankengut verbreitet oder sich mit Gleichgesinnten im In- und Ausland vernetzt haben.

«Das plausibelste Terrorszenario für die Schweiz ist derzeit ein Gewaltakt, der von einer dschihadistisch inspirierten Person mit einfachem Modus operandi verübt wird», erklärt die NDB-Sprecherin.