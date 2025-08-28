Das waren 2024 die beliebtesten Namen in der Schweiz

Im letzten Jahr waren Emma und Noah die häufigsten Babynamen in der Schweiz. (Archivbild) sda

Auch 2024 bestätigen die neuesten Zahlen des Bundesamts für Statistik einen klaren Trend: Die beliebtesten Vornamen und Nachnamen der Schweiz bleiben praktisch unverändert, so auch bei den Babynamen.

Das Bundesamt für Statistik (Bfs) veröffentlicht jedes Jahr eine Übersicht der beliebtesten Vornamen in der Schweiz – sowohl für Frauen als auch für Männer.

Im Jahr 2023 waren die Spitzenreiter Maria und Daniel. Und auch im Jahr 2024 ändert sich hier an der Rangliste nichts.

Nicht nur die Vornamen, sondern auch die Nachnamen werden vom Bfs ausgewertet. 2023 führte Müller die Rangliste an, gefolgt von Meier und Schmid. Trotz dieser Spitzenposition tragen jedoch nur rund 53'000 Personen den Namen Müller – das entspricht lediglich 0,6 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz.

Auch im Jahr 2024 belegen Müller, Meier und Schmid die ersten drei Ränge.

Laut dem Bfs ist hierzulande die Namensvielfalt enorm, insgesamt gibt es über eine halbe Million verschiedene Nachnamen, wobei verschiedene Schreibweisen separat gezählt werden.

78'256 Babys kamen 2024 in der Schweiz auf die Welt

Letztes Jahr sind in der Schweiz 78'256 Babys auf die Welt gekommen. Auch hier wurde ausgewertet, welches der beliebteste Vorname ist – und auch hier bleiben die ersten drei Ränge unverändert.

Noah, Liam und Matteo belegten erneut die ersten drei Plätze. Bundesamt für Statistik

Bei den Buben ist es Noah, gefolgt von Liam und Matteo. Bei den Mädchen belegt den ersten Platz Emma, gefolgt von Mia und Sofia.

Emma, Mia und Sofia sind seit Jahren Spitzenreiterinnen. Bundesamt für Statistik

Der Jungenname Noah, der bereits in den Jahren 2010, 2011, von 2013 bis 2017 sowie erneut von 2021 bis 2023 ganz oben auf der Beliebtheitsliste stand, konnte sich auch 2024 wieder die Spitzenposition sichern.

Bei den Mädchennamen setzte sich Emma wieder an die erste Stelle und verdrängte damit Mia. Schon in den Jahren 2011, 2012, 2014, 2017, 2018 und 2022 war Emma der beliebteste Mädchenname.