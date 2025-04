Das Wetter für die Osterwoche steht auf wackligen Beinen

Das Osterwochenende verspricht wechselhaftes Wetter mit kurzen freundlichen Phasen. KEYSTONE

Aprilwetter deluxe: Pünktlich zur Osterwoche bringt der Wettergott alles mit – Föhn, Blitz, Regen und Sonne. Vor allem im Süden droht Dauerregen, während der Norden auf Lichtblicke hoffen darf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einem trockenen Monatsstart bringt die Osterwoche in der Schweiz regional sehr unterschiedliches Wetter.

Besonders betroffen ist das Tessin, wo bis zu 250 Millimeter Regen fallen können, während die Zentral- und Ostschweiz zeitweise Sonne abbekommen.

Das Osterwochenende verspricht wechselhaftes Wetter mit kurzen freundlichen Phasen – besonders der Karsamstag dürfte frühlingshaft ausfallen.

Der April macht seinem Ruf alle Ehre. Nach einer ungewöhnlich trockenen ersten Monatshälfte meldet sich der Regen pünktlich zur Osterwoche mit voller Kraft zurück. Doch nicht alle Regionen bekommen gleich viel ab. «Meteonews» informiert auf ihrem Blog zur Osterwoche.

Die Nacht auf Montag brachte vor allem in der West- und Nordwestschweiz ergiebigen Regen: 10 bis 15 Millimeter wurden hier gemessen. In der Zentral- und Ostschweiz blieb es dagegen meist trocken – der Föhn hatte hier seine Finger im Spiel und schob die Wolken einfach weiter. Der Wochenstart zeigt sich insgesamt bewölkt, aber tagsüber beruhigt sich die Lage etwas. Nur vereinzelt ziehen noch ein paar Schauer durch – vor allem im Westen.

Vereinzelt kann es vorallem in den südlichen Regionen zu Niederschlägen kommen. Meteonews

Die Temperaturen klettern auf angenehme 18 bis 20 Grad, im Flachland begleitet von einer sanften Bise, in den Alpentälern sorgt der Föhn für Extra-Wärme. Ganz anders präsentiert sich der Süden: Viele Wolken, immer wieder Regen – und mit nur 14 bis 15 Grad bleibt es da deutlich kühler, laut «Meteonews».

Dauerregen im Süden – Blitz und Donner im Westen

Am Dienstag und Mittwoch bleibt das Wetter ein Wechselbad der Gefühle: Während sich die Zentral- und Ostschweiz zwischendurch über Sonnenstrahlen freuen dürfen, ist es im Westen deutlich nasser, teils mit Blitz und Donner. 16 bis 20 Grad gibt’s trotzdem noch in der Deutschschweiz, doch im Westen flutet bereits kühlere Luft das Terrain – nur noch 10 bis 12 Grad liegen drin.

Der Süden steht unter Wasser: Starke Stauniederschläge lassen die Pegel steigen, vor allem am Mittwoch. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1700 und 2000 Metern, kann lokal aber auch stark absinken.

Gründonnerstag bleibt grau – Süden wird verregnet

Am Donnerstag dominieren die Wolken. Vor allem im Westen regnet es immer wieder, während die Osthälfte eher trocken bleibt. Mit 10 bis 12 Grad wird es deutlich frischer, die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis 1500 Meter.

Der Samstag scheint der sonnigste Tag zu sein. Meteonews

Im Süden hingegen geht’s weiter mit den Regenmassen – bis zu 250 Millimeter sind im Tessin und Südwallis möglich. Noch dramatischer wird es wohl im italienischen Piemont.

Wetterroulette am Feiertags-Wochenende

Karfreitag startet trüb, im Osten mit letzten Schneeflocken ab rund 1600 Metern. Doch es gibt Hoffnung: Im Westen und Süden setzt sich am Nachmittag die Sonne durch – 12 bis 15 Grad sind möglich.

Der Karsamstag zeigt sich in der gesamten Schweiz frühlingshaft und freundlich, Sonne und milde Temperaturen lassen die Ostereier besonders gut verstecken. Am Ostersonntag und -montag mischt das Wetter wieder mit – zwischen Sonne, Wolken und gelegentlichen Schauern ist alles drin.

Wer’s genau wissen will, muss sich noch etwas gedulden – die Wettermodelle sind sich uneins, wie «Meteonews» schreibt.

Das umliegende Ausland kämpft auch mit Aprilwetter

In Deutschland sieht die Wetterlage am Freitag eher nass aus. In allen Regionen kann es zu Neiderschlägen kommen, und das bei Temperaturen bis zu 14 Grad im Westen. Im Osten wird es dafür sehr frühlingshaft. Temperaturen können bis auf 23 Grad klettern, und auch die Sonne wird sich zeigen. Am Samstag beruhigt sich die Lage. Es kann zu Regenschauern kommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 13 und 21 Grad.

In Norditalien wird es am Freitag ebenfalls zu Regenschauern kommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 15 und 19 Grad. Wer mehr Sonne und hohe Temperaturen will, muss weiter in den Westen fahren. Am Samstag ist es dann ganzheitlich in Italien Frühling. Vereinzelt kann es noch zu geringen Niederschlägen kommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 17 und 20 Grad.

In Österreich regnets, in Südfrankreich scheint die Sonne

Wer an Ostern nach Frankreich fahren will, sollte lieber in den Süden, statt in den Osten des Landes fahren. Im Osten, also gleich an der Grenze zur Schweiz, kommt es am Freitag zu Niederschlägen. Die Temperaturen kühlen ab, wobei man 15 Grad erwarten kann. Am Samstag erholt sich dann die Lage im Osten Frankreichs. Der Himmel wir nur noch teils bewölkt und die Sonne dringt durch. Temperaturen bis zu 20 Grad werden erwartet.

Wer an Ostern nach Österreich fährt, wird am Freitag keine Sonne sehen. Bis in die Region Linz wird mit Niederschlag und eher tiefen Temperaturen gerechnet. In gewissen Regionen kann es sogar schneien. Gerechnet wird mit 14 Grad. Am Samstag geht es ähnlich weiter. Vor allem im Vorarlberg kommt es weiter zu Regenschauer und auch Schneefall ist nicht auszuschliessen. Das ganze bei Temperaturen von 15 Grad.