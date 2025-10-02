  1. Privatkunden
Prügelei mit Schläger und Heckenschere Dauerstreit im Mehrfamilienhaus eskaliert – Richter spricht von «Terror»

Sven Ziegler

2.10.2025

Beim Schneiden der Hecke gerieten die Nachbarn aneinander. (Symbolbild)
Beim Schneiden der Hecke gerieten die Nachbarn aneinander. (Symbolbild)
selbst ist der Mann/dpa-tmn

Ein Streit in einem Mehrfamilienhaus im Fürstenland hat sich zu einem jahrelangen Kleinkrieg entwickelt. Nun standen sich die Nachbarn erneut vor Gericht gegenüber – mit Vorwürfen von Beleidigung, Sachbeschädigung bis hin zu tätlicher Gewalt.

Sven Ziegler

02.10.2025, 08:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwei Nachbarparteien liefern sich seit Jahren einen erbitterten Dauerstreit mit gegenseitigen Anzeigen.
  • Bei einer Eskalation kam es zu Schlägen mit einem Baseballschläger und einer Heckenschere.
  • Das Kreisgericht Wil sprach beide Seiten teilweise schuldig, die Urteile werden wohl weitergezogen.
Mehr anzeigen

Aus einem banalen Nachbarschaftsstreit ist in einem Mehrfamilienhaus im St. Galler Fürstenland ein regelrechter Dauerkrieg geworden. Vor dem Kreisgericht Wil lagen sich ein Paar und ihr Nachbar aus dem Appenzellerland erneut in den Haaren.

Die Anklageschrift war dick: Beleidigungen, Drohungen, Sachbeschädigungen – und ein Vorfall, bei dem ein Baseballschläger und eine Heckenschere zum Einsatz kamen, wie das «St. Galler Tagblatt» berichtet.

Der Streit schwelt seit Jahren. Erste Verfahren drehten sich noch um Hundekot im Garten, zerkratzte Autos oder verbale Attacken. Eine Richterin sprach schon damals von «Terror». Doch die Situation eskalierte weiter: Inzwischen schützen sich die Parteien mit Dutzenden Überwachungskameras, Misstrauen und Anschuldigungen prägen den Alltag.

Streit wohl noch nicht beendet

Dabei ist der Fall im Fürstenland nicht der erste Vorfall, der für Schlagzeilen sorgt. Immer wieder zoffen sich in der Schweiz Nachbarn bis vor Gericht. In Teufen AR etwa liess ein Auslandschweizer aus Protest gegen ein Bauprojekt Ölfässer in eine Zufahrtsstrasse betonieren. Im Bezirk Bülach ZH kam es wegen eines Rasenmähers gar zu einer Todesdrohung

Im Zentrum der aktuellen Verhandlung stand ein Vorfall aus dem Sommer 2023. Beim Schneiden einer Hecke gerieten die Nachbarn erneut aneinander. Laut Protokoll des «Tagblatts» fielen Beschimpfungen wie «dicke Saupfluttere» und «Inzuchtappenzeller». Dann griff die Frau zum Baseballschläger und schlug auf ihren Nachbarn ein. Dieser entriss ihr die Waffe, zertrümmerte sie und schlug seinerseits mit einer Heckenschere zurück. Beide wurden verletzt.

Bern. Nachbarn streiten um Büsi, bis das Ganze mit Tränen vor Gericht endet

BernNachbarn streiten um Büsi, bis das Ganze mit Tränen vor Gericht endet

Vor Gericht erklärten beide Seiten, Opfer zu sein. Die Frau verwies auf gesundheitliche Probleme und dissoziative Zustände, die ihr Handeln beeinflusst hätten. Der Richter blieb jedoch hart: Beide Parteien wurden wegen tätlicher Angriffe und Verletzung der Privatsphäre verurteilt. Es gab Geldstrafen auf Bewährung sowie Entschädigungen – in etwa gleich hoch, doch die Prozesskosten trägt mehrheitlich das Paar.

Ein Ende ist laut dem «Tagblatt» nicht in Sicht: Schon jetzt haben die Anwälte angedeutet, das Urteil ans Kantonsgericht weiterzuziehen. Damit dürfte der Nachbarschaftskrieg noch lange nicht beendet sein.

