Nach 10 Jahren im Bundeshaus SVP-Nationalrat David Zuberbühler tritt zurück

Sven Ziegler

2.12.2025

Nationalrat David Zuberbühler tritt zurück. 
Nationalrat David Zuberbühler tritt zurück. 
KEYSTONE

Der Ausserrhoder SVP-Nationalrat David Zuberbühler legt sein Mandat nach der Wintersession nieder. Der 39-Jährige begründet den Schritt mit beruflichen Verpflichtungen und fehlender zeitlicher Präsenz. In einem emotionalen Schreiben bedankt er sich bei seiner Bevölkerung – und bei Gott.

,

Sven Ziegler, Petar Marjanović

02.12.2025, 10:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • David Zuberbühler (SVP/AR) tritt per 19. Dezember 2025 aus dem Nationalrat zurück, nach zehn Jahren im Amt.
  • Er begründet den Schritt mit seiner neuen beruflichen Aufgabe als Geschäftsführer und Verkaufsleiter der Hälg Marken­schuhe AG und mangelnder zeitlicher Präsenz für beide Tätigkeiten.
  • In seinem Rücktrittsschreiben dankt er der Bevölkerung von Appenzell Ausserrhoden sowie Gott für Kraft und Orientierung in seiner politischen Arbeit.
Mehr anzeigen

Der Ausserrhoder SVP-Nationalrat David Zuberbühler zieht einen Schlussstrich unter seine Zeit in Bern: Per 19. Dezember 2025, dem Ende der Wintersession, gibt er sein Mandat ab. Das bestätigte er in einem Schreiben an Nationalratspräsident Pierre-André Page. Der Entscheid falle ihm schwer, schreibt Zuberbühler – dennoch sei es für ihn der richtige Moment, Platz zu machen.

Seit 2015 sass Zuberbühler für Appenzell Ausserrhoden im Nationalrat. Zehn Jahre lang habe er sich mit «Herzblut und grossem Respekt» für seinen Kanton engagiert, wie er festhält. Rückblickend spricht er von einer prägenden Zeit, in der er viel gelernt, wichtige Kontakte geknüpft und politische Verantwortung übernehmen durfte. Die Möglichkeit, auf nationaler Ebene mitzuwirken, bezeichnet er als Privileg.

Besonderer Dank an Gott

Ausschlaggebend für seinen Rücktritt ist seine neue berufliche Funktion: Zuberbühler ist seit Kurzem Geschäftsführer und Verkaufsleiter der Hälg Markenschuhe AG in Appenzell. Die Aufgabe bringe eine hohe zeitliche Belastung mit sich, schreibt er. Beides parallel – ein forderndes politisches Mandat und die Leitung eines Unternehmens – könne er nicht «mit der nötigen Präsenz und Verlässlichkeit» ausüben. Das sei der entscheidende Grund, weshalb er aus dem Bundeshaus zurücktrete.

In seinem Schreiben hält Zuberbühler zudem fest, er habe sich in den letzten Monaten intensiv in seine neue Tätigkeit eingearbeitet. Der Übergang sei anspruchsvoll gewesen und habe gezeigt, dass eine weitere Legislatur mit seinen beruflichen Verpflichtungen kaum vereinbar wäre. Aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinem Amt ziehe er darum jetzt die Konsequenzen.

Besonders ausführlich bedankt er sich bei der Bevölkerung von Appenzell Ausserrhoden, die ihm über ein Jahrzehnt das Vertrauen schenkte. Rückmeldungen aus dem Kanton hätten ihn getragen und motiviert, schreibt Zuberbühler. Persönliche Dankbarkeit richtet er zudem an Gott – für Kraft, Orientierung und Zuversicht während seiner politischen Arbeit.

Verbunden mit seinem Kanton bleiben wolle er dennoch – «in Dankbarkeit und Respekt», wie er abschliesst.

