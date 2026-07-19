Menschen in Administrativhaft haben keine schwere Straftat begangen – trotzdem können sie bis zu 18 Monate eingesperrt werden. Wie belastend die Unsicherheit für viele ist, zeigt sich bei Besuchen im Ausschaffungsgefängnis beim Flughafen Zürich.

Darum geht’s Menschen in Administrativhaft warten im Ausschaffungsgefängnis beim Flughafen Zürich oft wochen- oder monatelang auf ihre Wegweisung.

Ein Freiwilliger des Vereins Solinetz erzählt, wie psychische Belastungen, Isolation und die Ungewissheit den Alltag vieler Inhaftierter prägen.

Seine Erfahrungen geben Einblick in die Administrativhaft in der Schweiz und die Situation von Menschen, die auf ihre Ausschaffung warten. Zusammenfassung erstellt mit

Etwa einmal pro Woche klingelt Jonas Ertle am grossen Betongebäude beim Flughafen Zürich. Hohe Mauern, Stacheldraht. Er wird hereingeführt und einer Sicherheitskontrolle unterzogen. Durch eine Sicherheitsschleuse mit zwei Stahltüren geht es weiter in den kargen Besuchsraum. «Er sieht ein bisschen aus wie ein Wartezimmer», erzählt der 21-jährige Physikstudent. Dort trifft er auf Menschen, die tatsächlich warten. Und die sich jemanden wünschen, mit dem sie sich austauschen können, der ihnen zuhört.

Jonas Ertle ist einer der wenigen Aussenstehenden, die einen Blick hinter diese Mauern erhalten. Er engagiert sich freiwillig beim Verein Solinetz. Gemeinsam mit neun weiteren Freiwilligen besucht er Menschen in Administrativhaft. Viele haben keine Angehörigen oder Bekannten in der Umgebung.

4048 Ausschaffungen im Jahr 2025

Sie werden hier, im Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft (ZAA), festgehalten, weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde oder weil sie ohne Papiere in der Schweiz leben. Früher nannte man diesen Ort Ausschaffungsgefängnis. Ziel der Administrativhaft ist die Ausschaffung dieser Personen in ihr Heimatland oder ein gemäss Dublin-Verordnung oder Asyl- und Migrationsmanagement-Verordnung zuständiges Land in Europa.

Das ZAA bietet 130 Plätze. Laut dem Bund wurden 2025 insgesamt 4048 Personen aus der Schweiz ausgeschafft – 2096 in ihren Heimatstaat, 304 in einen Drittstaat und 1648 in einen Dublin-Staat, also den europäischen Staat, der gemäss Dublin-Abkommen für die Person zuständig ist.

Nicht alle, die ausgeschafft werden, sitzen davor im ZAA, oder zumindest nicht lange. Manche bleiben nur eine Nacht, bevor sie am nächsten Tag ausgeflogen werden.

Manche bleiben aber auch wochen- oder monatelang hier, bis sie erfahren, wie es weitergeht. Grund dafür sind langsame bürokratische Abläufe, komplizierte Rückführungsverfahren oder Herkunftsländer, die ihre Staatsangehörigen nicht zurücknehmen wollen. Erlaubt ist eine Haft von bis zu 18 Monaten.

Termin beim Psychiater endet im Gefängnis

Rund 15 Menschen, die auf ihre Ausschaffung warten, hat Jonas Ertle in den letzten drei Jahren kennengelernt. Manche sind frisch volljährig, andere im Rentenalter. Die Begegnungen bieten einen Einblick in Geschichten, die alle unterschiedlich sind, aber vieles gemeinsam haben.

Die wenigsten Menschen, die in der ZAA sitzen, haben schwere Verbrechen begangen. Vielen wird rechtswidriger Aufenthalt in der Schweiz oder ein Verstoss gegen ausländerrechtliche Auflagen vorgeworfen. Das allein ist aber noch kein Grund, im ZAA zu landen. Administrativhaft ist keine strafrechtliche Sanktion, sondern dient der Sicherstellung ausländerrechtlicher Massnahmen. Sie muss strikt vom Strafvollzug getrennt werden.

Oft werde Untertauchungsgefahr als Grund für die Inhaftierung im ZAA angegeben oder die Missachtung behördlicher Anordnungen. Die Menschen bleiben teilweise über ein Jahr hinter Gittern. «Man muss sich einmal vorstellen, welche Straftat man begehen müsste, um so lange eingesperrt zu werden», sagt Jonas Ertle.

Er erzählt vom Fall eines Mannes, den er besucht hat. Der lebte lange in Zürich, wurde dann aber in ein Nothilfecamp in einer anderen Gemeinde verlegt. Ein Nothilfecamp ist eine kantonale Unterkunft für abgewiesene Asylsuchende.

Der Mann durfte diese Gemeinde, der er zugewiesen wurde, nicht verlassen. Aus Unwissenheit wohl aufgrund einer Sprachbarriere reiste er trotzdem nach Zürich, um einen Termin bei einem Psychiater wahrzunehmen. Dabei wurde er von der Polizei kontrolliert. Weil er gegen die Auflagen verstossen hatte, durfte er nicht mehr im Nothilfecamp auf seine Ausschaffung warten, sondern wurde in Administrativhaft genommen.

Kommission für Folter kritisiert Ausschaffungen

«Den meisten Menschen, die wir treffen, geht es psychisch extrem schlecht», sagt Jonas Ertle. «Fast alle haben psychische Probleme, die durch den Asylprozess oder die Haft hervorgerufen oder verstärkt wurden.» Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen und Schlafstörungen seien häufig. Die meisten Gefangenen würden Psychopharmaka nehmen, viele auch Schlafmittel. «Manchmal wirkt jemand benommen oder erinnert sich kaum an das Gespräch der Vorwoche.»

Vor kurzem kritisierte die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter in einem Bericht die Ausschaffung von Menschen mit psychischen Krankheiten. Manche psychisch kranken Menschen werden in Länder ausgeschafft, in denen es kaum Zugang zu medizinischer Hilfe oder Psychopharmaka gibt.

Zweimal pro Woche kommt ein Psychiater in der ZAA vorbei, führt Gespräche und verschreibt Medikamente. Ein Sozialdienst bietet Sozialberatungen an. Es stehen ein Fitnessraum und Gruppenräume zur Verfügung, aber keine Bildungsangebote. Arbeiten können die Insassen nur wenige Stunden täglich – zum Beispiel einfache Tätigkeiten wie Abzählen, Wägen, Abpacken Einschweissen oder Leimen. Den Alltag beschreiben viele Insassen als eintönig, Ablenkung gibt es wenig.

Hier springen die freiwilligen Besucher*innen wie Jonas Ertle, christliche Seelsorger*innen oder Imame ein, um den Menschen zuzuhören und ihnen Gesellschaft zu leisten. «Die Mitarbeitenden des Gefängnisses sagen uns oft, wie wichtig es ist, dass wir vorbeikommen», sagt Ertle.

«Mitarbeitende im ZAA machen gute Arbeit»

Schwierig sei für die Menschen hier vor allem die Angst vor der Rückkehr in ein Land, das sie aus existenziellen Gründen verlassen haben. Auch die Perspektivlosigkeit und die Unsicherheit würden viele belasten. «Manche werden in Länder ausgeschafft, aus denen sie unter Lebensgefahr geflohen sind. Andere kennen das Land vielleicht gar nicht richtig, da sie es schon als Kind verlassen haben und seither in verschiedenen Ländern unterwegs waren.»

Viele Menschen, die auf ihre Ausschaffung warten, seien davor jahrelang in der Schweiz gewesen. Viele könnten gut Deutsch und seien vernetzt. Oft hätten die Menschen im Herkunftsland kaum mehr Familie oder Verwandte. «Diese Aussichten sind für viele belastend.»

Jonas Ertle betont, dass die Mitarbeitenden, die im Zentrum für Administrativhaft arbeiten, eine gute Arbeit machen. Auch die Haftbedingungen hätten sich zumindest im Zürcher Gefängnis, das er kennt, in den letzten Jahren verbessert. «Das Problem ist das System», findet Jonas Ertle. Dass Menschen, die keine Straftat begangen haben, eingesperrt würden und in Unsicherheit ausharren müssten. Er hofft, dass die Ausschaffungshaft irgendwann abgeschafft oder zumindest auf ein Minimum beschränkt wird – «Damit die Menschen schnell in die Freiheit entlassen werden.»

Durch seine freiwillige Tätigkeit erlebt er viele schwierige Situationen und erfährt Lebensgeschichten, die ihn berühren. «Ich versuche, nach einem Besuch möglichst viele Emotionen im Gefängnis zu lassen», sagt er. «Wenn ich alles immer mit in meinen Alltag nehmen würde, würde mich das kaputt machen.» Doch die Besuche würden ihm auch Kraft geben. «Durch die Besuche kann ich Menschen unterstützen, statt wegzuschauen.»