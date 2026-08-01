Viktor Rossi ist Bundeskanzler und sitzt bei jeder Sitzung des Bundesrats dabei. Im Hintergrund sorgt er dafür, dass die Regierung ihre Geschäfte bewältigt.

Darum geht’s Bundeskanzler Viktor Rossi (GLP) sitzt bei jeder Sitzung des Bundesrats dabei.

Der frühere Koch leitet seit 2024 die Bundeskanzlei und organisiert die Geschäfte der Schweizer Regierung.

Mit einem Farbsystem hilft Rossi dem Bundesrat, bis zu 200 Traktanden effizient zu behandeln.

Sein Vorgänger Walter Thurnherr beschreibt in einem Buch, wie der Bundesrat die Schweiz regiert. Zusammenfassung erstellt mit

Am 1. August feiert die Schweiz den Bundesfeiertag. Bundesrät*innen aller Parteien reisen durch das Land und halten Reden. Ein Mann, der auch an jeder Bundesratssitzung teilnimmt, wird da weniger Prominenz geniessen können: der 57-jährige Bundeskanzler Viktor Rossi.

Rossi ist seit 2024 der «achte Bundesrat» und leitet die Bundeskanzlei. Das ist die Behörde, die im Hintergrund dafür sorgt, dass die Schweiz überhaupt abstimmen kann, und dass der Bundesrat am Mittwochmorgen in kurzer Zeit auch mal zweihundert Geschäfte behandeln kann.

Sein eigenes Amt umschreibt er im Podcast «Politkuchen» von Michael Elsener so: «Der Bundeskanzler ist der Stabschef unserer Regierung.»

ZVG «Politkuchen» in voller Länge nachhören Der Podcast kann überall angehört werden, wo Podcasts angeboten werden. Zum Beispiel via Spotify.

Wie schafft man es, diese Menge an Traktanden pro Sitzung überhaupt zu bewältigen? Mit einer Art Ampelsystem, sagt Rossi: «Wir machen das, indem wir die Traktandenliste in unterschiedlichen Farben strukturieren.» Unbestrittene Geschäfte laufen orange und werden im Block durchgewinkt. Landet ein Dossier dagegen auf der weissen Liste, kann es umstritten sein. Dann nimmt sich der Bundesrat bewusst Zeit, um Differenzen auszudiskutieren.

Bundeskanzler war mal Koch

Rossis Weg ins Bundeshaus verlief alles andere als geradlinig: Der gebürtige Berner lernte zuerst Koch, holte danach die Matura nach und studierte Wirtschaft und Recht.

Als 16-Jähriger stand er einmal für die damalige Bundesrätin Elisabeth Kopp am Herd. Das Jugenderlebnis prägt ihn bis heute. Über die Berufsfachschule Biel, die er als Rektor leitete, führte sein Weg 2010 in die Bundeskanzlei, 2019 ins Amt des Vizekanzlers und 2024 schliesslich an die Spitze – als erster Bundeskanzler der GLP.

Seine Eltern kamen in den 1950er-Jahren als Saisonniers in die Schweiz, der Vater aus Süditalien, die Mutter aus Südkärnten in Österreich. «Ich kann mich sehr gut erinnern, mit welchen Erwartungen sie in die Schweiz gekommen sind», erzählt Rossi.

Er spricht dabei von den schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen, die in den Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg herrschten. «In den allerersten Momenten kamen sie wohl auch in die Schweiz mit der Idee, dass sie irgendwann zurück in ihre Heimat gehen. Aber sie haben dann rasch realisiert, dass sie die Zukunft in der Schweiz sehen», so Rossi.

Vorgänger schrieb Buch über Politsystem

Zum Vergleich: Sein Vorgänger, alt Bundeskanzler Walter Thurnherr, umschrieb denselben Job deutlich nüchterner: Als «unbekannte Funktion weitgehend im Hintergrund». Auch er kam über Umwege ins Amt: Thurnherr studierte Physik, bevor er Generalsekretär in drei Departementen wurde und dann als Bundeskanzler mitten in der Coronapandemie die Bundesratsgeschäfte organisierte.

Im Bundesrat werden jede Woche bis zu 200 Geschäfte behandelt. KEYSTONE

Nach seinem Rücktritt veröffentlichte Thurnherr das Buch «Wie der Bundesrat die Schweiz regiert». Es liest sich wie eine Liebeserklärung an das Schweizer Regierungssystem.

Auf unterhaltsamen Seiten vergleicht er, wie zurückhaltend der Bundesrat noch vor fünfzig Jahren kommunizierte, mit der Erwartungshaltung von heute: Bei jeder internationalen Schnappatmung wird eine sofortige Stellungnahme der Regierung erwartet.

Auffällig ist: Genau wie Rossi bei Elsener nennt auch Thurnherr in seinem Buch kaum Namen. Über das, was tatsächlich in den Bundesratssitzungen gesagt wird, redet man auch als ehemaliger Kanzler nicht – die Vertraulichkeit bleibt gewahrt. Wer will, findet trotzdem mit etwas Hintergrundwissen und einer kurzen Google-Suche heraus, wer hinter einzelnen Passagen steckt.

Zum Nachlesen: Walter Turnherrs Buch: Wie der Bundesrat die Schweiz regiert und weshalb es trotzdem funktioniert. Erschienen im Jahr 2025. Zum Erhältlich in jeder Buchhandlung oder beim Verlag selbst.

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