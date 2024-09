Denner-Mitarbeiter beklaut mit einem Trick zwei Filialen

Ein Denner-Mitarbeiter beklaute drei Monate lang zwei Filialen in Adliswil ZH. Keystone

Ein Angestellter zweier Denner Filialen in Adliswil ZH bereicherte sich monatelang am Geld in der Kasse. Dies tat er mit einem speziellen Trick, bis er schlussendlich aufflog.

loe Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Adliswil ZH hat ein Denner-Mitarbeiter zwei der Filialen bestohlen.

Dies schaffte er mit einem einfachen Trick. Drei Monate lang flog er nicht auf.

Nun wurde er verurteilt. Mehr anzeigen

Ein 38-jähriger Mann arbeitete 2023 drei Monate lang in zwei Denner Filialen in Adliswil ZH an der Kasse. Dabei zog die Ware über den Scanner und kassierte das Geld ein. Soweit alles gut.

Doch am Abend ging der Mann immer mit mehr Geld nach Hause, als ihm eigentlich zustand. Ein Trick, wie aus dem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/ Albis hervorgeht, soll ihm dabei geholfen haben, wie die «Zürichsee-Zeitung» schreibt.

Er kassierte das Geld der Kund*innen für die gekaufte Ware zwar ein, doch stornierte diese anschliessend bei einzelnen Artikeln wieder. Auf diese Weise gab es am Abend in der Kasse einen Überschuss. Damit die Abrechnung am Ende vom Tag stimmte, steckte er sich das überzählige Geld selbst in die Tasche.

In 115 Fällen wendete er diesen Trick an und ergaunerte sich somit rund 3000 Franken.

Doch der 38-Jährige flog dennoch auf und wurde wegen Veruntreuung verurteilt zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 40 Franken. Das entspricht 2400 Franken. Lässt er sich in den nächsten zwei Jahren nichts zuschulden kommen, bleibt ihm die Geldstrafe erspart.