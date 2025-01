Deko-Kette Depot in Konkurs – 300 Angestellte zittern

Der Einrichtungsfachmarkt Depot hat auch in der Schweiz Konkurs anmelden müssen. Alicia Windzio/dpa

Die Deko-Ladenkette Depot hat in der Schweiz Konkurs angemeldet. Was mit den rund 300 Mitarbeitenden geschieht, ist noch unklar.

Die Möbel- und Deko-Kette Depot hat am Donnerstag im Kanton Thurgau Konkurs angemeldet. Das ist der Homepage des zuständigen Amts für Betreibungs- und Konkurswesen zu entnehmen.

Die Läden sollen bereits heute Abend für immer schliessen. Das berichtet «20 Minuten» unter Berufung auf eine Quelle, die Verbindungen zu einem Depot-Mitarbeiter hat.

Demnach wurden die Angestellten am Donnerstag informiert. Am Freitagnachmittag sollen sie weitere Informationen bekommen.

Depot eine der grösseren Einrichtungs- und Dekoketten im deutschsprachigen Raum und gehört der Gries Deco Company (GDC). In der Schweiz beschäftigt sie rund 300 Mitarbeitende.

Sollte das Konsultationsverfahren keine weiteren Verbesserungen bringen, stünde wohl eine Massenentlassung an.

Depot hat auf eine Anfrage von blue News bis anhin nicht reagiert.

Die deutsche Muttergesellschaft von Depot ist schon seit längerer Zeit in schwerer Schieflage. Dort läuft seit Mitte 2024 in Insolvenz- und Sanierungsverfahren, in dessen Folge schon zahlreiche Filialen geschlossen wurden. Bisher liefen die Geschäfte in der Schweiz jedoch unabhängig davon weiter. Aktuell gibt es laut Depot-Website 34 Filialen in der Schweiz.