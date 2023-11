Google Streetview

In Zug kommen zurzeit keine Züge mehr durch. Als Grund geben die SBB eine technische Störung an der Bahnanlage an. Der Unterbruch soll bis 11.30 Uhr dauern, melden die Bundesbahnen.

Der Zugverkehr am Bahnhof Zug ist unterbrochen.

Betroffen sind die Linien EC, IC2, IR, IR46, IR70, IR75, S1, S2, S5, S24

Die Störung soll 11.30 Uhr behoben sein, künden die SBB an. Mehr anzeigen

Eine technische Störung an der Bahnanlage legt zurzeit den Bahnverkehr in Zug lahm. Der Nord-Süd-Verkehr ist damit empfindlich gestört.

Es sei mit Verspätungen, Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen, schreiben die SBB. Es kommen Ersatzbusse zum Einsatz.

Um 11.30 soll die Störung behoben sein, sodass die Züge den Bahnhof Zug wieder passieren können.