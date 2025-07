Die Strecke zwischen Thalwil und Zug ist derzeit unterbrochen KEYSTONE

Die Strecke zwischen Thalwil und Zug ist derzeit unterbrochen. Es kommt zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

Auf der Strecke zwischen Thalwil und Zug geht derzeit nichts mehr: Ein zweiteiliger Zug hat den Geist aufgegeben – die Bremsen machen schlapp. Betroffen sind zahlreiche Linien, darunter EC, IC2, IR, IR46, IR70, IR75 und die S24.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Ein zweiter Lokführer ist zufällig vor Ort. Die Crew hat den Zug bereits getrennt und versucht nun, die einzelnen ZUgsteile wegzubewegen. Zur Unterstützung steht auch schon ein Evakuierungszug bereit.

Wie lange die Störung dauert, ist allerdings noch unklar. Die SBB nannten 10.30 Uhr als erste grobe Schätzung.

Für alle, die trotzdem an ihr Ziel wollen, sind Ersatzbusse unterwegs: In Zug fahren sie ab der Haltestelle Zug, Dammstrasse, in Thalwil ab der Haltestelle Bahnhof.

Wer zwischen Zürich HB und Zug reist oder weiter nach Luzern muss, kann die S5 nehmen oder via Olten reisen.