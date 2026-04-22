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Mit Ansprache von Parmelin Der Bundesrat hält Sitzung in Estavayer-le-Lac FR ab

SDA

22.4.2026 - 10:18

Guy Parmelin (rechts) mit dem Freiburger Regierungspräsidenten Philippe Demierre vor den Medien in Estavayer-le-Lac.
Guy Parmelin (rechts) mit dem Freiburger Regierungspräsidenten Philippe Demierre vor den Medien in Estavayer-le-Lac.
Keystone

Der Bundesrat ist am Mittwoch für seine jährliche Sitzung ausserhalb des Bundeshauses nach Estavayer-le-Lac FR gereist. Die Regierung tagte am Vormittag im Schloss Chenaux. Vor dem Mittag war ein Treffen mit der Bevölkerung geplant.

Keystone-SDA

22.04.2026, 10:18

22.04.2026, 10:19

Den Ort für die 21. Sitzung «extra muros», also ausserhalb der Mauern von Bern, wählte Bundespräsident Guy Parmelin. Diese Sitzungen ausserhalb Berns seien eine fest etablierte Tradition. Sie ermöglichten es, «dorthin zu gehen, wo die Menschen leben» und «direkte Gespräche» mit der Bevölkerung zu führen, betonte Parmelin bei einer kurzen Pressekonferenz nach seiner Ankunft in der Stadt.

Der Bundespräsident erklärte, er habe keine besondere Verbindung zum Städtchen, habe aber einer Einladung des Kantons Freiburg zur Organisation dieser Sitzung gerne zugestimmt. In Begleitung des Freiburger Staatsratspräsidenten Philippe Demierre nutzte der Waadtländer die Gelegenheit, um über die «Enklave» auf Waadtländer Boden zu scherzen, die man «zu erobern versuchen» müsse – die Kleinstadt gehört zwar dem Kanton Freiburg an, ist aber vom Kanton Waadt umgeben.

Gestörte Normalität

Parmelin erinnerte sich auch an seine erste ausserhalb des Bundeshauses abgehaltene Sitzung als Bundespräsident im Jahr 2021 in Luzern, als die Covid-Pandemie aktuell war. Der Waadtländer erinnerte sich daran, von einer «Rückkehr zur Normalität» gesprochen zu haben. Eine Normalität, die angesichts der Ereignisse der letzten Monate in der Schweiz und weltweit nicht mehr existiere, räumte er ein.

Der Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) rief jedoch zur Widerstandsfähigkeit auf. Als Beispiel nannte er das Schloss Chenaux, das seit seiner Errichtung im Jahr 1284 durch Pierre d’Estavayer immer noch stehe, nachdem es «viele Umwälzungen überstanden» habe.

Nach seiner Arbeitssitzung am Mittwochmorgen wird der Bundesrat eine Stunde lang mit der Bevölkerung auf dem Place de Moudon in der Altstadt zusammentreffen. Anschliessend wird er gemeinsam mit dem Freiburger Staatsrat, dem Bezirkspräfekten und dem Gemeindepräsidenten von Estavayer zu Mittag essen.

Abgesehen von 2020, als die Covid-19-Pandemie begann, hielt die Regierung seit 2010 jedes Jahr mindestens eine Sitzung ausserhalb des Bundeshauses ab.

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