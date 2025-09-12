  1. Privatkunden
Endloser Alp-Zoff von Davos Ein Rechtsstreit auf 1940 Metern artet aus

Sven Ziegler

12.9.2025

Um die Wiesner Alp tobt bis heute ein Streit.
Um die Wiesner Alp tobt bis heute ein Streit.
Lorenz A. Fischer / Graubünden Ferien

Ein Brand zerstörte 2007 mehrere Maiensässe auf der Wiesner Alp oberhalb von Davos. Bis heute sind nicht alle Wiederaufbauten juristisch abgeschlossen. Es geht um baurechtliche Verstösse – und um die Frage, wie weit Gemeinden in solchen Fällen durchgreifen dürfen.

Sven Ziegler

12.09.2025, 13:56

12.09.2025, 15:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 2007 brannten auf der Wiesner Alp 14 Maiensässe nieder, der Schaden lag bei rund 2,5 Millionen Franken.
  • Zwei Verfahren ziehen sich bis heute, weil Besitzer von bewilligten Plänen abwichen – unter anderem bei Fenstern.
  • Ein Entscheid des Bündner Obergerichts wird in den kommenden Wochen erwartet, ein Weiterzug ans Bundesgericht gilt als möglich.
Mehr anzeigen

Ein Kaminbrand richtete 2007 auf der Wiesner Alp oberhalb von Davos grossen Schaden an: 14 Maiensässe und Ställe gingen in Flammen auf, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden belief sich auf rund 2,5 Millionen Franken.

Doch fast zwei Jahrzehnte später ist der Wiederaufbau noch immer nicht vollständig abgeschlossen – zumindest nicht vor Gericht. Das berichtet die «Südostschweiz». 

Die Gemeinde Davos erliess nach der Katastrophe klare Richtlinien für den Wiederaufbau. Die neuen Gebäude sollten sich architektonisch einfügen und bestimmten Gestaltungsregeln entsprechen. Doch nicht alle Eigentümer hielten sich daran. In zwei Fällen wurden Abweichungen festgestellt – vor allem bei Fenstern, die nicht den Vorgaben entsprachen.

Gerichtsposse im Aargau. Rottweiler jagt Katze – dann blamieren sich Polizei und Staatsanwalt vor Gericht

Gerichtsposse im AargauRottweiler jagt Katze – dann blamieren sich Polizei und Staatsanwalt vor Gericht

Für die Gemeinde war klar: Der rechtmässige Zustand müsse wiederhergestellt werden. Neben dem Rückbau verhängte sie auch Bussen von 18'000 und 20'000 Franken. Dagegen wehrten sich die betroffenen Hüttenbesitzer – und der Streit begann seinen langen Weg durch die Instanzen.

Bundesgericht griff ein

Das Verwaltungsgericht Graubünden hob die Verfügungen der Gemeinde zunächst auf. Doch Davos akzeptierte das Urteil nicht und zog den Fall ans Bundesgericht weiter. Dort bekamen die Behörden 2019 Recht. In den schriftlichen Erwägungen betonte das Bundesgericht, dass Fenster «zu den charakteristischen und augenfälligen Merkmalen eines Hauses» gehören – und damit zentral für die Beurteilung der Gestaltungsfrage seien.

Seitdem liegt der Fall wieder beim Bündner Obergericht. Doch obwohl das Bundesgericht klare Vorgaben machte, passiert seit 4 Jahren nichts.

Bei der Gemeinde sorgt die Verzögerung für Kopfschütteln. «Das ist tatsächlich mein längster Prozess», sagt Rechtskonsulent Conradin Menn gegenüber der «Südostschweiz». Er zeigt sich irritiert über die Dauer: «Ich bin sehr überrascht, wie lange es dauert. Es geht immerhin um eine recht bedeutsame Sache – nämlich die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands.»

Das Obergericht wiederum gibt sich bedeckt. Auf Anfrage teilt Informationsbeauftragter Stefan Schmid lediglich mit, dass in den nächsten Wochen ein Entscheid zu erwarten sei. Gründe für die lange Verfahrensdauer werden nicht genannt: «Das Obergericht äussert sich nicht zur Dauer einzelner Verfahren.»

Grundsatzfrage im Baurecht

Im Kern geht es um eine juristische Grundsatzfrage: Müssen widerrechtlich erstellte Bauteile zwingend zurückgebaut werden, oder dürfen sie im Einzelfall aus Gründen der Verhältnismässigkeit bestehen bleiben? Für Davos ist die Antwort klar. Menn sagt denn auch gegenüber der Zeitung: «Wir dulden keine baurechtlichen Verstösse. Erst recht nicht, wenn die Hüttenbesitzer gar noch bösgläubig handelten, wie Verwaltungs- und Bundesgericht festgestellt haben.»

Staatsanwalt prozessierte nach Schema F. Berner Justiz macht aus Mini-Demo einen 12’000-Franken-Prozess

Staatsanwalt prozessierte nach Schema FBerner Justiz macht aus Mini-Demo einen 12’000-Franken-Prozess

Für die Gemeinde Davos ist der Streit auch eine finanzielle Belastung. Mehrere zehntausend Franken seien bereits an Verfahrenskosten aufgelaufen. Sollte das Obergericht die Eigentümer stützen, müsste Davos die Gerichtskosten tragen und die Gegenpartei entschädigen. Kommt die Gemeinde durch, müssten die unterlegenen Eigentümer zahlen – eine Prozessentschädigung für Davos gäbe es jedoch nicht.

Ein Weiterzug ans Bundesgericht wäre laut Menn fast unausweichlich: «Das müsste ich der Davoser Regierung dringend anraten. Es geht um die konsequente Durchsetzung des Baurechts, auch wenn das aufwändig ist.»

Auch wenn in den kommenden Wochen ein Urteil des Obergerichts erwartet wird, dürfte damit das letzte Kapitel des Falls noch nicht geschrieben sein. Sowohl die Gemeinde Davos als auch die Eigentümer könnten den Entscheid erneut ans Bundesgericht weiterziehen.

Damit ist absehbar: Der wohl längste Alp-Konflikt Graubündens geht in die nächste Runde.

Bergtouristen im Goldrausch: «Im Moment bin ich komplett ausgebucht»

Bergtouristen im Goldrausch: «Im Moment bin ich komplett ausgebucht»

Gold glänzt seit Jahrtausenden – auch in Schweizer Flüssen. Sandro Cavegn aus Graubünden zeigt, wie man es findet. Doch der Boom bringt nicht nur Begeisterung, sondern auch Probleme.

20.08.2025

Mehr aus der Schweiz

Zuerst waren Kürzungen geplant. Vereine können vorerst aufatmen – Bundesrat will mehr J+S-Gelder

Zuerst waren Kürzungen geplantVereine können vorerst aufatmen – Bundesrat will mehr J+S-Gelder

Pfister besetzt Chefposten neu. Diese Männer sollen die Schweiz aus den Sicherheitskrisen führen

Pfister besetzt Chefposten neuDiese Männer sollen die Schweiz aus den Sicherheitskrisen führen

Auch neuer NDB-Leiter bestimmt. Benedikt Roos wird neuer Chef der Schweizer Armee

Auch neuer NDB-Leiter bestimmtBenedikt Roos wird neuer Chef der Schweizer Armee

Meistgelesen

