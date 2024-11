Der erste Schnee ist da Hoch-Ybrig, 1825 m ü. M. Bild: Screenshot Webcam Weissfluhjoch, 2660 m ü. M. Bild: Screenshot Webcam Flumserberg, Maschgenkann, 2220 m ü. M. Bild: Screenshot Webcam Säntis, 2502 m ü. M. Bild: Screenshot Website Jaunpass, 1508 m ü. M. Bild: Screenshot Website Riederalp, 1905 m ü. M. Bild: Screenshot Website Saas-Grund, 1559 m ü. M. Bild: Screenshot Webcam Der erste Schnee ist da Hoch-Ybrig, 1825 m ü. M. Bild: Screenshot Webcam Weissfluhjoch, 2660 m ü. M. Bild: Screenshot Webcam Flumserberg, Maschgenkann, 2220 m ü. M. Bild: Screenshot Webcam Säntis, 2502 m ü. M. Bild: Screenshot Website Jaunpass, 1508 m ü. M. Bild: Screenshot Website Riederalp, 1905 m ü. M. Bild: Screenshot Website Saas-Grund, 1559 m ü. M. Bild: Screenshot Webcam

In der Nacht auf Dienstag ist in den Bergen der erste Schnee gefallen: Laut Meteoschweiz gab es 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstagmorgen ist es in der Schweiz kalt.

Der erste Schnee ist da.

Bereits am Montag hat Meteoschweiz zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee vorhergesagt. Mehr anzeigen

Am Dienstagmorgen ist es in der Schweiz kalt. So kalt, dass in den höheren Lagen liegt der erste Schnee. Die Schneefallgrenze liegt um die 1000 Meter. Bereits am Montag prognostizierten Meteo Schweiz zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee. Bilder zeigen, wie die Landschaft vielerorts bereits weiss bedeckt ist.

Schon ab Mittwoch ist nach dem kurzzeitigen Wintereinbruch fürs Flachland wieder Hochnebel angesagt: Dieser wird sich nur stellenweise auflösen. In den Bergen wird es aufs Wochenende wieder sonnig.