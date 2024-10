blue News geht an die Grenze, Teil 3/4: Der Gratis-Wellnesstempel zuhinterst im Onsernonetal 01.10.2024

Wusstest du, dass der Talkessel zuhinterst im Onsernonetal zu Italien gehört? Ecco! Die Tessiner Talschaft wartet noch mit weiteren Überraschungen auf, bei denen dir buchstäblich warm ums Herz wird.

Paolo Beretta, Christian Thumshirn, Laurin Wolf Stefan Ryser

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen blue News geht an die Grenze, Teil 3/4: Reporter Paolo Beretta nimmt dich mit auf eine abenteuerliche Reise in seiner Heimat.

Im Tessiner Onsernonetal ziemlich weit hinten stehst du plötzlich im Ausland, auf italienischem Boden.

Dort gibt es gleich hinter der Grenze einen wahren Jungbrunnen, der dank Geld aus dem Tessin zu neuem Leben erwacht ist.

Das Grenzgebiet hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Mehr anzeigen

Lange fristeten die Bagni die Craveggia ein Schattendasein zuhinterst im Onsernonetal. Das hatte auch mit ihrer Lage zu tun: Der Talkessel hinter dem letzten Tessiner Dorf Spruga gehört bereits zu Italien, ist aber vom angrenzenden Valle Vigezzo nur in einem zweieinhalbstündigen Fussmarsch erreichbar.

«Wir bekamen immer wieder Klagen zu hören, wieso dieser an sich sehr schöne Ort in so einem schlechten Zustand sei. Als Tessiner Gemeinde waren uns aber die Hände gebunden – bis wir schliesslich eine Lösung mit unseren Nachbarn gefunden haben: Wir übernehmen die Kosten, Italien die Renovation und regelmässige Reinigung», erzählt Tiziana Generelli, stellvertretende Gemeinderätin von Onsernone.

Ganzjährig 30 Grad warmes Wasser zum Eintauchen

Vom ursprünglichen Badehaus ist nur noch eine Ruine übrig – diese hat es aber in sich: Die 30 Grad warme Thermalquelle im Inneren sprudelt wie eh und je, und dank dem gemeinsamen Einsatz der Tessiner und Italiener kannst du heute wieder planschen, kneippen und kuren – und das erst noch gratis und unter freiem Himmel.

Wie du zum Gratis-Wellnesstempel kommst und wieso vom Badehaus heute nur noch das Fundament und Teile des ersten Stockwerks stehen, erfährst du im Video.

