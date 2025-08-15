  1. Privatkunden
Bäume vor neuer Villa müssen weichen Roger Federer hat freie Sicht auf den Zürichsee

SDA

15.8.2025

Blick auf die Baustelle des rund 16'000 Quadratmeter grossen Grundstücks der Federers in Kempraten, Rapperswil-Jona. (28. Mai 2024)
Blick auf die Baustelle des rund 16'000 Quadratmeter grossen Grundstücks der Federers in Kempraten, Rapperswil-Jona. (28. Mai 2024)
Bild: Keystone/Michael Buholzer

Der Bau des Anwesens von Roger und Mirka Federer in Rapperswil-Jona SG schreitet voran. Für einen freien Blick auf den Zürichsee wurden die Bäume am Ufer entfernt, das geschützte Schilf bleibt erhalten.

SDA

15.08.2025, 06:34

15.08.2025, 06:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bau des Anwesens von Roger und Mirka Federer in Rapperswil-Jona SG gehen voran.
  • Der Tennis-Star und seine Familie werden eine freie Sicht auf den See geniessen, wie «Blick» weiss.
  • Dafür musste eine reihe stattlicher Bäume weichen.
Mehr anzeigen

Der Bau des Anwesens von Roger und Mirka Federer in Rapperswil-Jona SG gedeiht. Der Tennis-Star und seine Familie werden eine freie Sicht auf den See geniessen, wie «Blick» weiss.

Eine Reihe stattlicher Bäume, die das Ufer des Geländes säumte, sei verschwunden, schreibt «Blick» in der Ausgabe von Freitag. Der gesamte Uferbereich wird demnach neu gestaltet und renaturiert. Auch ein Bootssteg werde gebaut. Geblieben sei das geschützte Schilf am Ufer des Zürichsees.

Vier Verfahren. Roger Federer verzichtet auf Bootshaus in Rapperswil-Jona SG

Vier VerfahrenRoger Federer verzichtet auf Bootshaus in Rapperswil-Jona SG

Das Areal der Federers ist knapp 17'000 Quadratmeter gross. Auf dem Grundstück stehen mehrere Gebäude. Mehrere Einsprachen, alte Richtpläne und ein Uferweg-Streit sowie die Corona-Pandemie schoben den Bau mehrfach hinaus. Eigentlich wollten Roger und Mirka Federer mit ihren vier Kindern bereits 2021 in Rapperswil-Jona einziehen.

Auf den Bau eines geplanten Bootshauses verzichtete das Paar, nachdem das Bundesamt für Umwelt mit einer Beschwerde gegen die bereits erteilte Bewilligung intervenierte.

Danke, Roger! Das ist jetzt nochmals echt zum Heulen schön

Danke, Roger! Das ist jetzt nochmals echt zum Heulen schön

Der Dokumentarfilm «Twelve Final Days» zeigt Roger Federers Karriereende hautnah. Starregisseur Asif Kapadia inszeniert den Tennis-Megastar als Familienmensch, Philanthrop und Saubermann.

20.06.2024

