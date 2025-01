Am Wochenende begann die Liquidation im Jelmoli. Bild: blue News

Nach 126 Jahren ist Schluss: Ende Februar schliesst der Jelmoli an der Zürcher Bahnhofstrasse für immer: Das geschieht nun in den nächsten paar Wochen davor noch alles.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ende Februar schliesst der Jelmoli an der Zürcher Bahnhofstrasse für immer, nach 126 Jahren.

Bis dann können Kundinnen und Kunden ein letztes Mal durch die parfümierten und stark beleuchteten Gänge spazieren.

Die Produkte sind aktuell bis zu 70 Prozent heruntergeschrieben, was auch Schnäppchenjägerinnen und -jäger anzieht.

Eine Mediensprecherin von Jelmoli sagt, dass die Stimmung im Warenhaus von gemischten Gefühlen geprägt ist. Mehr anzeigen

Nach 126 Jahren geht eine Ära zu Ende: Das Traditionswarenhaus Jelmoli an der Zürcher Bahnhofstrasse schliesst für immer. Am 3. Januar 2025 begann die finale Liquidation, die bis zum 28. Februar dauert.

In diesen letzten Wochen können Kundinnen und Kunden noch einmal durch die parfümierten und stark beleuchteten Gänge des Traditionshauses spazieren.

Der Haupteingang des Warenhauses ist mit «Liquidation» und «closing deals» beschriftet. blue News

Am Montagabend herrscht im Jelmoli alles andere als Trauerstimmung. Kundinnen und Kunden durchwühlen die Tische und die aufgehängten Kleider, in der Hoffnung, noch das beste Schnäppchen zu finden. Kaufen kann man noch so ziemlich alles – von Kosmetik bis zu Skianzügen.

«Das Warenhaus ist für viele mit persönlichen Erinnerungen verbunden»

Nadja Kunzelmann, Mediensprecherin von Jelmoli, sagt zu blue News, dass die Stimmung im Warenhaus «von gemischten Gefühlen» geprägt sei. Einerseits locken die Rabatte an, andererseits schwingt bei vielen Besucherinnen und Besucher Wehmut mit. «Das Warenhaus Jelmoli ist für viele mit persönlichen Erinnerungen verbunden, was den Abschied für sie emotional macht.»

Die Artikel im Jelmoli sind bis zu 70 Prozent heruntergeschrieben. blue News

Die Schliessung des Warenhauses ist sorgfältig geplant. «Unser Ziel ist es, diesen letzten Schritt so transparent und positiv wie möglich zu gestalten, um die Geschichte von Jelmoli angemessen abzuschliessen», sagt Kunzelmann. Bis zum letzten Tag bleiben der beliebte Food Market und die Beautywelt geöffnet. Auf den übrigen Verkaufsflächen findet ein Schlussverkauf mit einem Mix aus allen Abteilungen statt.

Ab 2027 kommt der Manor zurück an die Bahnhofstrasse

Nach der offiziellen Schliessung Ende Februar wird ein kleines Team bis zum Sommer 2025 damit beschäftigt sein, den Betrieb vollständig abzuwickeln. Nicht verkaufte Waren gehen entweder an die Hersteller zurück oder werden an Restpostenhändler verkauft. «Es wird keine Ware vernichtet», sagt Kunzelmann.

Ab März 2025 wird die Liegenschaft renoviert. Ab 2027 übernimmt die Manor-Gruppe 13'000 Quadratmeter Fläche auf drei Etagen. In den obersten Stockwerken entstehen Büroflächen, und auf der Dachterrasse ist ein Restaurant geplant.

Mehr Videos aus dem Ressort