Frau mit Tränen in den Augen: «Ich werde es sehr vermissen»

10.37 Uhr

So leer sind die Regale im Jelmoli

So leer sind die Regale im Jelmoli. Lea Oetiker

«An das ist man sich gar nicht gewöhnt», sagt eine Frau beim Vorbeilaufen, durch die einst vollen Essregale.

Eine weitere Kundin, die anonym bleiben will, sagt zu blue News mit Tränen in den Augen: «Als ich ein Kind war, sind wir zweimal im Monat, zusammen mit meiner Mutter vom Aargau nach Zürich in den Jelmoli gefahren. Das war damals die weite Welt. Ich werde es sehr vermissen.»